Svět knihy s největší návštěvností

14.6.2022, Autor: Alena Scheinostová

Potkat známé osobnosti literárního světa, vyslechnout inspirativní pořady a nakoupit za veletržní cenu kvalitní knihy včetně úplných novinek – to nabídl mezinárodní knižní veletrh Svět knihy.





Na stánku KNA si návštěvníci mohli vybrat knížku nebo i dobré víno. Snímek Jana Podhorská



Po dvou covidových letech mohl 27. ročník opět proběhnout v obvyklém jarním termínu, a to od 9. do 12. června. Rekonstrukce pražského Veletržního paláce nicméně akci přestěhovala do vzdálenější části Výstaviště pod stany, takže celý festival získal takřka prázdninový neformální ráz. Svou produkci prezentovalo více než 400 vystavovatelů a přes 700 účinkujících ze tří desítek zemí včetně Itálie, která byla letošním čestným hostem. 55tisícová účast byla podle pořadatelů rekordní.



Poprvé se jako jedna společnost KatMedia představily KNA a Katolický týdeník. Jako čerstvá novinka byl na veletržním stánku uveden životopis lidického faráře a mučedníka P. Josefa Štemberky Nejvyšší oběť z pera Františka Koloucha (KNA 2022). Návštěvníkům jej přiblížil a podepisoval sám autor, a to právě ve dnech 70. výročí lidické tragédie. Úryvky z knihy budeme v KT zařazovat po celé léto v tradiční rubrice Letní čtení na pokračování.



Historikové Michal Stehlík a Martin Groman zase prezentovali knižní vydání úspěšného podcastu Přepište dějiny (Jota 2021) o klíčových okamžicích historie a jejich politickém využívání. I po vydání knihy pokračují v nahrávání dalších dílů – k tomu nejčerstvějšímu, věnovanému sv. Václavu, přizvali i spolupracovníka KT historika Jaroslava Šebka. Všechny díly lze poslouchat např. na webu prepistedejiny.cz.



O svých knihách s pamětníky pohovořil další redakční kolega Radek Gális. Nad bestsellerem Robinsoni a donkichoti (Prostor 2022) se pak se zájemci setkali Aleš Palán a fotograf Karel Cudlín. Tato kniha je volným pokračováním Palánových setkávání se samotáři a svéráznými postavami. O svém románu Bílá Voda (Host 2022), který vychází také jako audiokniha, besedovala spisovatelka Kateřina Tučková.



Velkou pozornost věnovali letos pořadatelé Ukrajině. Přizváním ukrajinských literátů a zahrnutím jejich děl se pokusili částečně nahradit mezinárodní kyjevský veletrh Book Arsenal, jehož 11. ročník se letos na konci května nemohl kvůli válce konat. Ukrajinské literatuře byl věnován samostatný stánek, kam zvalo 19 ukrajinských nakladatelství, a proběhlo také několik pořadů s tamními autory či jejich knihami. A ukrajinské děti si mohly zdarma odnést knížky ve svém rodném jazyce, včetně čerstvého speciálu dětského časopisu pro vícejazyčné děti v ČR Kamarádi s názvem Ukrajinští kamarádi, kterou vydal Spolek Zaedno a na svém stánku nabízel Dům národnostních menšin. Publikace hravým způsobem v ukrajinštině a češtině uvádí děti do obou kultur, včetně jejich pohádek nebo náboženských a státních symbolů.



Alena Scheinostová

