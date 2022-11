Svědectví o Bohu navzdory režimu

Vydání: 2022/46 V Bahrajnu o svobodě a toleranci, 8.11.2022, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 46

Desítky sakrálních staveb, plastik, obrazů nebo vitráží, které v Čechách a na Moravě vytvořili křesťanští umělci navzdory nevůli totalitní moci, připomíná jedinečná výstava v olomouckém Muzeu moderního umění. Nese název Posvátné umění v nesvaté době.



Návrh vitráže kostela sv. Jakuba v Remeši od Josefa Šímy. Snímek Musée des Beaux-arts de Reims



Výstava vzdáleně navazuje na obdobný počin uskutečněný vzápětí po Listopadu – expozici a publikaci Znak a svědectví, která dokumentovala české a moravské křesťanské výtvarné umění v letech 1970–1990. Její autor, kunsthistorik Ivo Binder se podílí jako kurátor spolu se Šárkou Belšíkovou také na aktuálním projektu.



„Tato výstava je jen oknem do daleko bohatší umělecké činnosti na poli církví v nelehké době ateistického socialismu, ale dostatečně dokládá, že ani brutální a leccos zakazující režim není schopen umlčet múzy a tvůrce, kteří svým dílem ukazují vysoko nad běžné obstarávání, nad zdánlivě vítězící malost a šeď,“ vystihl v úvodu obsáhlého katalogu k současné výstavě český primas arcibiskup Jan Graubner, který počinu udělil záštitu. Tito tvůrci nejednou pracovali potají, za minimální odměnu, nebo dokonce v exilu, zato za podpory kněží a zadavatelů, kteří jejich práci zaštítili navzdory nepříjemnostem a šikaně.



Ekumena proti komunismu



Autoři shromáždili na 170 děl – vedle plánů či modelů sakrálních staveb také grafik, kreseb a maleb, soch nebo i nerealizovaných návrhů – od čtyř desítek autorů ze soukromých sbírek i z majetku tuzemských galerií, farností či evangelických a husitských sborů. Až z francouzské Remeše pak zapůjčili návrhy vitrážových oken Josefa Šímy (1891–1971) pro tamní kostel sv. Jakuba nebo připomínají liturgické úpravy kostelů ve Švýcarsku od Čeňka Pražáka (1914–1996) či tvorbu Jana Koblasy (1932–2017) mj. pro německý evangelický kostel v Dietrichsdorfu. Jan Koblasa je ovšem také podepsán pod přeměnou interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích na Blanensku, spolu s Mikulášem Medkem (1926–1974). Tu na počátku 60. let zadal tamní farář P. František Vavříček, aby vyhověl požadavku Druhého vatikánského koncilu na otočení hlavního oltáře čelem k lidu a další úpravy.



Vzhledem k novátorství a kvalitě odvedené práce zde vznikl inspirativní precedens, ať už šlo o úpravy a výzdobu v kapli Božského Srdce Páně v Kotvrdovicích (1970) nebo o výstavbu ikonického kostela sv. Josefa v Senetářově (dokončen byl 1971) podle návrhu brněnského malíře a sochaře Ludvíka Kolka. Ten údajně plán připravil během pouhých dvou týdnů. Na stavbě kostela se pak svépomocně podíleli senetářovští obyvatelé, věřící i bez vyznání. Slavnosti posvěcení kostela, který zdobí pozoruhodná abstraktní křížová cesta od Mikuláše Medka, se 11. července 1971 účastnilo takřka 15 tisíc poutníků z celého Československa – navzdory tomu, že úřady tehdy přísně střežené místo odřízly pro motodopravu a dalo se tam dostat jen pěšky přes les.



Připomenutých děl a jmen je na výstavě násobně více – jmenujme alespoň Otmara Olivu, Milivoje Husáka, Jana Jemelku, Karla Rechlíka nebo Miroslava Radu, Vojmíra Vokolka či Stanislava Libenského a Jaroslavu Brychtovou. Ač je expozice v podstatě nevelká, návštěvník se neubrání obdivu, kolik umělců v sobě během čtyřiceti let útlaku dokázalo najít inspiraci i vůli svědčit o Kristu navzdory všeobecné nevoli a – v lepším případě – lhostejnosti.



K výstavě vznikl obsažný katalog, na kterém se podílel také Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho historik Michal Sklenář přispěl studií o sakrálním umění v letech 1948–1989 vzniklém pro katolickou církev. Kromě dalších textů o umění evangelickém i o kontextu doby čtenář nalistuje zevrubný, jakkoli ne úplný katalog realizací v Čechách a na Moravě, doprovozený stovkami barevných fotografií a rejstříky pro přehledné vyhledávání.



Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989. Muzeum moderního umění Olomouc, 27. 10. 2022 – 9. 4. 2023



Alena Scheinostová

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Kultura, Články