Svatováclavský festival naplnil kostely a sbory

Za okny chrámu sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku se stmívá a prostor se plní hudbou pozdního italského baroka. Dramatické Gloria Antonia Vivaldiho si náramně rozumí s kostelem, který Místečtí začali stavět nedlouho po skladatelově smrti.



V Opavě a Ludgeřovicích zazněly varhanní skladby Petra Ebena k přednesu Labyrintu světa a ráje srdce. Z Komenského díla četl Marek Eben. Snímek Ivan Korč



Koncert v kostele je zážitek – toto heslo Svatováclavského hudebního festivalu plně platí i pro jeho zastávku ve Frýdku-Místku. A myslí si to též publikum, které obsadilo téměř všechna místa k sezení. Mladí hudebníci ze souboru Barocco sempre giovane a zpěváci Filharmonického sboru Brno za silného potlesku míří do zákulisí a ředitel festivalu Igor Františák si může připočítat další letošní divácký aplaus vestoje.



„Je to zázrak,“ je si jist ostravský klarinetista a pedagog, který největší festival duchovní hudby v Česku uspořádal už posedmnácté. Ještě na jaře se Igor Františák obával o přežití neziskové organizace, která festival od 3. do 28. září

pořádá. Nakonec ale všech 29 koncertů napříč kostely a sbory Moravskoslezského kraje vyšlo na sto procent. „Je to pro nás zadostiučinění, když jsme se rozhodli festival uskutečnit v plné kráse. Jsme jeden z mála festivalů v ČR, který proběhl ve svém původním termínu a od dubna nemusel nic rušit ani měnit,“ uvědomuje si Františák.



Další neznámou byl zájem posluchačů. „Prodejnost lístků před festivalem vypadala absolutně katastrofálně,“ ohlíží se ředitel festivalu. Na koncertech bylo však nakonec plno, a to i díky několikaměsíčnímu hladu po živé hudbě. „Lidé přicházeli a chtěli společně sdílet hudbu v reálném čase,“ vysvětluje si účast ředitel festivalu a vyzdvihuje, že na Svatováclavském festivalu se duchovní hudba vrací na místa, pro něž vznikla: „V pohodlí domova s nejlepší aparaturou nemůžou u duchovní hudby přijít takové prožitky jako v kostele. I nevěřící lidé tam mají možnost uvažovat o jiných věcech, než kdyby Mozartovo Requiem slyšeli v kulturním domě,“ uvažuje Igor Františák.



Nejlepší polský varhaník



Nadšení pro živou hudbu ho neopouští ani pro příští měsíce. V rámci série Hudební výlety v Hlučíně vystoupí 11. října nejlepší polský varhaník Andrzej Białko. Hned na šesti místech zazpívá sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová a s adventním programem A. V. Michny přijede do Ostravy a Jablunkova Ensemble Inégal.



ONDŘEJ ELBEL









