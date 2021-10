Svatováclavská bazilika v novém

Vydání: 2021/40 Svatováclavská bazilika v novém, 27.9.2021, Autor: Jiří Macháně

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi je celá v novém a otevírá se veřejnosti. Rekonstrukcí prošel každý centimetr zdiva a veškeré zařízení chrámu. Svátek sv. Václava tu věřící slaví společně s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.





Opravený interiér baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Snímek autor



Završují se tak tři roky projektových prací následované třemi roky stavby a oprav mobiliáře. Náklady na rekonstrukci chrámu, který stojí na místě mučednické smrti českého knížete, se vyšplhaly na 123 milionů korun, většinu prostředků poskytla Evropská unie. „Samotná stavební oprava šla velice rychle, ale svůj čas si vyžádala repase a přestavba varhan. Také mobiliář jsme museli všechen vystěhovat do dílen restaurátorů,“ popisuje probošt staroboleslavské kapituly Libor Bulín.



Oprava začala doslova od základů. Původně románský chrám nyní v podzemí obepíná vysoušecí kanál, který odvádí ze zdiva vlhkost. Díky následné opravě fasády se bazilika vrací k prastaré barevnosti z doby svého založení.



Většinu původně románské stavby a její předpokládanou výzdobu i vzhled však překrývají přizdívky, kterými barokní stavitelé vyrovnali nestejnou sílu stěn. „Jakýkoliv pokus o odhalení původních románských prvků by tak narazil na nutnost bourat přes půl metru zdí,“ vysvětluje P. Bulín, proč bude bazilika sv. Václava i nadále ukrývat některá svá tajemství. Pocházejí z doby, kdy kníže Břetislav chrám vybudoval jako ten největší své doby ve střední Evropě. „Udělali jsme alespoň pokusné sondy s drobnějšími nálezy a zdokumentovali je. Nově je však odhalené okno s nápisem v jedné z bočních kaplí. Tajná přestala být také chodba, která vedla z krypty do presbytáře. A nalezli jsme i pamětní desku, která připomíná obnovu baziliky po třicetileté válce, kdy se z chrámu na nějakou dobu staly dokonce armádní maštale pro koně,“ přibližuje probošt.



Co však návštěvníkům na rozdíl od zapomenuté stavební historie nezůstane ukryté, je nové osvětlení, které bazilika dostala díky kompletní opravě elektroinstalace. Světla v interiéru budou hrát liturgickými barvami: v adventu a postu s fialovým nádechem, v liturgickém mezidobí zeleně, ve svátek mučedníka sv. Václava bude světlo zabarvené červeně a o slavnostech zazáří zlatavě. Novinkou je také nový ambon a oltář – kovářská práce s tunovou bílou kamennou deskou.



Chrám otevřený celý den



Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi se pustila také do opravy k bazilice přilehlého a neméně cenného kostela sv. Klementa. Tam by mělo lešení zmizet na sklonku roku, umělecko-historický průzkum pak v příštím roce. „Věřím, že se podaří udělat i dokumentaci fresek a připravíme k tomu speciální expozici s náležitým popisem. Svatý Klement pak bude prezentovaný jako románský klenot, který patří k tomu nejcennějšímu, co u nás máme,“ zdůrazňuje probošt kapituly.



Baziliku sv. Václava nyní čeká nejen bohoslužebný, ale také turistický provoz. Místní infocentrum kvůli tomu rozšíří nabídku prohlídek i řady průvodců. „Chrám bude otevřený celodenně k modlitbě. Podařilo se nám v zadním traktu baziliky vybudovat skleněnou stěnu, která oddělí vstupní část kostela od trojlodí, takže bude možné vstoupit i bez průvodce,“ těší P. Bulína. Zakončení oprav je dobrou zprávou pro poutníky. Všem skupinám, které se ohlásí na proboštství nebo v infocentru, vyjdou správci poutního místa vstříc. „Vynasnažíme se jim zajistit možnost bohoslužby v obou bazilikách, včetně krypty. A pokud dorazí bez kněze, rád odsloužím mši svatou sám,“ uzavírá staroboleslavský probošt.



JIŘÍ MACHÁNĚ









