Svatá země vstoupila do adventu

Vydání: 2020/49 Světlo pro ty, kdo trpí za víru, 1.12.2020, Autor: Alena Scheinostová

Rozžehnutím první adventní svíce od plamene v jeskyni Narození Páně zahájili františkáni ve Svaté zemi letošní advent. Komunita, která nad biblickými místy bdí právě 800 let, jej prožije ve znamení několika významných změn.





Slavnostní procesí doprovodilo minulou sobotu kustoda Svaté země P. Francesca Pattona do baziliky Narození Páně v Betlémě, aby zde nešporami a mší svatou zahájil letošní advent. Snímek Profimedia



Slavnostní procesí do Betléma vedl minulou sobotu kustod Svaté země P. Francesco Patton OFM. „Je to vždy velká slavnost. Pěšky procházíme trasu až k bazilice Narození, abychom pozdravili místní autority a obřadně započali slavení adventu,“ popsal kustod Vatikánskému rozhlasu. Letos vzhledem k přísným protiepidemickým opatřením chyběli v průvodu poutníci a obřadu se účastnili jen místní. Ve stejné podobě františkáni očekávají letošní Vánoce. „Je to tak trochu zkouška, avšak betlémská farnost je sama dost velká, tvoří ji na pět tisíc věřících latinského ritu a kromě toho jsou tu křesťané jiných církví. Při takovýchto příležitostech se často leckdo z nich připojuje, protože atmosféra ve Svaté zemi je všeobecně dost ekumenická – cítíme se tu být především křesťany,“ vysvětlil P. Patton.



Společné slavení tak čeká věřící ve Svaté zemi také 4. a 5. prosince, kdy v Jeruzalémě slavnostně nastoupí do nového úřadu Mons. Pierbattista Pizzaballa. Dosavadního administrátora Latinského jeruzalémského patriarchátu jmenoval papež František na konci října patriarchou. „Patriarcha bude přijat na nejposvátnějším místě celého křesťanstva, den poté bude slavit mši svatou u Božího hrobu a na vigilii Božího narození také on slavnostně vstoupí do Betléma, kde bude celebrovat půlnoční liturgii v kostele sv. Kateřiny,“ přiblížil P. Patton.



Obnoví místo křtu Páně



Úkolem františkánů z Kustodie Svaté země je podporovat místní křesťanskou komunitu a také chránit posvátná místa a pečovat o ně. V letošním jubilejním 800. roce si mohou připsat další významný krok: v říjnu Kustodie od izraelských úřadů oficiálně převzala do vlastnictví kostel sv. Jana Křtitele na Západním břehu Jordánu v lokalitě zvané Kasr al-Jahúd (Palác Židů). Sem tradice klade dějiště evangelního vyprávění o Ježíšově křtu. V roce 1968 izraelská vojska celou oblast zaminovala a přeměnila na válečnou zónu. Až v 80. letech armáda zabezpečila pro poutníky přístup úzkým koridorem, v roce 2016 se pak britská organizace HALO Trust pustila se souhlasem izraelských i palestinských autorit do práce a oblast po půlstoletí od několika tisíců min zcela vyčistila.



„Místo bude nyní opět přístupné a využitelné,“ sdělil pro vysílání Terra Santa News ředitel technického odboru Kustodie Leonardo di Marco. „V nadcházejících měsících začneme hlouběji pracovat na odkrytí a pozvednutí celého dědictví a vytvoříme zde místa modlitby, která umožní poutníkům hlubší prožitek,“ přislíbil.



Křesťané jako možné místo křtu Páně ctí také lokalitu v Jordánsku zvanou al-Maghtas. I ta byla od šestidenní války plná munice a znovu je přístupná až od 90. let. Od roku 2000 ji navštívili všichni tři papežové – Jan Pavel II. (2000), Benedikt XVI. (2009) i František (2014). Ovšem už z 6. století pocházejí zprávy o putování k místu Ježíšova křtu do Kasr al-Jahúd a dočteme se o kříži vztyčeném zde na připomínku této události uprostřed Jordánu. Dnes se tu nacházejí svatyně osmi křesťanských církví – vedle římských katolíků to jsou např. koptové, pravoslavní či věřící arménské nebo etiopské církve.



Františkáni sem začali pořádat poutě v roce 1641. „Od 20. let minulého století zde bratři začali skupovat pozemky pro výstavbu kostela. Roku 1933 postavili kapli, která je dnes prakticky v řece, a roku 1935 vznikl současný kostel,“ představil pro Terra Santa News bratr Ibrahim Faltas. „Po zemětřesení, které místo zasáhlo 18. prosince 1956, pak celý kostel ještě obnovili,“ dodal. Nově zve věřící ve Svaté zemi také biblická Betánie – místo, kde Ježíš navštěvoval své přátele Martu, Marii a Lazara a kde Lazara vzkřísil z mrtvých. Chrám nad Lazarovým hrobem byl 24. listopadu po pěti měsících restaurování znovu otevřen. Protože toto místo ctí jako posvátné křesťané i muslimové, pomodlila se delegace spolu s italským konzulem Giuseppem Fedelem nejen v moderním františkánském kostele sv. Lazara, ale také ve zdejší mešitě al-Uzajr.



ALENA SCHEINOSTOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články