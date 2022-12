Středoškoláci mají zájem o spiritualitu

Vydání: 2022/50 Výstava korunovačních klenotů, 6.12.2022, Autor: Karel Pučelík

Čtrnáct procent středoškolských studentů věří v Boží existenci a bezmála polovina ze všech dotázaných připouští „něco nad námi“, jak vyplývá z celostátního průzkumu Křesťanské akademie mladých.



Studenty lákají i rorátní mše, třeba v Brně v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra



Zatímco 14 procent středoškolské mládeže věří v Boha, nejpočetnější skupinou jsou „něcisté“, kteří připouští existenci něčeho nepojmenovatelného. Těch je mezi mladými (15–20 let) 46 procent. Existenci Boha pak odmítá pětina respondentů, jak tvrdí výsledky zářijového průzkumu agentury Focus pro evangelikální neziskovou organizaci Křesťanská akademie mladých (KAM). Statistika se od posledního šetření z roku 2011 výrazně nezměnila, ačkoli dotazovaný vzorek byl letos širší. Analytici se ptali tisícovky studentů z různých typů středních škol (gymnázia, SŠ s maturitou i učební obory) po celé ČR.



Průzkum zjišťoval také míru religiozity pomocí tzv. The Duke University Religion Index, který zkoumá organizovanou a neinstitucionální náboženskou aktivitu a vnitřní, subjektivní religiozitu. Na jeho základě vzniklo rozdělení na tři skupiny: do první s vyšší mírou religiozity připadá pět procent dotázaných, do střední 19 procent a více než tři čtvrtiny středoškoláků index zařadil do skupiny s nízkou religiozitou.



„Zaujala nás korelace indexu religiozity s prožíváním smyslu života a životního štěstí. Z naší studie vyplývá, že středoškoláci s vysokým indexem jsou proti celkovému průměru o 17 procent šťastnější,“ uvedl zástupce ředitele KAM Jakub Vejmělka. „Podíl respondentů deklarujících, že našli smysl života, je v kategorii vysokého indexu religiozity proti průměru dokonce téměř dvojnásobný,“ dodal.



Bible i internet



Středoškoláci mají zájem i o Bibli, zvláště mezi studenty maturitních oborů. Čtrnáct procent mladých ji četlo a zaujala je, další třináctiprocentní skupina by si ji pak ráda přečetla. Respondenti ale nejsou uzavřeni ani vůči alternativním spirituálním praktikám, jako je astrologie, reinkarnace nebo třeba různé amulety a krystaly.



Odpovědi na náboženské otázky středoškoláci hledají nejčastěji u důvěryhodných zkušenějších osob (27 %) a přátel (24 %). Výzkum ukazuje neopomenutelnou roli internetu. „Na sociálních sítích hledá odpovědi více než pětina respondentů, 13 procent využívá specializovaných webů s náboženskou tematikou,“ doplnil Vejmělka s tím, že po odborné literatuře sáhne jen 9 procent středoškoláků. „Jsme si vědomi rizik, která sociální sítě představují. Nicméně se jedná o prostor, kde se mladí lidé vyskytují a kde hledají odpovědi na životní otázky. Pro církve je to výzvou, aby křesťanské poselství zaznívalo i tam,“ zdůraznil Vejmělka.



KAREL PUČELÍK









Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články