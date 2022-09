Startují nové křesťanské podcasty

Vydání: 2022/38 Křesťanská služba Alžběty II., 13.9.2022, Autor: Tomáš Kutil

S novým školním rokem startují i dva nové křesťanské mediální projekty. V obou případech jde o podcasty – zvukové pořady, které získávají na oblibě. Jak projekt „Bez filtru“, tak podcast „Na okraji“ se chtějí věnovat tématům, o kterých se příliš nemluví.



Tým autorů podcastu Bez filtru. Snímek Julie Přikrylová



Novinářský projekt „Bez filtru“ zakládají redaktoři, kteří dříve připravovali oceňované publicistické pořady Radia Proglas Na dřeň či 13+. Chtějí komentovat společenské dění, každý týden přinesou i souhrn aktualit. Projekt se skládá ze dvou pořadů. První z nich „Týden bez filtru“ (od dřívějších autorů pořadu 13+) odvysílali poprvé v neděli 11. září a věnovali se v něm především energetické krizi – pro někoho úspory a omezení znamenají jen snížení pohodlí, pro jiné jde už o existenční ohrožení. „Zajímají nás aktuální témata, zároveň nechceme zůstávat v křesťanské bublině. Přiznáváme, že jsme křesťanští novináři, ale zajímá nás totéž, co všechny ostatní, jen s trochu jiným důrazem. Vždy se snažíme hledat spojitost s něčím větším a křesťanské hodnoty,“ popisuje pro KT Ondřej Havlíček, který má nyní na starosti především organizační stránku celého projektu.



Druhý pořad „Příběh bez filtru“ bude mít premiéry ve čtvrtky. „Chceme být široce rozkročení. Přinášet příběhy lidí, kteří překonali těžké životní situace, sociální témata, problémy ve vztazích, ale i zkušenosti o životě s Bohem,“ doplňuje Ondřej Havlíček. Věnovat by se chtěli i ožehavým tématům.



Dát o sobě vědět



„Na konci února jsme začali přemýšlet s větší partou kolegů, co vytvořit. Nakonec vznikly dva týmy z bývalých redaktorů Radia Proglas, celkem jde o devět lidí,“ přibližuje Havlíček. Následující měsíce pak ladili nejen zamýšlený obsah pořadů, ale i praktické záležitosti – zejména jak vše financovat nebo kde natáčet. Klíčová se ukázala podpora Nadace 3wFoundation bratří Wałachů, zakladatelů úspěšné firmy Walmark, která jim přislíbila 300 tisíc korun na rozjezd, a pokud získají z jiných zdrojů 150 tisíc korun, dostanou od nich ještě dalších 150 tisíc. Proto vznikla kampaň na portálu Hithit, skrze niž tvůrci Na dřeň nejen vybírají prostředky, ale také o sobě dávají vědět. Už za první týden od spuštění získali přes 100 tisíc korun.



Takto mají zajištěné finance na provoz do konce ledna, vydržet ale chtějí minimálně do konce června. „A když to bude možné, tak určitě i dál. Máme už nápady, jak naše působení dál rozšířit,“ dodává Ondřej Havlíček. Zhruba v říjnu by chtěli posluchačům nabídnout možnost přímé podpory – měsíčního předplatného v desítkách či stovkách korun.



Pořady lze nalézt na webu bezfiltrupodcast.cz, na Spotify či Apple Podcasts, v plánu jsou i workshopy a veřejné debaty.



Nestát jen na okraji



Nový podcast „Na okraji“ spouští zase trojice P. Jan Krbec, františkánka Edita Vendula Vahalíková a premonstrát P. Hyacint Pavel Kuchta. „Pod názvem se skrývá přání či touha věnovat se tématům na okraji nebo těm, která jsou sice známá, ale probíraná stále stejným způsobem,“ popsal P. Krbec a doplnil, že např. P. Kuchta se bude jako spirituál VOŠ Caritas věnovat sociálním tématům. Na webu naokraji.art či v aplikaci Spotify nebo na Google Podcasts je od 5. září k poslechu pilotní díl. V něm tvůrci vysvětlují svou motivaci a plány. Přestože mají řadu jiných povinností včetně studijních, chtějí připravit jeden díl týdně s délkou do půlhodiny.



„Není snadné hledat neustále nová témata, ale rádi bychom se i na to, o čem se už mluví, dívali neotřele, z jiných úhlů pohledu, a nově se také ptali,“ popsal pro KT P. Krbec, který se kromě své kněžské služby v Rokytnici nad Rokytnou věnuje mediálním studiím v Brně a má rovněž rozhlasové zkušenosti. „Zdá se nám, že z církevního dění je nejméně medializovaný řeholní život, tak bychom se na něj rádi zaměřili. Uvažujeme i o komentářích o dění v církvi, rádi bychom, aby z nich vyzařoval pozitivní náboj,“ připojuje Krbec. A z chystaných témat naznačil, že v říjnu chtějí využít toho, že jde o misijní měsíc, a blíže se podívat na františkánské a dominikánské misie.



Sestra Edita studuje v Olomouci etiku a kulturu v mediální komunikaci, podcast využije i v rámci studia. Územní „rozptyl“ tvůrců je značný, takže většina komunikace probíhá online, řadu věcí konzultují pomocí zpráv v Messengeru. „Rozhovory natáčíme, kde se dá, pořady pak sestra Edita stříhá u sebe doma v klášteře, já pak na své faře. Přesto se snažíme, aby kvalita byla co nejlepší. Věříme, že pokud bude náš podcast kvalitní, najde si posluchače i mimo kované katolíky. Rádi bychom oslovili i ty na okraji,“ dodává P. Krbec.



Jezuité i Český rozhlas



Vůbec první křesťanský podcast v Česku byl „Ecclesia podcast“, který se zaměřuje na rozhovory s katolickými osobnostmi (ecclesiapodcast.cz). Jeho tvůrci už natočili 76 dílů. Z řeholníků mají vlastní „Jezuitský podcast“ zástupci Tovaryšstva Ježíšova – spustili jej loni v říjnu a nabízejí v něm pravidelná zamyšlení k nedělní liturgii.



Rovněž velké rozhlasové stanice si nenechávají trend podcastů ujít a nabízejí i ty s duchovním obsahem – např. ČRo Plus (zprávy z duchovního světa „Vertikála“ či novější „Spirituála“), Radio Wave (religionistický pořad „Hergot!“) nebo ČRo Vltava s množstvím kulturních a duchovních témat.



Inspirativní digitální stopu zanechává také řada duchovních. Největší dosah má dvojice evangelických farářů Pastoral Brothers, jejichž YouTube kanál odebírá na osm tisíc diváků. Letos připravili novou podcastovou sérii „Beer&Bible“. V každém dílu chtějí propojit ochutnávku zajímavého piva, připojit biblické téma a pak i okomentovat aktuální dění ve společnosti.



TOMÁŠ KUTIL



Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Publicistika, Články