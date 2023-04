Společné Velikonoce

Vydání: 2023/14 Společné Velikonoce, 4.4.2023, Autor: Filip Breindl

Papež věří, že se mezi křesťanským Východem a Západem brzy podaří sjednotit termín Velikonoc. Tuto snahu podporují i další církve. Není ale jisté, zda zavládne ochota ke kompromisu.



O jednotný termín Velikonoc papež usiluje s pravoslavným patriarchou Bartolomějem I., se kterým se často schází, jako nedávno v Bahrajnu. Snímek Vatican Media / Twitter



„Mějme odvahu skoncovat s rozdělením, které je občas k smíchu,“ vybídl František a rozvedl to: „Kdy tvůj Kristus vstává z mrtvých? A tvůj?“ Papež takto pojmenoval problém loni v listopadu, když ho navštívil patriarcha Asyrské církve Východu Mar Awa III. a oplatil mu tak setkání v iráckém Erbílu v roce 2021. Papež mu poděkoval za ochotu hledat společné datum a řekl, že svou naději spojuje s rokem 2025, kdy si celý křesťanský svět připomene 1700 let od 1. nicejského koncilu, který stanovil slavení Velikonoc po prvním jarním úplňku. Zároveň v tomto roce dojde po osmi letech k časové shodě a západní i východní křesťané oslaví Kristovo zmrtvýchvstání ve stejný den.



Dohoda s Bartolomějem



„S patriarchou Bartolomějem chceme dosáhnout dohody o datu Velikonoc,“ potvrdil František novinářům cestou z Afriky na začátku února. „Papež má ty nejlepší úmysly a myslím si, že nastal okamžik, aby pravoslavná církev i katolíci stanovili společné datum oslav Kristova vzkříšení,“ řekl na podzim cařihradský pravoslavný patriarcha Bartoloměj I. s tím, že v Niceji, dnešním Izniku v západním Turecku, Františka rád uvítá.



Naději do dohody v roce 2025 vkládají i další křesťanští představitelé, například patriarcha egyptských koptů Tawadros II. Naopak zdrženlivě se k těmto snahám stavěli pravoslavní v Rusku, a to už před válkou na Ukrajině, po níž se moskevský patriarchát dostal v křesťanském světě do určité izolace.



Tři kalendáře



Rozdílný termín souvisí s používáním gregoriánského (západního) a juliánského (východního) kalendáře. Třeba příští rok bude Velikonoční neděle na Západě 31. března a na Východě až 5. května – tak výrazně se v obou kalendářích bude lišit termín v neděli po prvním jarním úplňku. Za letošním týdenním rozestupem je pro změnu východní tradice slavit Velikonoce až po židovském svátku Pesach, která se údajně vztahuje k prvotním církevním koncilům a od níž Západ upustil. Právě židovský kalendář způsobuje, že termínová shoda bude stále vzácnější, pokud nedojde ke změně.



Například ve Svaté zemi se Velikonoce slaví v obou termínech, někde se mění církevní kalendář z praktických důvodů (viz komentář na str. 8). „Je jeden Kristus pro nás všechny. Buďme stateční a hledejme společně,“ řekl k tomu papež. Přihlásil se k slovům Pavla VI., že katolická církev je připravena přijmout jakýkoliv návrh, na němž bude širší shoda.



FILIP BREINDL

