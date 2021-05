Soudce, který se nebál mafie

Vydání: 2021/20 Oslavy sv. Jana Nepomuckého, 11.5.2021, Autor: Alena Scheinostová

Nového patrona mají od minulé neděle právníci a soudci. Je jím Sicilan Rosario Livatino, kterého pro jeho důslednou službu spravedlnosti zastřelila mafie Stidda v září 1990.





Mafiáni nazývali soudce Rosaria Livatina (na snímku s rodiči a přáteli uprostřed) posměšně „svatoušek“, pro papeže Jana Pavla II. i Františka byl „mučedníkem spravedlnosti a víry“. Snímek Profimedia



Beatifikační slavnosti v sicilském Agrigentu – kde Livatino působil jako soudce a kde také zemřel – předsedal prefekt Kongregace pro kauzy svatých kardinál Marcello Semeraro a živě ji přenášela tamní veřejnoprávní televize. Podle Vatikánu je Livatino vůbec prvním blahořečeným soudcem.



„Krátký život soudce Livatina (když byl zavražděn, nebylo mu ani 38 let) se vyznačoval každodenními skutky v duchu evangelia: krásným vztahem ke stárnoucím rodičům a vytrvalým úsilím při plnění pracovních povinností, při kterých ctil důstojnost druhých a snažil se vnést do zákonů duši,“ popsal dříve soudcovu osobnost pro Vatikánský rozhlas jeho rodný bratr a kněz Giuseppe Livatino, který je postulátorem jeho kauzy. „Byl si vědom, že při tak delikátním úkolu, jakým je soudit druhé, nelze zapomínat, že před námi stojí člověk. Dokázal dobře rozlišovat mezi trestným činem a viníkem,“ doplnil don Giuseppe Livatino.



Podle pamětníků měl soudce například ve zvyku na konci výslechu podat obžalovanému ruku či osobně zanesl odsouzenému do věznice propouštěcí dekret, protože jeho trest vypršel ve sváteční den. „Když jde o svobodu člověka, neexistuje volno,“ měl tehdy říci personálu. Jeden z jeho někdejších kolegů zase ve Vatikánském rozhlase připomněl: „Vynášení soudů mělo z jeho pohledu jediný rozměr – zjednat spravedlnost. Jistý mafiánský boss byl jednoho dne smrtelně zraněn při vyřizování účtů. Karabiníkovi, který jásal nad mrtvým tělem, Livatino řekl: ‚Tváří v tvář smrti se věřící člověk modlí, a kdo víru nemá, ten mlčí.‘“



Je stále u mě a pomáhá mi



Absolvent právnické fakulty v Palermu Livatino nastoupil na prokuraturu roku 1978, od následujícího roku pracoval na soudě v Agrigentu. Jeho kariéra připadla na období, kdy se na Sicílii rozhořel konflikt mezi zločineckými gangy. Livatino se věnoval mj. boji proti korupci a nejednou se mu podařilo poslat do vězení vysoce postavené členy těchto mafií nebo jim zabavit majetek. Čelil za to řadě výhrůžek, stejně jako jeho rodiče. Podle svědků mohl požádat o přeložení na bezpečnější místo, ale nevyužil toho. Odmítl i nabízenou ochranku. „Nemohu do svého osudu vtáhnout otce rodin,“ zdůvodnil prý podle dona Giuseppa.



Ráno 21. září 1990 jel autem do práce, před Agrigentem jej zastavil jiný automobil a čtyři mladíci jej začali ohrožovat zbraněmi. „Picciotti, co jsem vám udělal?“ řekl prý, když na něj vystřelili. „Picciotti“ jsou v hantýrce nejnižší „pěšáci“ mafie, určení ke špinavé práci. Jeden z vrahů Domenico Pace, odsouzený k doživotnímu vězení, zaslal po šestadvaceti letech dopis papeži a příbuzným zavražděného soudce a poprosil o odpuštění. „Víra mi pomáhá doufat, že mi soudce Livatino odpustil. Věřte mi, že cítím jeho blízkost, je stále u mne a pomáhá mi, abych v síle ducha prožíval svůj nekonečný trest,“ napsal Pace, kterému bylo v době vraždy 25 let. „Pokud mi odpustíte, budu na vás pohlížet s vděčností, protože ze mne sejmete velikou tíži,“ dodal. Ve vězení se obrátil. Také další z vrahů Gaetano Puzzangaro a Salvatore Calafato změnili život a z vězení vybízejí zvláště mladé Sicilany, aby se nezapojovali do činnosti mafie.



Papežové proti zlu mafie



Datum blahořečení „chlapeckého soudce“, jak bývá Livatino pro svou drobnou postavu nazýván, připadlo na den výročí návštěvy sv. Jana Pavla II. v Agrigentu v roce 1993. Papež se zde setkal s rodiči zavražděného a veřejně vyzval členy mafie, aby se odvrátili od zla. Livatinovu odvahu, profesionalitu a důslednost pramenící z víry navzdory hrozbám mafie vyzdvihl při modlitbě Regina coeli minulou neděli i papež František, který sám mafii a organizovaný zločin opakovaně odsoudil. „Livatinova práce ho pevně postavila pod Boží ochranu. Proto se stal svědkem evangelia až do hrdinské smrti,“ podotkl Svatý otec a vyzval, aby si především soudci vzali z mučedníka příklad, jak být „věrnými obránci právního státu a svobody“.



Vatikánské Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji zveřejnilo v den beatifikace zprávu o ustanovení pracovní skupiny, která se bude zabývat exkomunikací členů gangů.



ALENA SCHEINOSTOVÁ







Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články