Souboj o prezidenta vrcholí

17.1.2023, Autor: Tomáš Kutil

S výrazným náskokem před ostatními kandidáty postoupili do druhého kola prezidentské volby generál ve výslužbě Petr Pavel a podnikatel, poslanec a bývalý premiér Andrej Babiš.



Krátce po vyhlášení výsledků prvního kola prezidentských voleb přišli vítěze Petra Pavla (na snímku s manželkou Evou) podpořit někteří kandidáti, kteří do druhého kola nepostoupili. Mezi nimi i Pavel Fischer v doprovodu své ženy Kláry. Snímek Profimedia



Politologové a analytici se shodují, že následující dny nás čeká mnohem ostřejší a méně férová kampaň než před prvním kolem prezidentské volby. Ukázala to už první povolební tisková konference Andreje Babiše, při které po krátkém úvodu, kde poděkoval svým voličům, změnil tón a řadou nevybíravých osobních útoků se opřel do svého protikandidáta.



Pozor na manipulace



„Mám nutkavý pocit, že se dostáváme do podobného scénáře jako v roce 2013 a 2018, kdy důležitým tématem kampaně druhého kola bylo nahnání strachu,“ analyzuje P. Libor Všetula, ředitel salesiánského mediálního centra v Brně. Připomíná, že v roce 2013 šlo o lživá tvrzení, že Karel Schwarzenberg vrátí české majetky sudetským Němcům, a v roce 2018 zase, že Jiří Drahoš sem pozve uprchlíky. Nyní se objevily billboardy a řetězové maily, které nepřímo tvrdí, že Petr Pavel „zavleče“ Česko do války.



„Pokud je politická kampaň dlouhodobě postavena na lži a záměrných polopravdách a pokud se starost o obyvatele zaměňuje za populismus s cílem vlastního prospěchu, pak už to pro mě je hranice, kterou nemůžu a nechci tolerovat. Je to hranice zla,“ připojuje salesiánský kněz. Podle něj je podstatné uvažovat o tom, co prezident skutečně ovlivnit může a co jsou populistické sliby, které nelze naplnit, nebo rozpoznat, co má v člověku jen vyvolat strach, který ho přivede k neadekvátním reakcím. A s takovým rozlišováním je podle P. Všetuly dobré pomoci i lidem v našem okolí.



Odpovědnost křesťana



Pomoci zorientovat se v kampani a v hodnotách, které jsou pro prezidentský úřad podstatné, se snažila i debata, kterou před prvním kolem voleb uspořádala TV Noe spolu s KT (záznam je na webu tvnoe.cz). Účastnila se jí právnička a členka komunity Sant´Egidio Kristina Koldinská, politolog a filozof Daniel Kroupa a bioetik P. Marek Vácha. „Nemile mě překvapilo, kolik diváků chtělo, aby jim hosté debaty přímo řekli, koho mají volit. Myslím, že hosté dobře vysvětlili, proč by nebylo v pořádku něco takového dělat,“ uvedl Filip Breindl, který debatu moderoval. „Kdybych radil, dělám z posluchačů ovečky, děti. Dospělost znamená, že beru sám odpovědnost za svoje rozhodnutí, i pokud je špatné. Jinak se dospělým nestanu,“ reagoval na tyto četné dotazy P. Marek Vácha.



Hosté se shodli, že budoucí prezident by měl být morální autoritou a že to, co říká, musí „mít kryto svým životem“. Nicméně, jak P. Vácha upozornil: „Nevolíme spasitele. Nikdo včetně kandidátů nejsme bez chyby. Je ale třeba pečlivě zvažovat, jaký byl jeho dosavadní život, jaký bude pravděpodobně prezident, jaké hodnoty bude zastávat a jak ovlivňovat mládež této země, pro kterou je vzorem.“ Další Kulatý stůl k tématu plánuje TV Noe na pondělí 23. ledna od 20.30.



Podobně zformuloval svou výzvu už před prvním kolem voleb předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner. „Nevolíme anděla ani spasitele, ale jednoho z nás, kdo má své silné, ale i slabé stránky, někoho, s kým se nikdy nebudeme moci beze zbytku ztotožnit,“ podotkl a doplnil: „Věnujme svůj hlas tomu, kdo je přes všechny lidské nedokonalosti schopen a ochoten budovat společnost jako prostředí společného života, kde může každý z nás nalézt svůj domov.“



Nejít k volbám by byla chyba



Prezidentské volby zmínil v nedělní promluvě na webu salvátorské farnosti rovněž Mons. Tomáš Halík a připomněl: „Prezident v naší zemi nemá zvláštní moc jako americký či francouzský, přesto má vliv na morální klima ve společnosti. Záleží na tom, jestli bude inspirovat k morálnímu chování, anebo bude mít devastující vliv – jestli bude lhát, ohýbat ústavu, vyjadřovat se a chovat tak, že společnost bude vléci k barbarství. Obé jsme už v polistopadových letech zažili.“



Výsledky prvního kola prezidentských voleb glosoval také brněnský biskup Pavel Konzbul. „My, co jsme četli s nadšením Rychlé šípy, jsme si kdysi přáli jednoduchý svět. Mirek asi nebyl bez chyby a ve Štětináčovi bychom jiskřičku dobra snad pracně dohledali,“ uvedl na svém facebookovém profilu a dodal: „Druhé kolo prezidentských voleb je realitou. Nenechme se chytit do pasti polopravd a manipulace, které vedou k zániku, ale volme na základě rozumu osvíceného vírou a modlitbou.“



Neúčast ve druhém kole by byla podle politologa Stanislava Balíka špatným rozhodnutím. „Právě křesťané mají být schopni posuzovat kandidáty i podle jejich ‚ovoce‘, nikoli podle falešných slibů a úsměvů v kampani. Nejenom že není křesťanské lhát, zbaběle útočit za zálohy a vzbuzovat ve svých voličích nejnižší pudy závisti a nenávisti, ale křesťanské není ani takového kandidáta podporovat svým hlasem,“ podtrhuje v komentáři pro KT politolog, který působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.



