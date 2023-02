Sním o církvi svědčící o radosti

Evropského synodálního shromáždění v Praze se zúčastnili také představitelé církevních hnutí. O jejich roli, ale i o situaci v Izraeli rozmlouvala s KT a Radiem Proglas Palestinka MARGARET KARRAMOVÁ, která je od roku 2021 prezidentkou Hnutí fokoláre.



Palestinská křesťanka Margaret Karramová (60) vede od roku 2021 ekumenické Hnutí fokoláre, které v roce 1943 založila Italka Chiara Lubichová s cílem budovat jednotu lidské rodiny. K hnutí se hlásí na dva miliony lidí ve 182 zemích.Snímek Jana Podhorská



Jakou roli mají hnutí v církvi v tomto hledání cesty k synodalitě?



Velmi důležitou. Hnutí jsou charismatickým darem pro církev a je důležité, aby sloužila spolu s těmi, kteří církev vedou a mají zase jiné dary (tzv. hierarchické či charismatické dary). Před 25 lety Jan Pavel II. svolal na svatodušní setkání všechna hnutí a nazval je jarem v církvi. Přál si, abychom rostli ve společenství mezi sebou a také s církví institucionální. Od té doby jsme už ušli dlouhou cestu, ale tato synoda, kterou papež František svolal pro celou církev, by mohla roli církevních hnutí ještě více osvětlit. Mají ještě mnoho co nabídnout, mohla by se více zapojit, aby církev skutečně vydávala živé svědectví evangelia.



Dostávají k tomu v synodálním procesu dostatečný prostor?



Už skutečnost, že jsme byli spolu se zástupci dalších hnutí na toto shromáždění přizváni, svědčí o tom, že je tu vůle, abychom se účastnili. Přesto se mi zdá, že jsme ještě trochu schovaní a nemáme příliš aktivní úlohu. Doufám, že v tomto synodálním procesu, který potrvá ještě rok, budeme moci nabídnout více – nejen my jako hnutí, ale že také církev, biskupové a kněží objeví, jak velkou hodnotu mají hnutí pro dnešní církev.



Když Duch Svatý tato charismata podnítil, znamená to, že má také prostřednictvím těchto charismat co říci bez ohledu na naše chyby nebo na to, co můžeme či nemůžeme dělat. Je to dar, který jsme dostali zdarma, a tak ho musíme vložit do služeb církve. A církev by také měla otevřít oči a uvědomit si, že jsme tady a můžeme podat pomocnou ruku.



Zapojení žen a laiků do fungování Hnutí fokoláre je známé a rozvinuté – ostatně ve stanovách máte, že hnutí vede žena. Jaké další zkušenosti můžete církvi nabídnout?



Velký důraz klademe na spolužití, protože naše charisma spočívá právě v utváření jednoty. A také je pro nás velmi důležitá Ježíšova věta, že kde jsou dva nebo více shromážděni v jeho jménu, tam je uprostřed nich. Pro nás to neznamená jen společná setkání, ale to, že se máme rádi a žijeme jeho přikázání. Vzájemná láska umožňuje Ježíšovu přítomnost, umožňuje nám žít ve společenství jako bratři a sestry. I tento způsob prožívání lásky, kterou dostáváme zdarma, a žití s Ježíšem můžeme ukázat církvi a světu.



Další rozměr, který chceme nabídnout, je rozměr lidské jednoty, na kterou už před mnoha lety kladla důraz Chiara Lubichová (zakladatelka Hnutí fokoláre, Díla Mariina – pozn. red.). A to formou dialogu na mnoha úrovních, teologické i osobní, v prostředí katolické církve, ale i s lidmi z jiných církví.



Tedy mluvit s druhými?



Ano. V mnoha zemích členové hnutí spolupracují s lidmi jiných náboženství. Máme přátele mezi Židy, muslimy, buddhisty v různých částech světa. Dlouhá léta kráčíme s nimi a vedeme dialog i s těmi, kteří nevěří v nic, ale ctí humánní hodnoty, touží po bratrské společnosti a chtějí, aby církev sloužila lidstvu. I tyto dlouholeté zkušenosti teď mohou v synodálním procesu pomoci.



Jak tyto dary předat, jak církev naučit, aby je uměla využívat?



Myslím, že tu nejsme od toho, abychom učili, ale abychom svým životem svědčili a pokorně nabídli své zkušenosti, díky nimž jsme se sami hodně naučili, a to i z vlastních chyb. Pokud nám lidé z církve otevřou dveře, jsme připraveni své zkušenosti zprostředkovat. Ono se to i děje, mnohokrát jsme už byli pozváni na různé církevní akce. Možná bychom měli mít více odvahy dělit se o své zkušenosti.



Zmiňujete chyby, z nichž jste se poučili. Co jste během 80 let existence hnutí objevili jako to nejdůležitější?



Vidět přítomnost Ježíše v každém člověku. Uvědomit si, že každý byl stvořen k obrazu Božímu. První z dvanácti bodů naší spirituality říká, že víra v Boha znamená věřit, že Bůh nás miluje. Přesvědčení, že jsem Bohem milována, mi umožňuje milovat druhého člověka a vidět v každém tuto Boží přítomnost. Pak jsem připravena nesoudit, odpouštět a začínat znovu, vždyť všichni jsme slabí a děláme chyby. To je podle mě základem křesťanského života. Tím, že dokážu uposlechnout Ježíše a odpouštět, když mi někdo ublíží, můžu budovat vztahy i v širší společnosti, která vychází z jiného pojetí spravedlnosti.



Máte vy sama sen o církvi, o tom, jak by mohla vypadat?



Sním o církvi, která by byla skutečným domovem celému Božímu lidu. Byla by Boží rodinou, kde by lidé mohli prožívat skutečné společenství, v němž se může sdílet vše a nic podstatného nechybí. Sním o církvi, která svědčí o radosti z evangelia.



A co další sny? Jste Palestinka. Jak vnímáte situaci ve své vlasti?



To je velmi bolestivé. Od narození jsem vyrůstala v napětí a snila o tom, aby byl mír a existovala země s názvem Palestina i na mapě světa, aby se dodržovala práva Palestinců a byla respektována lidská práva. Mnoho let jsem žila ve Svaté zemi a také v Jeruzalémě, kde jsem snila, věřila, ale také pracovala na dialogu mezi křesťany, Židy a muslimy. Věděla jsem, že je to nekonečný úkol, ale pokud nezačneme rozsévat dobro a lásku v srdcích, nic se nezmění. Pracovali jsme na konkrétních projektech a mnohokrát jsme se setkali, abychom se navzájem poznali. Mnozí z nás křesťanů, muslimů, Židů, Palestinců a Izraelců neumíme ani řeč těch druhých. Nevědomost a neznalost plodí velký strach. A ten roste jako zeď i v našich srdcích a rozděluje. Myslím, že v tomto ohledu musíme dál hodně pracovat s novou generací. Ta nejstarší velmi trpěla, u ní je to těžké. Začali jsme proto s těmi nejmladšími, aby se vzájemně poznali, něco o sobě věděli a aby dělali společné aktivity a také se spolu modlili.



Když jsem žila v Jeruzalémě, moc mi pomáhalo si uvědomit, že právě zde Ježíš trpěl. Právě tudy prošel křížovou cestu a byl ukřižován. Ale vstal z mrtvých. My křesťané musíme vydávat svědectví o vzkříšení a přinášet lidem naději: že když budeme rozsévat dobro, jednou uvidíme výsledek – i když u toho třeba já už nebudu, někdo jiný ho uvidí.



