Směřovat k jednotě po celý rok

Vydání: 2022/5 Papež nově ustanovil katechety, 25.1.2022

Týden modliteb za jednotu křesťanů právě skončil, ekumenická spolupráce ale trvá na mnoha místech po celý rok. A může být velmi užitečná i pro aktuální synodální cestu.



Ekumenické setkání se minulý týden uskutečnilo také v Dobrušce, kde představitelé církví v závěru bohoslužby spojili symbolicky své ruce. Snímek Kateřina Stejskalová / Člověk a Víra



V dopise zaslaném všem biskupům, kteří se angažují v ekumenismu, vyzývají kardinál Mario Grech, generální sekretář biskupské synody, a kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, k ekumenickému rozměru synodální cesty. „Jedním z darů, které katolíci mohou získat od ostatních křesťanů, je jejich zkušenost se synodalitou a její chápání,“ píší z Vatikánu.



V Litomyšli, kde jsou ekumenické vztahy už řadu let na dobré úrovni, mají představitelé církví v plánu se nad synodální cestou během února několikrát sejít. „První podnět jsem nadhodil při jednom z našich setkání a bratři duchovní se toho hned chytli a po hovorech s věřícími projevili zájem se do synody zapojit,“ popisuje tamní farář P. Zdeněk Mach s tím, že to bude příležitost k hlubšímu vzájemnému poznání. „Očekávám také diskusi o našich vztazích a pokroku v nich,“ připojuje.



Novou ekumenickou iniciativou jsou též přímluvy za představitele nekatolických církví, které biskupové zařazují do mše svaté zatím dvakrát ročně – na Nový rok a na Letnice. Kardinál Dominik Duka se takto modlí například za Pavla Pokorného, synodního seniora Českobratrské církve evangelické. „Dej mu, Pane, všechny milosti, které potřebuje, a posiluj ho, aby věrně bděl nad společenstvím, za které přijal zodpovědnost,“ zní text přímluvy.



Těsně po uzávěrce tohoto vydání KT se setkali biskupové se zástupci Ekumenické rady církví (ERC) na ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích a zahájili tím své lednové plenární zasedání. Kazatelem byl biskup Slezské církve evangelické Tomáš Tyrlík, předseda ERC, a hlavním celebrantem arcibiskup Jan Graubner. O den dříve, v neděli dopoledne, sloužil moravský metropolita poutní mši svatou za jednotu křesťanů ve velehradské bazilice. Připomenul při ní, že Velehrad byl prodchnut myšlenkami na sjednocení už před více než sto lety, kdy zde tehdejší olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan pořádal unionistické kongresy. „Na zkušenosti těchto sjezdů stavěl také Druhý vatikánský koncil, když dál rozpracoval budování jednoty s křesťany jiných vyznání,“ upozornil arcibiskup Graubner.



V Českém Těšíně vstoupili do Týdne modliteb za jednotu křesťanů už v pondělí 17. ledna. Hostem ekumenické bohoslužby byl biskup Martin David. „Na bohoslužbu navázalo neformální setkání kazatelů, pastorů a duchovních všech církví, které bylo pro mě důkazem, že snaha o dialog a přátelské vztahy mezi církvemi v tomto městě dobře funguje,“ ohlíží se biskup David.



Křesťanské církve v Českém Těšíně spojuje víc než jen lednová ekumenická bohoslužba. „Máme k sobě otevřené dveře. Nejen že se respektujeme, ale také se máme rádi,“ říká českotěšínský farář Jan Svoboda s tím, že za nedávným zlepšením vztahů je i ochota komunikovat ze strany katolíků. „Když jsem před šesti a půl roky přišel do Českého Těšína, navštívil jsem všechny sbory a kostely při Noci kostelů.“ Mons. Svobodu pak duchovní jiných církví začali několikrát do roka zvát na setkání Evangelikální aliance, kde se zástupci denominací sdílejí a zvou se navzájem na různé akce. K ekumeně vybízí i samo město Český Těšín, které spolu s farnostmi a sbory připravuje slavnost Cyrila a Metoděje v parku u hraniční řeky Olše.



Biskup Martin David považuje vztahy mezi církvemi v diecézi na rozhraní Moravy a Slezska za velmi dobré: „Těší mě, že jsou věci, které se nám daří dělat společně. Například loni jsme se setkali v Ostravě při zahájení Noci kostelů k modlitbě za město. Společně jsme se modlili také u památníku obětem důlního neštěstí ve Stonavě.“



Na opačné straně republiky, v Karlových Varech, kvůli covidu v ekumenickém setkávání polevili, přesto se potkávají. „Když zajdu čas od času ve všední den na mši svatou do kostela Povýšení svatého Kříže v Karlových Varech – Rybářích, tak mne zdejší duchovní správce P. Štěpán Rob vždy pozve, abych pozdravil shromážděný Boží lid a třeba přidal i něco k výkladu evangelia. Společně se i modlíme, ale přitom respektujeme pravidla, takže k přijímání nechodím, pouze k požehnání a křížku na čelo (které recipročně pan farář požaduje ode mne). Postupovali jsme tak i v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů,“ popisuje karlovarský evangelický farář a bývalý redaktor KT Martin T. Zikmund.



Rybářská fara je podle něj ekumenicky otevřená také díky emeritnímu plzeňskému biskupovi Františku Radkovskému, který zde bydlí a u něhož se nejen duchovní společně scházejí. Spolupráce se tam daří i na úrovni České křesťanské akademie – a to jak v Karlových Varech, tak zejména v Chodově u Karlových Var, kde evangelíci a katolíci založili před nedávnem místní skupinu. „Největší zájem zatím vzbudil autobusový zájezd na Ašsko, kde jsme společně navštívili dva barokní luterské kostely a jeden katolický, a vydali se i na malý výlet,“ připojuje Martin Zikmund.



V Milovicích v pražské arcidiecézi pojali modlitby za jednotu jako osmidenní program, který probíhal zčásti online a zčásti na společných setkáních. Spolu s milovickou farností ho vytvořily Církev bratrská a misijní skupina Slova života. „Pořádáme společně i další akce během roku, například modlitební pochod za město Milovice s názvem ‚Jericho a Mikuláš, jak to bylo doopravdy‘,“ doplňuje Ludmila Šimková z milovické farnosti, která letos sestavovala program Týdne modliteb. Součástí programu byla i tradiční ekumenická bohoslužba „Z kostela do kostela“ v Lysé nad Labem, která začala v katolickém kostele, a účastníci se poté přemístili do evangelického chrámu vzdáleného jen pár desítek metrů. V neděli se pak konal společný modlitební výšlap do přírody.



ONDŘEJ ELBEL a TOMÁŠ KUTIL







