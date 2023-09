Slovenská mise kardinála Parolina

Vydání: 2023/38 30 let spojují Východ se Západem, 19.9.2023, Autor: Alena Scheinostová

Státní sekretář kardinál Pietro Parolin – „druhý muž Vatikánu“ navštívil minulý týden Slovensko. Tři dny zde putoval ve stopách papeže Františka přede dvěma lety.



Na národní pouti v Šaštíně přivítaly kardinála Pietra Parolina tisíce poutníků nejen ze Slovenska.Snímek Peter Zimen / TK KBS



„Jsme za to mimořádně vděční,“ vyjádřil se předseda Konference biskupů Slovenska Bernard Bober pro TK KBS: „Tak jako církev dýchá oběma plícemi, i on přišel mezi nás na západ i východ. Povzbudil nás k naději a obnovil v nás odhodlání kráčet společně jako jediný Boží lid.“ Bratislavu, Šaštín, Košice a Klokočov navštívil kardinál Parolin 14. až 16. září.



Cesta na pozvání slovenských biskupů se plánovala už od prosince 2020, avšak byla několikrát odložená. Nyní se uskutečnila dva roky po návštěvě Svatého otce, ke 30. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Slovenskem a Vatikánem, 20 let od příjezdu sv. Jana Pavla II. a k 1160. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, ke které patřila i část dnešního Slovenska.



Tato výročí se také odrazila v programu hosta, který přicestoval jako duchovní i jako vysoký státní činitel. Hned první den se setkal s premiérem Ľudovítem Ódorem, předsedou parlamentu Bori-

sem Kollárem, ministrem zahraničí Miroslavem Wlachovským a s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.



Kardinál Parolin poté požehnal v areálu Bratislavského hradu sousoší, které slovenskému státu darovala církev. Představuje sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáka sv. Gorazda. „Toto sousoší symbolizuje staletou přítomnost křesťanství na Slovensku, ale i vůli a touhu stavět na odkazu těchto svatých,“ zdůraznil podle TK KBS kardinál Parolin a připomněl slova papeže Františka z předloňské návštěvy: „Dějiny zvou Slovensko, aby bylo poselstvím míru v srdci Evropy.“ Při večerní mši sv. v bratislavské katedrále sv. Martina pak kardinál rozvinul: „Ve slovenském národě je třeba posílit ducha smíření v zájmu společného dobra pro všechny. Velká a staletá tradice křesťanství na Slovensku musí podnítit cestu dialogu a začlenění všech do slovenské společnosti.“



V pátek, na kdy připadla slavnost Panny Marie Bolestné – patronky Slovenska, předsedal kardinál Parolin poutní liturgii v národní svatyni tohoto zasvěcení v Šaštíně, stejně jako přede dvěma lety papež František. Českou církev tu zastupoval pomocný olomoucký biskup Antonín Basler, u oltáře byli přítomní i emeritní slovenští arcibiskupové Ján Babjak SJ a Róbert Bezák. Kardinál Parolin se zde osobně pozdravil s 36 odsouzenými, kteří sem připutovali z bratislavské věznice. V kázání zazněla také prosba za „rychlé ukončení ničivé války na Ukrajině“.



Ukrajina zůstala v popředí i při navazující východní části kardinálovy návštěvy, během které ho v Košicích a Klokočově hostil řeckokatolický košický eparcha Cyril Vasiľ SJ. V Košicích kardinál Parolin požehnal eparchiální Centrum přijetí a pomoci. „Slovensko, a zvláště Košice se zachovaly při přijímání ukrajinských uprchlíků vzorně,“ zdůraznil host. Někteří z Ukrajinců, kteří v centru našli pomoc, byli požehnání přítomni. Mimo plánovaný program kardinála oslovil starší manželský pár původem z Užhorodu a jako symbol trpící Ukrajiny mu daroval obraz Krista v Getsemanské zahradě.



Také z Klokočova, kde kardinál v sobotu svou návštěvu ukončil pěším procesím a řeckokatolickou liturgií, si odvezl obraz: kopii zdejší zázračné ikony, která před staletími ronila slzy. „Panna Maria i dnes pláče: kvůli nesmyslné válce na Ukrajině, protože mnoho křesťanů trpí pronásledováním; pláče, když vidí tolik chudých, uprchlíků a bezdomovců, kteří potřebují naši pomoc,“ řekl v kázání. Ve svatyni pak zanechal jako dar růži ze stříbra.



Pro deník Postoj kardinál Parolin odmítl spojitost mezi svou návštěvou a blížícími se parlamentními volbami na Slovensku. „V této souvislosti mohu jen zdůraznit, co jsem řekl v kázání: bez ohledu na situaci je potřeba přihlížet v první řadě ke společnému dobru, s respektem k rozdílnosti, odlišnosti, a především k těm nejchudším,“ podotkl vatikánský diplomat. Slovenští biskupové vydali až po skončení této návštěvy poselství k volbám, zvoucí použít rozum a optiku evangelia (dostupné je

na tkkbs.sk).



ALENA SCHEINOSTOVÁ





