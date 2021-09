Školy znovu přivítaly žáky

Vydání: 2021/37 Školy znovu přivítaly žáky, 7.9.2021

Do školních lavic se minulý týden vrátilo také na sedmnáct tisíc žáků a studentů, kteří navštěvují 95 církevních škol. Úplně poprvé zahájily školní rok dvě nové školy s křesťanským zaměřením.



Ze zahájení školního roku v ZŠ Navis. Snímek archiv školy



„Doufejme, že se místo výuky online zase trvale obnoví komunikace tváří v tvář. Vyučovaným přejme radost z nového poznání i z dobrého kolektivu a vyučujícím moudrost i schopnost citlivě vnímat duši jim svěřených žáků a studentů,“ popřál biskup Václav Malý, který školní rok zahájil ve Veselé škole v pražské Soukenické ulici. Podobně jako řada dalších biskupů a kněží prožil se žáky i mši svatou.



S významnou novinkou vstoupila do nového roku Střední odborná škola sv. Jana Boska v Kroměříži: po třech letech existence tu do lavic zasedli první studenti nové maturitní nástavby. „Přihlásilo se do ní jedenáct zájemců, všichni absolventi našich základních oborů,“ shrnul ředitel Petr Šiška. Zároveň upozornil, že škola nabízející vzdělání v oboru lesnictví, zemědělství a zahradnictví letos do učebních oborů přijala téměř dvojnásobek studentů oproti předchozím letům. „Nejspíš se naše škola stihla zapsat do povědomí veřejnosti. A možná si i víc mladých lidí uvědomuje, že nechtějí trávit život v kanceláři a hledají uplatnění v oborech spojených s přírodou,“ dodal.



V okolí Prahy vznikly hned dvě školy s křesťanským zaměřením. Ve Světicích u Říčan je to katolické gymnázium Navis, které navazuje na stejnojmennou základní školu. „Otevřeně se hlásíme ke své křesťanské, katolické identitě,“ popisuje ředitel Jan Vepřek. Škola se však bude věnovat i důkladné výuce jazyků. Celkově ji navštěvuje 186 žáků, 13 z nich v prvním ročníku nového gymnázia.



Nová škola Celým srdcem zahájila provoz v Řeporyjích na okraji Prahy. První ročník zatím navštěvuje deset dětí, dalších deset se připojuje na projektové dny. „První den jsme se seznamovali navzájem a také s tím, jak to bude ve škole fungovat. A hned jsme si to vyzkoušeli: zahájili jsme písničkou a o přestávce jsme se šli projít po okolí. Každý den chceme takto ujít s dětmi alespoň jeden kilometr,“ popisuje Dana Koutecká, která s manželem školu založila.



Požehnání Kostky



První školní den v královéhradecké diecézi začal nejen bohoslužbami, ale i slavnostním požehnáním staronové budovy, která přiléhá k Biskupskému gymnáziu v Hradci Králové. „Přístavba naší školy tzv. Kostka je minimalistická – jen kov, sklo a beton. Má tvar dokonalé krychle, tolik ceněný pro svoji estetiku, jednoduchost i dokonalost, že je zařazen mezi Platónská tělesa,“ řekl k současné podobě Kostky ředitel hradeckých církevních škol Jiří Vojáček. Kostka byla zmodernizována za téměř 71 milionů korun. Investorem rozsáhlé rekonstrukce bylo královéhradecké biskupství, které do oprav vložilo asi 30 milionů korun. Pomohly také dotace z EU, kraje a státu.



Už 15. září pak proběhne v pražské arcidiecézi první online den církevního školství, který zahájí v 10 hodin streamovaná mše svatá ze svatovítské katedrály. Při ní dostanou tři učitelé Medaili sv. Ludmily za zásluhy o církevní školství, tato medaile se bude udělovat vůbec poprvé. „Reportáže z dvaceti škol, které se do online dne zapojily, už jsou natočené,“ uvádí Linda Dolečková z pražského arcibiskupství, která se organizaci akce věnuje. Přenos bude možné sledovat na webu apha.cz, interaktivní reportáže ze škol budou přístupné i po skončení akce.



TOMÁŠ KUTIL, PAVEL SRŠEŇ a JIŘÍ GRAČKA











