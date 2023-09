Školní rok začali v nové budově

Po čtyřech letech úsilí slavili 1. září ve Valašském Meziříčí otevření budovy pro Církevní základní školu Salvátor. Objekt v centru města koupili a opravili ke třicátinám této církevní školy místní farníci.





Slavnostního přestřižení stuhy nové budovy ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí se ujali její ředitel Hynek Mikušek, arcibiskup Jan Graubner a místní duchovní správce P. Pavel Stefan. Snímek autor



„Když nemáme na prvním místě své já a nemáme Pána Boha jen jako pomocníčka, který má plnit naše přání, tak v nás udělá veliké dílo. Takovou zkušenost jsem mohl udělat i já se školou tady ve Valašském Meziříčí. Byli jste ochotní se podílet na tom, co pro nás Pán připravil, a nést i překonávat neúspěchy a těžkosti,“ ocenil při slavnostní bohoslužbě arcibiskup Jan Graubner.



Z iniciativy farníků



Do lavic v opravených prostorách budovy někdejší obecné školy z roku 1898 a její přístavby usedlo v tomto novém školním roce 205 dětí. Celé rodiny, zkušení podnikatelé z řad farníků i dobrovolníci pro ně budovu koupili a opravili s požehnáním papeže Františka, o které si napsali. Do nových prostor uvedl po bohoslužbě návštěvníky ředitel školy Hynek Mikušek. „Když se zahajuje stavba, přijdou všichni důležití lidé a klepají na základní kámen. U nás si ale lidé klepali na hlavu,“ žertoval a dodal: „To kvůli ceně a rozsahu prací, do kterých jsme se pustili.“ Suma, kterou museli valašskomeziříčtí farníci shromáždit, se vyšplhala na 70 milionů korun. Farnost teď ještě čeká část z těchto peněz splatit. „Kvůli budově jsme založili sdružení Šance pro naše děti, vytvořili finanční plán a pustili se do shánění prostředků,“ popsal člen ekonomické rady farnosti Miloš Skýpala. Jeho slova doplnil další z angažovaných otců a dědečků, Ladislav Denk: „Celá farnost se na tomto díle sjednotila – penězi, umem, profesemi. A za všemi muži, kteří se škole věnovali, stály jejich manželky a děti. Bez nich bychom to nedokázali.“



Velké rodiny



Novou budovu školy si 1. září prohlížely stovky lidí, zejména děti a rodiče, kteří tvoří jádro farnosti. Jak říkají místní, dvacítka rodin tu má sedm a více dětí. Mezi nimi se proplétali také zástupci sponzorů, dárců, stavebních firem a politiků.

Na závěr slavnosti v místním kostele odměnil zdejší duchovní správce P. Pavel Stefan sedm mužů z farnosti dvěma sty korunami. Nikoliv však bankovkou, ale stříbrnou pamětní mincí biskupa Matochy v téže nominální hodnotě.



Arcibiskup Jan Graubner si pak z Valašského Meziříčí odvezl narozeninový dárek: frgál s netradiční ozdobou – z tvarohu, maku a povidel na něm byl vyvedený znak pražského arcibiskupství.



JIŘÍ MACHÁNĚ







