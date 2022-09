Setkání s novými kardinály

Papež František svolal do Říma všechny kardinály, aby se s nimi radil o reformě vatikánské kurie a dalších otázkách. Mimořádné konzistoři od 29. srpna předcházela řádná, kdy se kardinálský sbor rozšířil o dvacítku nových členů.



Noví kardinálové společně s Františkem navštívili emeritního papeže Benedikta XVI., který jim požehnal v klášteře Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách, kde bydlí. Snímek ČTK



„Kardinál miluje církev vždy se stejným duchovním ohněm, ať už se zabývá velkými nebo malými problémy; ať už se setkává s velkými tohoto světa – což musí dělat mnohokrát – nebo s malými, kteří jsou velcí před Bohem,“ zdůraznil papež v promluvě během řádné konzistoře.



„Svatý otec překvapil určitou razancí hlasu a také tím, že připomněl misi kardinála Agostina Casaroliho v bývalém Československu,“ glosoval ve vysílání Radia Proglas Františkovo vystoupení kardinál Dominik Duka, jediný účastník obou konzistoří z České republiky. Kardinála Casaroliho, který vedl složitá diplomatická jednání, ale také pravidelně navštěvoval mladé vězně v Římě, papež zmínil jako příklad „velké diplomacie i malých pastoračních činů“.



Účastníci řádné konzistoře, osmé během Františkova pontifikátu, rovněž potvrdili svatořečení italského biskupa Giovanniho Battisty Scalabriniho (1839–1905) a argentinského salesiánského spolupracovníka, lékárníka a ošetřovatele Artemida Zattiho (1880–1951). Kanonizace se uskuteční 9. října.



Neztěžovat kříž



V úvodním slovu jeden z nových kardinálů Arthur Roche, prefekt Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, papeži poděkoval za jeho svědectví a jménem ostatních kardinálů mu přislíbil poslušnost. Kardinálové podle něj mají papeži pomáhat nést „kříž“ budování církve, „a ne mu ho ztěžovat“.



Mezi kardinály má poprvé v historii zastoupení misijní církev v Mongolsku nebo země jako Singapur a Paraguay. Anthony Poola z indického Hajdarábádu je zase prvním kardinálem z řad dalitů – příslušníků nejnižší kasty tamní společnosti. „Nemohu říci, že některý z nových kardinálů je můj známý nebo přítel,“ konstatoval emeritní pražský arcibiskup Duka s tím, že alespoň letmo zná zejména nové kardinály z řad vatikánské kurie – kromě zmíněného Arthura Roche především Lazara Ju Hungsika z Jižní Koreje, který vede Dikasterium pro klérus, a dále jezuitského teologa Gianfranca Ghirlandu.



Po příjezdu do Říma musel být kvůli problémům se srdcem hospitalizován nový kardinál z Ghany Richard Kuuia Baawobr. „Modleme se za tohoto bratra,“ vyzval papež.



Vidět skutečného papeže



V pondělí 29. srpna začalo dvoudenní jednání mimořádné konzistoře, kterou František svolal po sedmi letech a teprve podruhé během svého pontifikátu. Na závěr se (po uzávěrce tohoto vydání KT) uskuteční úterní podvečerní bohoslužba ve vatikánské bazilice, jejíž přímý přenos vysílá TV Noe.



Setkání kardinálů nad apoštolskou konstitucí Praedicate evangelium, která popisuje reformu vatikánské kurie, je stěžejní částí obou konzistoří – řekl kardinál Duka ve vysílání Proglasu po sobotní slavnosti. „Je to vždycky setkání, kde vidíte skutečného papeže, jaký je, ne takového, jakého vytvářejí sdělovací prostředky,“ popsal z Říma emeritní pražský arcibiskup.



Ke konzistoři se připojil i italský kardinál Angelo Becciu, který musel v roce 2020 odejít do ústraní, když se zjistily finanční nesrovnalosti ve vatikánských investicích, na které kardinál dohlížel. Záležitost projednává vatikánský soud. Becciu uvedl, že ho na konzistoř pozval papež telefonicky.



