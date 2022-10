Santiniho chrám stojí na Zelené hoře 300 let

Kulturním i duchovním programem vyvrcholily o víkendu na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou oslavy 300 let od posvěcení chrámu sv. Jana Nepomuckého.



Po požehnání následovala modlitba tancem, kterou si na motivy opraveného chrámu připravily dívky z farnosti. Snímek autorka



Toto unikátní dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela je od roku 1994 zařazeno na Seznam světových kulturních památek UNESCO. „Dne 27. září uplyne tři sta let od posvěcení tohoto chrámu. Přišli jsme sem, abychom poděkovali za vše, co znamenal pro naše předky, kteří zde žili v širokém okolí, a co znamená pro lidi, kteří sem přijíždějí i dnes. Budeme Bohu děkovat za vše, co nám skrze tento kostel mohl dát,“ řekl v sobotním odpoledni brněnský emeritní biskup Vojtěch Cikrle.



Ve své promluvě pak připomněl, že na Zelenou horu míří mnoho lidí, protože hledají krásu. „My za touto krásou hledáme setkání s Kristem. Setkáváme se zde s Pánem i se sebou navzájem. Přestože jsme všichni rozdílní, tvoříme jedno společenství. Dnes proto můžeme říct: Bože, díky za těch 300 let. Ať nám tento chrám stále slouží k tomu, abychom se zde nadechli a s láskou řekli: Pane, přijď k nám,“ uvedl biskup.



Slavnostní okamžiky si nenechali ujít třeba Alena Titzeová a Petr Schütz z Českých Budějovic. „Je to kus cesty, ale rozhodně nelitujeme. Na Zelenou horu se rádi vracíme. Byli jsme tady před zahájením oprav i v průběhu obnovy kostela. Dnes se opravují ambity. Vidíme, jak se zde vše postupně proměňuje do krásy jako v době Santiniho, kterého obdivujeme,“ vysvětlili poutníci.



Vloni byla dokončena první etapa opravy chrámu. Letos v květnu začala druhá část obnovy celého areálu. Předpokládané náklady jsou zhruba 118 milionů korun. „Součástí náročného programu je kromě opravy venkovních i vnitřních omítek v ambitech obnova štukové výzdoby, restaurování varhan, kamerový systém, nová křížová cesta a obnova soch na věžích ambitů. Nyní jsme ve fázi výběru uměleckého zhotovitele křížové cesty,“ informuje o postupu prací farář a děkan ve Žďáru nad Sázavou P. Vojtěch Záleský. Duchovní program na Zelené hoře pokračuje 28. září, kdy ke Sv. Janu Nepomuckému připutují krojovaní za účasti folklorních souborů z Vysočiny.



