S Pannou Marií na cestu k míru

Mariánský měsíc květen vybízí nejen k májovým pobožnostem, ale také k návštěvě mariánských poutních míst.





Májová pobožnost u kaple Panny Marie Sněžné v části Místku zvané Bahna.Snímek Nela Franková / Člověk a Víra



Sezonu zahájili například na Svatém Hostýně, kde se o víkendu konala i valná hromada tamní matice. Mši svatou slavil arcibiskup Jan Graubner. Na první májovou pobožnost vyrazili do přírody v neděli i věřící z Místku v ostravsko-opavské diecézi. U kaple Panny Marie Sněžné zazněly zpěvy, evangelijní příběh o zvěstování Páně i Loretánské litanie.



Papež vyzval v neděli ke květnové modlitbě za mír. „Rád bych vyzval všechny věřící a společenství, aby se v květnu každý den modlili růženec za mír. V myšlenkách se ihned ubírám k ukrajinskému Mariupolu, městu Mariinu, které bylo barbarsky vybombardováno a zničeno. Znovu vyzývám k vytvoření bezpečných humanitárních koridorů pro lidi uvězněné v ocelárnách tohoto města,“ apeloval papež František. „Trpím a pláču, když pomyslím na utrpení ukrajinského lidu, zejména těch nejslabších, starých lidí a dětí. Dokonce se objevují hrozivé zprávy o vyhošťování a deportaci dětí. Vydejme se cestou dialogu a míru! Modleme se,“ dodal.



Vojenská pouť do Lurd



Poprvé od vypuknutí pandemie se vrátí v plné síle také Mezinárodní vojenská pouť do francouzských Lurd – ta byla roku 2020 zcela zrušena a loni se konala ve velmi okleštěné podobě. Letošní 62. ročník od 13. do 15. května opět proběhne i s českou účastí. V přibližně stočlenné skupině z ČR budou i čtyři vojenští kaplani. Celkem se v Lurdech očekává asi 8 500 poutníků z 30 zemí světa, včetně delegace z Ukrajiny. Mottem letošního ročníku jsou Ježíšova slova „Svůj pokoj vám dávám“ a tradičně bude zahrnovat i prosby za pokoj a smíření.



Češi se budou jeden den pouti věnovat zvlášť národnímu duchovnímu programu – například rozsvítí svíce za padlé české vojáky. Jinak se připojí k mezinárodnímu programu, který zahrne vedle společné liturgie také vystoupení vojenských hudeb.



ALENA SCHEINOSTOVÁ, TEREZA ZAVADILOVÁ







