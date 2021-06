Rozvolněná Noc kostelů

Organizátoři dlouho nevěděli, co budou moci návštěvníkům Noci kostelů nabídnout. Díky slábnutí pandemie a rozvolnění byla jejich nabídka minulý pátek poměrně bohatá.



Jedna z nabídek Noci kostelů pro děti: namaluj si kostel. V některých farnostech probíhal program nejen v chrámu, ale vzhledem k pandemii také pod širým nebem. Snímek Martina Řehořová/Člověk a Víra



Stále poznamenaná pandemií, ale živější než loni. Taková byla letošní Noc kostelů. Otevřelo se více než 1200 chrámů a modliteben, které nabídly přes čtyři tisíce programů po celé ČR. Někde byla možná jen prohlídka kostela, jinde se konaly koncerty či hry pro děti. Loni se otevřelo 1100 chrámů, o rok dříve 1600.



Například večerní procházka po brněnských chrámech přivedla do centra města tisíce návštěvníků. Již od čtvrté hodiny odpolední středem města poklidně proudily zástupy návštěvníků, kteří spoluutvářeli jedinečnou atmosféru. V katedrále sv. Petra a Pavla, kde je nově upravený prostor kněžiště, usedli lidé do lavic vedle portrétů politických vězňů, kteří byli pro svou víru a hodnoty za minulého režimu „určeni k likvidaci“. Instalaci Tváře muklovského Vatikánu připravila výtvarnice Claudi Ondok. Zahrady pod Petrovem pak rozeznělo několik hudebních skupin.



Kaple v areálu bývalého kláštera řádu sv. Voršily na Josefské ulici se otevřela veřejnosti poprvé po mnoha desítkách let. Program zde zpestřilo divadelní představení studentek JAMU z ateliéru Výchovné dramatiky pro neslyšící. V kostele sv. Michala zase vzbudila zájem přednáška o zaniklých kostelech.



Počasí přálo účastníkům cyklotrasy Noci kostelů, která vedla z Černovic přes Komárov a Horní Heršpice do benediktinského kláštera v Rajhradu. Na kola usedli také v královéhradecké diecézi. Společnost Rekola, která provozuje sdílená kola, nabídla každému dvě půlhodinové jízdy zdarma. Dohromady se takto uskutečnilo na pět stovek jízd ve čtyřech městech.



Letošním tématem byla péče o životní prostředí v návaznosti na encykliku Laudato si’. Kaple v olomoucké Fakultní nemocnici se proto bezmála dvěma stovkám návštěvníků představila v lesní dekoraci. Prezentace i aktivity zaměřené na ekologii nabídli také v Přerově.



Jiným papežovým dokumentem se inspirovali pořadatelé ve Valašském Meziříčí. Návštěvníkům Noci kostelů tu představili poslední encykliku Fratelli tutti věnovanou „bratrství a sociálnímu přátelství, které nikoho nevylučuje“. Doprovodili ji výstavou „Jsme ze stejné planety“, která navazuje na stejnojmenný cyklus fotografií Jindřicha Štreita. Ten vznikl v rámci projektu Charity ČR zaměřeného na zlepšení obrazu cizince v naší zemi.



Mám se klanět vepředu?



Na prosté setkání s lidmi, přímluvnou modlitbu i hudební chvály se připravili farníci u Sv. Františka z Assisi na pražském Chodově. První návštěvníci se objevili hned na začátku programu. „Já se tedy omlouvám, nejsem věřící, ale chtěl bych se zeptat: To se musíte klanět tam vepředu pokaždé, když tudy projdete?“ ptal se organizátorů muž ve středním věku, který obdivoval netradiční křížovou cestu nebo výstup na kostelní věž. A zajímal se, co že to katolíci v kostele vlastně dělají a proč. Letos tento poutník objevoval novodobější kostely různých církví na jihoměstském sídlišti, protože z centra Prahy, kde bydlí, zná spíše majestátné chrámy. Mimo katolické farnosti byl také u evangelíků a na kartičku přitom odevšad sbíral razítka.



V Plzni byl značný zájem o výstavu Nad slunce krásnější v Masných krámech, která byla otevřena zdarma až do 22 hodin. Byla zde vystavena unikátní gotická Plzeňská madona z katedrály sv. Bartoloměje. Co se dělo při právě skončené opravě interiéru v tomto chrámu, prozradil architekt Jan Soukup v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Se životem křesťanů v Nigérii seznámili pak návštěvníky dva nigerijští kněží působící v plzeňské diecézi, P. Timothy a P. Emanuel. Svou třicátou sezónu zahájil při Noci kostelů divadelní soubor Staroplzenecký živý betlém, který spolu s plzeňským Konivadlem uspořádal představení na prostranství před kostelem ve Starém Plzenci.



Farnost Cheb připravila putování pro pěší i cyklisty, při kterém bylo možno absolvovat po celý týden tři různě náročné trasy se zastaveními a příležitostmi k zamyšlení. V chebském chrámu sv. Mikuláše a sv. Alžběty mohli zase lidé na pietní místo malovat srdce a psát jména zesnulých na covid-19, přinášet fotografie, symbolické předměty, dopisy a květiny.



