Role světce přivedla herce k víře

Nový americký film o sv. Piovi z Pietrelciny „Padre Pio“ se představil v premiéře 2. září na Benátském filmovém festivalu. Představitel titulní role, americký herec Shia LaBoeuf, našel díky roli cestu k víře.



Režisér Abel Ferrara si vybral tu část světcova života, která spadá do počátků fašismu v Itálii ve 20. letech minulého století. Příběh mnicha ze San Giovanni Rotondo právě obdařeného stigmaty se odehrává na pozadí společenských nepokojů a jejich násilného potlačování ze strany vládnoucích vrstev. Podle režiséra tak filmový Padre Pio v těchto chvílích mystického spojení s Kristem „podává bezděčnou výpověď o úzkosti ze světa, který jej obklopuje“.



Do hlavní role si režisér (známý díly tematizujícími drogy, násilí, ale právě také náboženství) vybral hrdinu akčních filmů – šestatřicetiletého herce Shiu LaBoeufa, a to navzdory jeho problematické minulosti, ve které figuruje alkohol i obvinění z domácího násilí. Herec označil tuto příležitost před novináři za „zázrak“ a na roli se poctivě připravoval. Čtyři měsíce strávil v kapucínském klášteře v Kalifornii. Díky zdejším mnichům LaBoeuf, který pochází ze židovské rodiny, podle víry však nežil, začal objevovat Bibli a vytvářet si i vztah k Ježíši. V rozhovoru s americkým „blogujícím biskupem“ Robertem Barronem nyní přiblížil, že ho silně oslovují knihy Thomase Mertona či sv. Augustina, modlitba růžence či tridentská liturgie. Při té prý má pocit, „jako by se s ním někdo dělil o veliké tajemství“.



Bratr Alexander Rodriguez OFM ze zdejšího kláštera, který herce doprovázel i během natáčení v jižní Itálii, agentuře CNA prozradil, že časem vyšlo najevo, že je LaBoeuf již pokřtěný – jako chlapce jej pokřtil jeho strýc, metodistický pastor. Katolíkem se herec zatím oficiálně nestal, nedokončil totiž ještě kurz pro katechumeny, osobnost otce Pia jej však inspiruje k dalšímu zájmu o víru. Biskupu Barronovi řekl, že je přesvědčen, že „Bůh použil jeho touhu po oživení kariéry, aby ho přivedl na cestu k uzdravení a vnitřnímu pokoji“.



