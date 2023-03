Rok pomoci Ukrajině. A co dál?

Vydání: 2023/9 Rok pomoci Ukrajině. A co dál?, 28.2.2023, Autor: Jiří Macháně

Během roku od útoku ruské armády na Ukrajinu poslali lidé Charitě ČR na pomoc napadené zemi a jejím válečným uprchlíkům ve veřejné sbírce na 165 milionů korun. Je to, jako by se konala druhá Tříkrálová sbírka, která vynesla prakticky totožnou sumu.



Na útěk před válkou jen v bačkorách vzpomíná jedenaosmdesátiletá paní Ljudmila s vnučkou v náručí. Už několik měsíců žije v relativním bezpečí na západě Ukrajiny. Dostat se z nejhoršího jí i její rodině vytrvale pomáhá Charita ČR. Ljudmila žila týdny ve sklepě uprostřed bojů v Zelenodolsku v Dněpropetrovské oblasti. Její dům už dnes neexistuje, zničilo ho bombardování. „Rakety padaly jako déšť,“ vzpomíná se smutkem ve dvoupokojovém bytě, kde bydlí společně se svou dcerou, zetěm, snachou a vnučkou, kteří utekli z Chersonu. Snímek Charita ČR



Během první neděle po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vybrali věřící v kostelní sbírce vyhlášené Českou biskupskou konferencí navíc částku přesahující 30 milionů. „Jsem velmi rád, že se lidé zachovali k Ukrajině s takovou vstřícností a ochotou. Chci teď po roce znovu poděkovat všem, kdo mají otevřené oči i srdce a podílejí se svými dary na velkých věcech, které se prostřednictvím naší Charity daří dělat pro ty, kteří jsou tak mimořádně potřební,“ uvedl předseda ČBK Jan Graubner při setkání s dárci, které se uskutečnilo minulý týden na pražském arcibiskupství. Díky této štědrosti obyvatel Česka mohla Charita představit při tiskové konferenci svou pomoc půl milionu lidí přímo na Ukrajině, dále utečencům do sousední Moldávie a také těm, kteří se uchýlili do naší země.



Zúročené zkušenosti



Pomoc Charity na Ukrajině nezačínala od nuly, pracuje tam už dvě dekády. „Pomáhali jsme a řada Ukrajinců přicházela k nám nejen za prací, ale i za vzděláním – například na Vyšší odborné škole sociální Caritas nebo v kněžském semináři, jak mohu říct aspoň ze své zkušenosti,“ zdůraznil arcibiskup Graubner. Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo potvrdil, že od 90. let se díky rozvojové pomoci, kterou poskytovaly jednotlivé diecézní Charity, podařilo na Ukrajině vybudovat nejen charitní pobočky, ale také vztahy, kterých se dalo rychle využít. „Hned v den vypuknutí války jsme tak mohli navázat na projekty, s nimiž jsme už na Ukrajině pomáhali. Do péče o uprchlíky v Česku se vzápětí zapojila většina místních Charit, kterých je u nás 270,“ připomněl sílu této sítě.



Charitní humanitární pomoc putovala na Ukrajinu po celý rok. Bylo jí na jedenáct plně naložených kamionů a bezpočet dodávek. Ovšem desetkrát větší objem potřebného materiálu už Charita a partnerské organizace nakoupily přímo na Ukrajině k distribuci jak do válečných oblastí na východě, tak i směrem k pěti až sedmi milionům vnitřně vysídlených lidí.



„V oblastech, kde je to možné, se aktuálně zaměřujeme na budování důstojného bydlení. Zrekonstruovali jsme řadu společných ubytovacích zařízení a stavíme modulární domy, které poskytují rodinám soukromí a kvalitu života dostatečnou pro příští měsíce i léta,“ vysvětluje vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR Jiří Škvor.



Nejvíce uprchlíků na počet obyvatel v EU



V Česku se diecézní a oblastní Charity zapojily zejména do pomoci s uprchlickou vlnou, zajištěním základních potřeb pro uprchlíky a jejich integraci. Do země přišlo od začátku války na 450 tisíc uprchlíků, což je v přepočtu na obyvatele nejvyšší počet ze všech zemí EU. Charitní infolinka pro ně musela během roku navýšit kapacitu a rozšířit svůj provoz na každý den. Počet klientů se skokově zvýšil o více než 338 % a devět z deseti volajících hovořilo ukrajinsky. „Přicházely k nám hlavně maminky s dětmi a senioři. Nikdo na to nebyl připravený – stát, Charita ani obyvatelé – a díky jejich spolupráci jsme to nakonec velmi dobře zvládli,“ zdůrazňuje ředitel olomoucké diecézní Charity Václav Keprt a vyzdvihuje roli, kterou při tom sehrála jak církev, tak i organizace, spolky, sdružení a lidé, kteří se k ní hlásí. „Profesionální a sofistikovanou pomoc dokáže Charita statisticky vykázat. Ale je tu také spousta sousedské pomoci, kterou v žádných statistikách neumíme zachytit. Lidé dělají, co je potřeba, aniž by o tom mluvili. Spousta rodin přijala uprchlíky k sobě domů a dodnes jim pomáhá. Je to neviditelná a trvalá pomoc,“ popisuje Keprt.



Co bude zapotřebí?



Charita také hledí do budoucnosti – zejména co se týče zmíněné integrace uprchlíků, kteří budou chtít v ČR zůstat. „Čeká nás ještě velký kus práce, prosíme proto o trvalou pomoc, abychom mohli poskytovat doprovodné služby například s bydlením – nikoliv přechodným a nouzovým, ale aby mohli žít v normálních podmínkách –, dále pak s hledáním zaměstnání, se vzděláváním ve školách, s jazykovými znalostmi, přispívat psychosociální podporou,“ doplňuje ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Míní, že bude nutné, aby stát urychlil uznávání vzdělání, diplomů a praxe u řady odborností. Uprchlíci totiž čekají dlouhé měsíce, aby mohli vykonávat svou původní profesi. „Pro naši společnost by to přitom bylo velkou výhodou. Získali jsme kvalifikované lidi s praxí a ekonomický přínos bude pro Česko mnohem vyšší než naše přechodné výdaje,“ vyzdvihuje Curylo.



Arcibiskup Jan Graubner na dotaz KT, jak rozumí lidem, kteří se i přes zjevnou potřebu a nouzi uprchlíků vymezují vůči pomoci, odpověděl: „Já to řeknu s velkou omluvou: hloupí lidé byli na světě vždycky. A mrzí mě, když se ve veřejném prostoru prezentují jednotlivci, kteří jsou tak zaslepení, že nevidí v uprchlících před válkou lidi potřebné. Vždyť jsou to bližní, kteří utíkají ze země, kde se zabíjí. Není přece myslitelné, aby slušní lidé reagovali jinak než s otevřeným srdcem.“



Nejen Charita, ale také další humanitární organizace se ve spolupráci s českou vládou i mezinárodním společenstvím připojily k pomoci. Člověk v tísni například vyčíslil objem své pomoci na dvě miliardy korun.



JIŘÍ MACHÁNĚ

