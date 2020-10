Radio Proglas se stěhuje

Už za dva měsíce chce Radio Proglas vysílat z nových prostor v brněnské Olomoucké ulici číslo 7. Potřebné zázemí pro další službu si spolu se svými posluchači a podporovateli nadělí k letošním 25. narozeninám.



V nových prostorách Radia Proglas požehnal Mons. Martin Holík symbolický základní kámen ze Svatého Hostýna. Snímky Pavel Šaněk



Prostory na naší dosavadní adrese v Barvičově ulici už jsou pro nás malé a nepraktické. Děláme toho dnes mnohem víc než na začátku a ke stěhování jsou tu i další důvody,“ vysvětlil KT ředitel Radia Proglas Mons. Martin Holík. Pronajatá část jednoho podlaží průmyslové budovy někdejší „První brněnské“ v Olomoucké ulici sice ještě musí projít řadou úprav, v den proglasového jubilea 8. prosince se odtud však určitě bude vysílat. Alespoň o tom KT ujišťoval šéfredaktor Pavel Mikšů: „I kdybychom se 8. prosince do nového ještě nestěhovali, chceme odtud alespoň symbolicky promluvit do éteru.“



Právě v tento den se v roce 1995 Proglas rozezněl poprvé, a to prostřednictvím vysílače na Svatém Hostýně. Aby se toto spojení mezi Brnem a poutní horou upevnilo i do dalšího čtvrtstoletí, bude do stavby v Olomoucké zabudován „základní“ kámen vyjmutý z hostýnského kopce. 5. října jej zde Mons. Holík slavnostně požehnal s modlitbou: „Dej, ať dílo stavby slouží ke tvé cti a chvále, k našemu posvěcení a k užitku zejména posluchačům, ale i dalším lidem.“



V čase omezení bohoslužby navíc



Jak popsal Pavel Mikšů, prostory teď mají v práci sádrokartonáři a další řemeslníci, budují se studia, zázemí, důstojná a vzdušná kaple. Teprve potom přijde na řadu elektřina, výmalba, vybavení a zařízení studií a jejich „oživení“. „Práce se zatím nijak významně nezpožďují,“ poznamenal šéfredaktor. Kvůli pandemii a z ní vyplývajícím omezením Proglas přizpůsobil své vysílání, ne však ve smyslu jeho okleštění. „Ačkoli i u nás v redakci lidé průběžně uléhají nebo odcházejí do karantény a situace se každý den mění, daří se zatím pokračovat bez dramatických zásahů do vysílání,“ ujistil Pavel Mikšů.



Proglas rozšířil nabídku přenosů bohoslužeb, které lze využít každý všední den v 18 a v neděli v 9 hodin. Odpověděl i na výzvu Stálé rady ČBK připojit se na pozvání papeže Františka k celosvětové modlitbě za odvrácení pandemie a uzdravení nemocných. „Situace dnes na řadu lidí těžce doléhá, jsou nemocní, nebo dokonce o někoho blízkého přišli, a tak chceme i jim vyjít takto vstříc. K modlitbě růžence se mohou přidat každý všední den v osm hodin večer s tím, že v úterý a ve čtvrtek ji vysíláme od nás ze studia a v ostatní dny přenášíme od salesiánů z Brna-Žabovřesk,“ upřesnil šéfredaktor Mikšů. A nezapomnělo se ani na děti: podobně jako zjara i nyní každý všední den v 11.05 vysílá Proglas katechezi připravenou brněnskými sestrami cyrilkami, aby nahradil pozastavené hodiny náboženství ve školách a na farách. Na webu www.proglas.cz pak posluchači najdou upřesnění, pro které pořady bylo třeba vzhledem k předchozím změnám najít jiný vysílací čas.



Aby mohl Proglas celé nákladné stěhování uskutečnit, obrátil se na své podporovatele a další dárce s prosbou o finanční pomoc pod mottem „Rybu neutopíš“. Videovýzvami ji podpořily takové osobnosti jako hudebníci Jiří Pavlica či Hana Ulrychová, oblíbený kněz P. Marek Orko Vácha, herečka a diplomatka Magda Vášáryová nebo novinář Erik Tabery. Dary přicházejí v kampani na dárcovském portálu Darujme.cz a díky příloze v KT 34 i dalšími cestami. „Na úhradu nákladů na přestavbu, stěhování a první zvýšený nájem potřebujeme jedenáct milionů korun. Nyní už máme přes tři a půl milionu. Se zhruba sedmi miliony na kontě už si budeme moci být jistí, že všechno zvládneme zaplatit s tím, že některé úpravy třeba dokončíme později,“ prozradil Pavel Mikšů a doplnil, že toto uklidňující vědomí by bylo krásným dárkem k nadcházejícímu jubileu rádia. A ředitel Mons. Holík s úsměvem zakončil: „Ostatně soudím, že naší zemi rádio takového typu sluší. A akční podpora našich posluchačů je pomyslným šperkem, který dodává celku lesk.“



ALENA SCHEINOSTOVÁ









