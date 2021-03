První papežská cesta do Iráku

František se vydává jako první papež do Iráku na čtyřdenní „pouť míru a bratrství“ – jak ji nazval chaldejský bagdádský patriarcha, kardinál Louis Raphael Sako.



Přípravy před návštěvou papeže (5. – 8. března) vrcholí. Místní zdobí okolí katedrály sv. Josefa v Bagdádu, kde má František sloužit svou první mši svatou v chaldejském obřadu. Snímek ČTK



První papež vstoupí na půdu starověké Mezopotámie, země biblických míst, řek Eufrat a Tigris a postav od praotce Abraháma, proroka Ezechiela či Jonáše. Motto apoštolské cesty zní: „Všichni jste bratři“ (srv. Mt 23,8) a jejím logem je holubice s ratolestí. Cesta do Iráku byla papežovým přáním. Usiloval o ni už Jan Pavel II. v roce 1999, jenže z ní sešlo.



Irák byl za posledních 40 let vystaven velkým útrapám: válkám Saddáma Husajna, mezinárodnímu embargu, americké invazi v roce 2003, sektářství, korupci, teroru tzv. Islámského státu a milic různých náboženských skupin. Za tu dobu tuto křižovatku kultur a náboženství opustil milion křesťanů, nyní jich tu žije na půl milionu z 34 milionů převážně muslimských obyvatel. „Papežovo poselství pokoje a bratrství je mimořádně důležité. Přichází říci, že náboženství nerozděluje, ale naopak může spojovat, pomáhat k nacházení společného jazyka v Bohu a ve víře,“ vysvětluje pro Terra Santa News patriarcha Sako.



Odlet z Říma se plánuje na pátek 5. března. Na bagdádském letišti přijme delegaci premiér Mustafa Kázimí, který papeže doprovodí do prezidentského paláce. Po setkání s prezidentem Barhamem Sálihem promluví papež před zástupci státu a před veřejností. V závěru dne se setká s biskupy, kněžími, řeholníky a katechety. V sobotu se má sejít s nejvyšší autoritou iráckých šíitů, ajatolláhem Alím as-Sistáním. Poté by měl odletět do Násiríje poblíž summerského Uru, údajného rodiště praotce Abraháma, na mezináboženské setkání. Sobotní program pak uzavře mše svatá v bagdádské chaldejské katedrále sv. Josefa. Půjde o další historický moment: František odslouží liturgii v chaldejském ritu. „Bude to poprvé, kdy papež František bude celebrovat ve východním obřadu, čímž obejme celou církev. Není papežem jen věřících latinského obřadu, ale všech katolíků,“ uvádí kardinál Sako.



V neděli se František vydá do autonomního Kurdistánu, kde jej v Erbílu přivítají političtí a náboženští představitelé. Poté odletí do Mosulu zničeného samozvaným IS. Zde se pomodlí na Kostelním náměstí za oběti války. Další zastávkou bude kolébka iráckého křesťanství Karakoš poblíž starověkého Ninive, odkud islamisté v roce 2014 vyhnali na 100 tisíc křesťanů. Svatý otec se tu s křesťany pomodlí Anděl Páně. Nedělní liturgii oslaví na erbílském stadionu. Odlétat z Iráku má v pondělí 8. března.



Patriarcha Sako připomíná, že návštěva má velkou symboliku: „Nesmírně jsme ji potřebovali po těch temných letech. Vysílá znamení naděje nejen pro naši zemi, nejen pro křesťanskou komunitu, ale pro celý Blízký východ.“



KATEŘINA KOUBOVÁ a ALENA SCHEINOSTOVÁ











