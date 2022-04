Prosme Boha o milost míru

Vydání: 2022/18 Objevit Boží milosrdenství, 26.4.2022, Autor: Alena Scheinostová

Uplynulá neděle byla pro Ukrajince východního ritu slavností Vzkříšení Páně. V některých oblastech prožili svátky klidně – v Kyjevě, Lvově nebo třeba na Zakarpatí. Pod bombami však trpěli, a dokonce umírali lidé v Charkově, Mykolajivu, Luhanské oblasti či Mariupolu.



V neděli Zmrtvýchvstání si věřící přinesli k požehnání velikonoční pečivo „pasku“ i ke kostelu sv. Ondřeje v nedávno osvobozené Buči. Právě zde před Velikonocemi exhumovali z hromadného hrobu těla civilistů zavražděných ruskými jednotkami. Snímek ČTK



„O této noci jsou naše myšlenky s mučednickou Ukrajinou a všemi kouty země, kde vládne násilí a porušování lidské důstojnosti. Prosme vzkříšeného Osvoboditele, aby se letošní Velikonoce staly podnětem k otevření humanitárních koridorů do skutečně bezpečných oblastí pro tisíce lidí obklíčených v Mariupolu: civilistů, starých lidí, žen a dětí. Stejně tak ve všech ostatních regionech Ukrajiny, kde se odehrává nepopsatelná lidská tragédie,“ oslovil pravoslavný svět ekumenický patriarcha Bartoloměj při velikonoční vigilii ve svém sídle v Istanbulu a vyzval k okamžitému ukončení války. Proslov zveřejnil anglicky na webu patriarchátu ec-patr.org.



O velikonoční příměří Rusko marně žádaly osobnosti světových církví včetně papeže, OSN i ukrajinská strana (více na str. 16). Ukrajinské kostely proto byly kvůli hrozícímu riziku ostřelování nebo bombových útoků bedlivě střeženy (podle ukrajinského ministerstva vnitra je hlídalo 13 tisíc policistů), biskupové už předem vyzvali věřící, aby upřednostnili online liturgii. Protože v zemi platí noční zákaz vycházení, řeckokatolíci vůbec neslavili vigilii, ale obřady Zmrtvýchvstání začínaly až ráno. Přes internet i v televizi se vysílaly například z hlavní řeckokatolické katedrály v Kyjevě, kde jim předsedal tamní arcibiskup Svjatoslav Ševčuk.



Ke zrušení nočních obřadů vyzval své kněze v nejrizikovějších regionech také metropolita Ukrajinské pravoslavné církve Epifanij a požádal je, aby liturgii slavili vícekrát vždy v menším počtu věřících. Sám nicméně v kyjevské katedrále sv. Michala vigilii i navazující ranní božskou liturgii s průvodem kolem kostela sloužil spolu s dalšími pravoslavnými hierarchy, jak informovala agentura KAI.



Svátky ve službě druhým



Arcibiskup Ševčuk oslovil o Velikonocích věřící svátečním poselstvím. „Dnes se slavnostně setkáváme s naším vzkříšeným Spasitelem, který prošel utrpením, bolestí a smrtí, zapečetěnou hrobkou – a vyšel z hrobu jako věčný dárce života,“ prohlásil. „Kristus prochází zavřenými dveřmi našeho strachu, nejistoty, dokonce i naší bolesti a utrpení, tragédií válečného běsnění. A přináší nám svou nebeskou radost, aby daroval Ukrajině, jejímu lidu, každému z nás svůj mír,“ ujistil arcibiskup Ševčuk v proslovu zveřejněném na webu řeckokatolické církve na Ukrajině ugcc.ua. „Přeji vám všem – i těm, kdo jsou daleko z rodného domu nebo své země, těm, kteří dnes brání Ukrajinu v první linii pod nepřátelskou palbou – sílu Vzkříšeného a světlo, které dnes vychází z prázdného hrobu. Kéž zpěv o Kristově zmrtvýchvstání inspiruje Ukrajinu a je naší nadějí,“ dodal arcibiskup.



Jak arcidiecéze informovala na svém webu, Svjatoslav Ševčuk také na Zelený čtvrtek 21. dubna požehnal velikonoční pečivo pro ukrajinské obránce. Od katedrály Boží moudrosti jim je auty rozvezli vojenští kaplani, kteří se dobrovolně přihlásili ke službě na frontě během svátků.



Klidnější situace ve své oblasti využili pro druhé také věřící ve Lvově. Do tohoto města na západě Ukrajiny se uchýlily desetitisíce uprchlíků z východních regionů. Mnoho z nich našlo útočiště v církevních objektech, a tak farnosti pojaly Velikonoce jako další příležitost je podpořit a potěšit. Jak přiblížila agentura RISU, někteří věřící pozvali běžence domů na velikonoční snídani, kdy spolu podle východní křesťanské tradice jedli velikonoční vejce a dělili se o posvěcené pečivo. „Ne každý ale může někoho pozvat domů, a tak i farní komunity připravily snídaně, kam lidi pozvali. Nejčastěji to bylo po bohoslužbě Vzkříšení,“ vysvětlil mluvčí lvovské diecéze P. Pavlo Drozdjak. V pašijovém týdnu dobrovolníci s dětmi uprchlíků připravovali tradiční pečivo a vysvětlovali jim křesťanský smysl Velikonoc. Uspořádali pro ně také besídky.



Velikonoce obou prezidentů



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popřál křesťanům východního ritu k Velikonocům ve videu šířeném i přes sociální sítě. „O těchto Velikonocích prosme Boha o velkou milost, aby se uskutečnil náš sen o velikém dni, kdy na Ukrajině nastane mír,“ řekl prezident, který svůj vzkaz natočil na vysoce symbolickém místě – v katedrále Boží moudrosti v Kyjevě, srdci ukrajinského křesťanství.



Ruský prezident Vladimir Putin se velikonoční bohoslužby zúčastnil v katedrále Krista Spasitele v Moskvě, liturgii předsedal tamní patriarcha Kirill. Šlo o první veřejné setkání obou mužů od vypuknutí války 24. února. Putin podle agentury KAI ocenil „plodnou spolupráci církve se státem“ a daroval Kirillovi ozdobené vajíčko. Během liturgie, které se účastnili i apoštolský nuncius v Rusku Giovanni D’Aniello či šéf ruských římskokatolických biskupů Paolo Pezzi, se Kirill ani jednou nezmínil o probíhající agresi.



ALENA SCHEINOSTOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články