Proměna v církevní nemocnici

Letos novou kapli s pravidelnými bohoslužbami a příští rok chirurgickou ambulanci chce pacientům nabídnout Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze.



Nemocnici provozují sestry sv. Kříže z Kroměříže, řada řeholnic v ní přímo pracuje. „Je pro nás důležité, aby tu byla křesťanská atmosféra, nechceme být církevní nemocnicí jen dle názvu,“ zmiňuje ředitel Tomáš Krajník. V rámci stavebních úprav tak například pamatoval, aby vznikající kaple byla propojena se všemi pokoji. Lidé tudíž budou moci poslouchat bohoslužby z lůžek.



Nemocnice má lékárnu, deset ambulancí (internu, kardiologickou, plicní, gastroenterologickou nebo nutriční poradnu) a lůžkovou část. Po rekonstrukci by měla mít namísto nynějších 69 celkem 75 lůžek následné a rehabilitační péče a deset lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Mění se postele a ty nové jsou už elektricky polohovatelné. Pacienti mají k dispozici i křesla, která jim sama pomohou vstát, mění se vybavení laboratoří i odborných pracovišť (rentgen, CT atd.). To vše vyžaduje investice. Do konce roku 2022 je v plánu do modernizace vložit 40 milionů korun, přičemž už 12 milionů bylo vynaloženo.



V nemocnici je rušno. Hlavně tam, kde dům prochází rozsáhlou úpravou, protože byl desítky let prakticky bez údržby. Teď už má nová okna, mění se elektroinstalace, rozvody vody, někde se bourají příčky. Nemocnice bude mít i nový vchod se vstupní halou a jídelnou pro veřejnost. „Chceme, aby k nám chodili jíst i lidé z okolí, případně si jídlo odnášeli domů. Chceme, aby bylo levné a dobré,“ přeje si ředitel.



Pro pacienty by rádi otevřeli i rozsáhlou terasu v šestém poschodí, odkud je unikátní výhled na Prahu. „Plánujeme na ní pořádat akce pro veřejnost, které mohou pomoci překonat bariéry,“ připojuje ředitel Krajník. Moderní je nemocnice i z hlediska IT. Celý informační systém běží na vzdálených serverech, přímo v nemocnici tedy stačí levné počítače, protože potřebný výpočetní výkon poskytuje server. „Na odděleném místě je pak vlastní databáze s údaji pacientů. Měli bychom tak být imunní vůči hackerským útokům, které občas některou nemocnici ochromí,“ podotýká ředitel.



Žižkovská nemocnice už nyní spolupracuje s jinými církevními subjekty, například s Nemocnicí pod Petřínem, kterou provozují boromejky. Díky spolupráci se salesiány zase přicházejí na praxe studenti a studentky z jejich škol. „Rádi bychom spolupracovali více – třeba při nákupu léků. Je to pro všechny výhodné,“ doplňuje ředitel, podle něhož se vyplatí i sdílení některých administrativních pracovníků – ušetří se tím za licence na potřebné programy.



Zpříjemnit pobyt by měla pacientům i vůně. „V nemocnici nemusí být cítit jen dezinfekce. Každé oddělení bude mít vůni, jakou si zvolí, a dávkovači ji může rozprašovat do prostoru. Osvědčilo se nám to už v Roudnici. Vysloužili jsme si dokonce přezdívku ‚voňavá nemocnice‘,“ usmívá se Tomáš Krajník.



