Příležitost k naslouchání

Vydání: 2021/43 Příležitost k naslouchání, 19.10.2021

Synodální cesta církve v českých a moravských diecézích začala minulou neděli. Biskupové ji oficiálně zahájili bohoslužbami v katedrálách.





V řadě kostelů pak zazněly pastýřské listy, které biskupové k této příležitosti vydali. „Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, jenž nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?“ nabízí ve svém listě konkrétní otázky olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.



Nikoho nevylučujte



Plzeňský biskup Tomáš Holub se zaměřil i na formu synody. „Přeji si, abyste si ve svých farnostech, ve skupinách po osmi až deseti lidech, položili základní otázku synody o společném putování a vybrali si jeden z deseti tematických okruhů k jejímu prohloubení. Papež nás vybízí, abychom zachytili názory i těch, kteří do kostela pravidelně nechodí nebo nejsou ani pokřtěni, pokud mají zájem nám s dobrým úmyslem něco říci. Prosím, abyste z těchto diskusí nikoho nevylučovali, aby se jich mohli účastnit i ti, kteří se nyní v církvi cítí zklamaní, odstrčení či zranění. Abychom tak byli schopni hrdě popsat to, co se nám na společné cestě daří, ale také nezamlčovat nic, co nám nejde a co nás trápí.“



Aby se Boží plán zdařil



Brněnský biskup Vojtěch Cikrle zahájil diecézní fázi synody v nedělním odpoledni při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla. V promluvě řekl: „Nemůžeme říct, že se nás to netýká, že je to jen pro vyvolené. Pro většinu z nás je to výzva, kterou máme uslyšet, protože skrze nás, naše setkávání s Kristem a modlitby se má zdařit Boží plán. Takový je cíl začínající synody,“ upozornil biskup.



Na závěr mše svaté předal biskup Cikrle slovo světícímu biskupu Pavlu Konzbulovi, jehož jmenoval koordinátorem pro synodální konzultaci brněnské diecéze. „Synodální společenství se budou scházet do konce ledna roku 2022. V únoru se zpracují podněty diecézní fáze a v březnu bude vše završeno na diecézním předsynodálním setkání. Možná se nám může zdát celé období časově exponované a náročné. Nicméně papež František nás vyzývá, abychom si nenechali ujít příležitosti k setkání, vzájemnému naslouchání a rozlišování,“ uvedl biskup Konzbul.



Kardinál Dominik Duka ve svém listu vzpomenul Plenární sněm, který se v Česku konal v 90. letech. „Naše církev v České republice se zamýšlela nad těmito otázkami a můžeme říci, že jsme jedinou postkomunistickou zemí, ve které se konal Plenární sněm katolické církve. Byl to odvážný a ojedinělý krok, pro který jsme neměli oporu v podobných aktivitách církve v jiných zemích. Mnozí z vás tento proces hodnotí kriticky a mají i zčásti pravdu. Za nespravedlivé však považuji odmítání závěrečného dokumentu Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, který vyšel v roce 2007, jehož text byl předán Svatému otci Benediktu XVI.,“ připomněl kardinál.



Prvním krokem v současném synodálním procesu je pak podle českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila vlastní ztišení a pokorné naslouchání. „Jestliže miluji a respektuji toho, kdo mluví, nechám ho s trpělivostí sdělit jeho názor. Když mluví a má jiný názor, snažme se hledat v jeho názoru semena pravdy. Neměli bychom ho umlčet svými vlastními argumenty, ale spolu s ním se snažit dojít k nalezení pravdy,“ napsal ve svém listu.



Organizovaná práce ve farních a dalších skupinkách startuje už v těchto dnech. Jak ale poukazuje národní koordinátor synodální cesty v české a moravské církvi P. Prokop Brož, o co jde především, je konverze – „je nutné sestoupit do vlastního nitra, na úroveň víry a dotknout se toho, jak utváříme vlastní nitro a jak utváříme svoje postoje“. A s tím lze začít hned.



Na tematické dvoustraně tohoto vydání KT přinášíme praktická upřesnění, jak bude synodální cesta probíhat, i témata, nad nimiž se bude možné zamýšlet. Nabízíme i užitečné kontakty a modlitbu k Duchu Svatému za celý tento obrodný proces.



TOMÁŠ KUTIL, LENKA FOJTÍKOVÁ





Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Články