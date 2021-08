Při papežské mši bude kříž z ČR

Vydání: 2021/31 Do Maďarska i za papežem, 27.7.2021, Autor: Tomáš Kutil

Při návštěvě Slovenska (12.–15. září) by měl papež František sloužit poslední den mši svatou v Šaštíně, kam zamíří i naši biskupové. Na pódiu bude navíc umístěn kříž z trámů tornádem poničeného kostela z Moravské Nové Vsi.





Hasiči a jeřáb sundávají trámy, ze kterých vznikne kříž pro mši s papežem Františkem. Snímek ČTK



Za pomoci jeřábu, sedáků a jisticích lan sundávali v úterý 20. července hasiči v Moravské Nové vsi poničené trámy ze střechy kostela. Z nich vznikne šestimetrový kříž, který by měl být umístěn v Šaštíně při středeční papežské mši.



Klenba tornádo přečkala, střecha nikoliv



„Trámy budou zatím uloženy u starostky v Dolních Bojanovicích, pak se zajistí jejich převoz na Slovensko. Má to na starosti architekt, který vyhrál výběrové řízení na přípravu pódia pro Svatého otce. Od nás potřeboval, aby měl jeden trám šest metrů a druhý tři metry. Aby velikost kříže byla proporcionální k pódiu a prostoru,“ uvedl místní farář P. Marián Kalina, který sundávání trámů přihlížel. Výrobu kříže budou mít na starosti až na místě slovenští tesaři.



Kostel v Moravské Nové Vsi má sice zachovanou klenbu, ale krov a střechu tornádo 24. června zničilo. Některá okna jsou rozbitá, včetně vitráže nad oltářem. Vichr vzal i špičku věže, jejíž hodiny se zastavily krátce před půl osmou, kdy se pohroma přihnala. Pryč jsou stromy, které kostel obklopovaly. Interiér chrámu je naštěstí zachovalý.



Vatikán už zveřejnil podrobný program návštěvy Svatého otce. Oficiální přijetí na bratislavském letišti se předpokládá v neděli 12. září v půl čtvrté odpoledne a po něm bude následovat ekumenické setkání na apoštolské nunciatuře v Bratislavě a soukromé setkání s Tovaryšstvem Ježíšovým tamtéž.



Bohatý pondělní program 13. září zahájí v Bratislavě setkání s hlavou státu, politickými a občanskými představiteli v prezidentském paláci a bude pokračovat v katedrále sv. Martina setkáním se slovenskými biskupy, kněžími, řeholníky a řeholnicemi, seminaristy a katechety. Odpoledne papež soukromě navštíví centrum Betlém a setká se s bratislavskou židovskou obcí. Večer jej na apoštolské nunciatuře vyhledá předseda Slovenského parlamentu.



V úterý 14. září se papež letecky odebere do Košic a odtud do Prešova, kde na prostranství před Městskou sportovní halou povede svatou liturgii sv. Jana Zlatoústého. Odpoledne se v Košicích setká s romskou komunitou ve čtvrti Luník a na stadionu Lokomotiva promluví k mladým lidem.



Mše svatá v národní mariánské svatyni Šaštín



Závěrečný den apoštolské cesty, středa 15. září, se ponese v mariánském duchu – před odletem do Říma papež navštíví národní mariánskou svatyni Šaštín, kde se pomodlí se slovenskými biskupy a v 10 hodin bude sloužit mši svatou. Na tu se chystají i čeští a moravští biskupové. Papežův odlet do Říma je plánován na 13.45 hod.



Organizátoři už zveřejnili web navstevapapeza.sk, na kterém se postupně objevují aktuální informace včetně podrobného programu cesty. Informace ohledně přihlašování a pokynů pro poutníky by měli zveřejnit na začátku srpna. Slovenské ministerstvo zdravotnictví zatím oznámilo, že podmínkou účasti bude plná zaočkovanost proti covidu.



TOMÁŠ KUTIL











