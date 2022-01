Premonstráti zakončili jubilejní rok

Vydání: 2022/3 Premonstráti zakončili jubilejní rok, 11.1.2022, Autor: Tereza Zavadilová

Jubilejní rok premonstrátského řádu se završil. O Vánocích si řeholníci připomněli 900 let od jeho založení sv. Norbertem. Jeho ostatky byly v neděli 9. ledna slavnostně uloženy do hrobu v kapli baziliky Strahovského kláštera v Praze.





Ostatky sv. Norberta byly v neděli 9. ledna slavnostně uloženy do hrobu v kapli baziliky Strahovského kláštera v Praze, a to na závěr jubilejního roku, který připomněl 900. výročí založení řádu premonstrátů. Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra



„Jsem za jubilejní rok navzdory pandemii a z ní vyplývajícím restrikcím velice vděčný. Paradoxně se nakonec uskutečnilo více akcí, než jsme čekali. A za sv. Norbertem během roku přijelo hodně poutníků,“ shrnuje strahovský opat Daniel Peter Janáček OPraem. Právě na Boží hod vánoční roku 1121 zakladatel premonstrátů spolu se 13 druhy složil řeholní sliby ve francouzském Prémontré. Na připomínku byly Norbertovy ostatky po celý rok vystaveny v chóru strahovské baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde byl nakonec pohřben.



V neděli o svátku Křtu Páně „norbertini“ jubileum slavnostně uzavřeli právě na Strahově, který se od 17. století stal evropským centrem řádu. Slavnostní mši sv. celebroval P. Albert Dölken O.Praem. z německého opatství Hamborn namísto magdeburského arcibiskupa, kterému cestu zkomplikovala covidová opatření. „Právě v Magdeburgu byl sv. Norbert v letech 1126–1134 arcibiskupem a do roku 1627 tam spočívaly i jeho ostatky (než byly přeneseny na Strahov – pozn. red.),“ vysvětluje P. Janáček. Slavnosti se účastnili zástupci premonstrátských klášterů v Česku, na Slovensku, v Německu či Rakousku, ale také kardinál Dominik Duka. Den uzavřely nešpory za účasti apoštolského nuncia. „V jejich závěru jsme přenesli ostatky sv. Norberta zpět do kaple,“ doplňuje strahovský opat. Na závěr slavnosti ocenil vybrané podporovatele řádu pamětní medailí.



Ještě do konce ledna ve Strahovském klášteře trvá výstava „900 let řádu“. Chrám loni získal také čtyři nové zvony z pasovské dílny Rudolfa Pernera. „Povedlo se nám je zavěsit do věží a ještě předtím se z nich v kostele i dlouho radovat,“ vzpomíná P. Janáček na to, jak si na zvony lidé mohli zkusit zazvonit.



Každý premonstrátský klášter uspořádal loni „svůj“ den, celosvětově si výročí připomínalo přes 40 domů řádu. Ten dnes v ČR zastupují čtyři mužské kanonie – také kláštery Teplá, Želiv a Nová Říše – a jedna kanonie sester v Doksanech, přičemž premonstrátky působí i na Svatém Kopečku u Olomouce. Celkem je u nás přes 100 těchto řeholníků.



„Zvláště si cením možnosti i během různých omezení zakusit hlouběji společenství kláštera, zejména při liturgii, ale také navázat spolupráci s kláštery v zahraničí – hlavně v Německu a Rakousku, kde jsme dvakrát vystoupili s hudebním programem,“ uzavírá strahovský opat Daniel Janáček s tím, že se jim podařilo mj. nahrát dvě hudební CD a vydat několik knih.



