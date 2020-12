Pravidla pro bohoslužby u nás i v okolních zemích

Vydání: 2020/50 Na roráty se svíčkou i rouškou, 8.12.2020, Autor: Alena Scheinostová

Lepšící se a zase se zhoršující epidemiologická situace proměňuje z týdne na týden i nařízení, která se týkají možnosti účastnit se bohoslužeb. Malým povzbuzením může být, že tutéž potíž nesou s námi křesťané v okolních zemích.



Po 28 dní podzimního lockdownu s pozastavením veřejných mší svatých v Anglii a Walesu nasnímal fotograf Marcin Mazur sérii 28 záběrů z vylidněných kostelů, aby ukázal, co omezení přinášejí tamní církvi. Polák Mazur žije v Londýně a je oficiálním fotografem anglického primase kardinála Vincenta Nicholse. Snímek KAI



Třicet procent kapacity



Třetí stupeň protipandemických opatření v Česku, který platí v pondělním čase uzávěrky tohoto vydání KT, stanovuje, že v kostele může být zaplněno maximálně 30 procent míst k sezení. Pokud se situace o stupeň zhorší, povolený počet věřících na mši poklesne na 20 procent kapacity kostela, v obou stupních by pak měly být bohoslužby bez hromadného zpěvu. V jakém režimu budou bohoslužby o Vánocích, se zatím neví.



Například v Belgii se nicméně věřící musejí zcela obejít bez mše svaté, a to až do 15. ledna, tedy i během letošních Vánoc. Celonárodní lockdown zde přitom platí od počátku listopadu. „Biskupové stejně jako řada věřících pociťují zákaz veřejných bohoslužeb v kostelích jako omezení života z víry,“ prohlásil podle magazínu Cathobel mluvčí belgického episkopátu Tommy Scholtes. Biskupové se snaží vyjednat s vládou podmínky, za nichž by mohlo být veřejné slavení při dodržení nezbytných hygienických pravidel umožněno.



Správce farností belgičtí biskupové zatím vyzývají, aby co nejvíce umožnili vstup do kostelů alespoň k soukromé pobožnosti a uctění jesliček. „Věřící ať jsou zde vítáni sami nebo se svou rodinou k modlitbě, k chvíli zamyšlení, k rozsvícení svíčky či darování almužny pro nejchudší,“ napsali biskupové farnostem 1. prosince. „Zůstaňme společenstvím navzdory lockdownu,“ vyzvali pastýři.



Po několikatýdenním zákazu veřejných mší svatých (a striktním omezování v předchozích měsících) se teprve počátkem prosince vrátily bohoslužby v omezeném počtu padesáti účastníků v Irsku. „Procházíme časem zkoušky a pro leckoho může být obtížné sebrat trpělivost a vydržet,“ zahájil kázáním adventní čas irský primas Eamon Martin, jak cituje magazín The Tablet. „Činíme tuto oběť pro ochranu zdraví a životů – zvláště našich starších a zranitelných rodinných příslušníků,“ připomněl

arcibiskup v Armaghu.



V tomto duchu pak udělil dispens od povinné účasti na sváteční mši během Vánoc a na webu arcidiecéze zdůraznil: „Duchovní bohatství tohoto zvláštního období je možné zažít mnoha způsoby. Naše domovy se mohou stát ‚malými kostely‘, kam zveme dítě Krista. Letos bude mít smysl zejména starobylá tradice betléma, u něhož se shromažďuje rodina, aby se modlila nebo zpívala koledy. Rovněž zveme rodiny, aby v průběhu svátečních dnů navštívily v kostele vánoční pobožnost a společně se modlily za své příbuzné a za ty, které pandemie zvláště zasáhla,“ pobídl Iry jejich primas.



Ochrana zdraví i svoboda vyznání



Francouzský episkopát vyjednával v těchto dnech s vládou o zvýšení povoleného počtu věřících na bohoslužbách. Omezení na 30 osob nahradil za pomoci soudu třetinovou kapacitou daného kostela. „Katolická společenství z celého srdce doufají, že 24. prosince večer budou moci oslavit velké tajemství víry už s menšími omezeními,“ zadoufal na Twitteru Francouzské biskupské konference její předseda arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort s tím, že od 15. prosince už by mohla ve Francii začít platit mírnější pravidla.



Od 2. prosince se otevřely možnosti společných bohoslužeb také v diecézích Anglie a Walesu. I zde se však věřící různých vyznání museli u premiéra Borise Johnsona dovolávat svých práv. Rozhodnutí vlády umožnit veřejné slavení zároveň s ukončením celonárodního lockdownu „odráží význam práva všech lidí na veřejné vyjádření jejich víry“, stojí v oficiálním prohlášení citovaném na Vatican News.



Bůh klepe na srdce



Rakušané se vracejí do kostelů od 7. prosince, scházet se nemohli od 3. listopadu. I zde platí početní omezení či zákaz společného zpěvu; svatby, křty či biřmování biskupové radí odložit na příhodnější dobu. „Společně sdílená víra nyní dává mnoha lidem podporu a naději, a je tak požehnáním pro společnost jako celek,“ vyzdvihl pro agenturu Kathpress předseda episkopátu Franz Lackner. Protože i vánoční oslavy proběhnou letos komorněji, arcibiskup Lackner vyzval hlouběji si uvědomit kontemplativní rozměr Vánoc. „To, že advent a Vánoce neprožíváme se všemi předvánočními zvyky jako obvykle, nám může pomoci prožít hlouběji skutečné jádro této doby. Stejně jako v Bibli při hledání noclehu klepe Bůh na naše srdce, chce se dostat dovnitř a rozšířit je, abychom je otevřeli osamělosti a strádání našich bližních,“ navrhl arcibiskup Lackner.



A shromáždění do padesáti osob dodržují také na Slovensku. Veřejné slavení zde bylo zcela pozastaveno od 24. října do 1. listopadu, nejčerstvěji platí pravidla z 16. listopadu. Vedle početního omezení potvrdil pro věřící slovenský Ústav veřejného zdravotnictví pravidla známá i v Česku, jako zakrytí dýchacích cest rouškou, dezinfekci rukou, prostor, klik a dalšího vybavení kostelů nebo dostatečné rozestupy. Církev byla též požádána, aby tam, kde je to možné, pořádala zvláštní bohoslužby přístupné jen starším osobám. V neposlední řadě se úřady na katolíky obrátily s prosbou přijímat eucharistii nikoli do úst, jak je na Slovensku obvyklé, ale na ruku. Tuto žádost na webu episkopátu tkkbs.sk podpořil i jeho mluvčí P. Martin Kramara.



ALENA SCHEINOSTOVÁ









