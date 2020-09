Povzbudivé čtení na celý rok

Vydání: 2020/38 Lesná se raduje z nového chrámu, 15.9.2020, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 38

Na knihkupecké pulty přichází nový Cyrilometodějský kalendář (CMK) na rok 2021. Co v něm naleznete, přibližuje jeho hlavní editor JAN PAULAS.



Nový Cyrilometodějský kalendář doprovází obrazy Ludmily Vaškové. Repro KT



CMK vstoupil pod tvým vedením do třetího desetiletí. Drží se nadále osvědčené podoby, nebo letos přichází s novinkami?



Když pominu všechny autorské texty psané pro toto vydání, největší novinkou je cyklus: „Fotograf vypráví obrazem i slovem“. Už v předchozích letech jsme oslovili někoho z předních českých fotografů a jeho snímky jsme nechali okomentovat známými osobnostmi. Nyní poprvé bude sám autor u všech dvanácti fotografií, které jsme z jeho díla vybrali, vyprávět jejich příběh: co zachycují a za jakých okolností vznikly. Spolu s fotoreportérem Janem Mihaličkem se takto dostaneme na pobřeží Atlantiku, na velikonoční pouť do Polska, do Afghánistánu či Jeruzaléma, ale i do rajhradského kláštera či do romské osady na východním Slovensku.



Autorkou letošního obrazového doprovodu je výtvarnice Ludmila Vašková. Proč právě ona?



Malířka je velmi známá na Valašsku, ale zdaleka nejen tam. Má za sebou již jedenadvacet samostatných výstav a její tvorba zahrnuje nejen malbu, ale i kresbu, ilustrace, grafiku či keramiku. Letos vyšel její nádherný katalog Sbírání v zahradě, který její dílo shrnuje. My v kalendáři představujeme její malbu, kde se v posledních letech stále častěji objevují biblické motivy. Tuto výtvarnici mi pomohla objevit kolegyně Renáta Holčáková, která na Valašsku žije a také do kalendáře s malířkou připravila rozhovor o její tvorbě a životní cestě.



Letošními „průvodci“ všemi dvanácti měsíci jsou se svými texty biblista P. Ladislav Heryán a někdejší disidentka Dana Němcová. Čím do CMK přispěli?



Psycholožka a statečná žena Dana Němcová zavzpomínala na lidi, kteří ji zásadně ovlivnili – ať už to byli její rodiče, školní pan katecheta, filozof Jan Sokol, literátka a publicistka Květoslava Neradová, pozdější manžel Jiří Němec a další. V těchto vzpomínkách mapuje i své lidské zrání. Salesián a biblista P. Ladislav Heryán zase nabízí dvanáct zamyšlení nad četbou Bible. Jeho cyklus bych parafrázoval slovy Woodyho Allena: „Co byste mohli a měli vědět při četbě Bible, a báli jste se zeptat.“ Navíc doporučuji přečíst si text od anglického benediktina P. Laurence Freemana o vzniku evangelií.



Na jaké další autorské příspěvky se můžeme těšit?



Například Miloš Doležal poskytl kalendáři básně, které napsal uvězněn v Římě v čase jarní vlny koronaviru. Josef Kroutvor nabídl putování po jedinečných kostelech jižního Burgundska. Kolega z KT Karel Pučelík přispěl dvěma portréty politických osobností: Ronalda Reagana a Winstona Churchilla. Tvorbu písničkáře a básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu Boba Dylana přibližuje zase hudební publicista Milan Tesař. Najdete tu třeba i vtipné biblické apokryfy.



Kalendář – jako už tradičně – připomíná známé osobnosti, které v nadcházejícím roce slaví výročí. Které to budou tentokrát?



Medailony z pera kolegy Josefa Paly připomenou například Václava Vaška, Michela Quoista, Felixe M. Davídka či Bohuslava Balbína. Další autoři pak líčí životní osudy Josefa Floriana, Ivana Martina Jirouse, Karla Havlíčka Borovského či misionáře P. Zdeňka Čížkovského. Básníka a překladatele Jana Zábranu zase představíme jeho povídkou a ukázkou z jeho skautských deníků. Dva kněze a skauty Karla Fořta a Václava Dvořáka, od jejichž narození uplyne v roce 2021 sto let, vzpomeneme jejich pokusem o útěk přes hranice v 50. letech – jednomu se to podařilo, druhému ne.



A jak obohatí kalendář víru svých čtenářů?



Duchovní texty prostupují celým obsahem. Německý kněz Thomas Frings třeba popisuje svoji zkušenost s tím, jak pomoci dětem chápat zázrak proměňování. P. Zdeněk Jančařík přemítá nad křesťanem v době koronavirové. Příběh a duchovní odkaz našich věrozvěstů líčí emeritní papež Benedikt XVI. S P. Markem O. Váchou se zase dotkneme jeho duchovní cesty. Karmelitán P. Vojtěch Kodet obrátí náš zrak k vnitřnímu prožívání našeho vztahu s Ježíšem a jezuita P. Jan Rybář probudí svými krátkými glosami. A duchovních inspirací je v kalendáři ještě mnohem víc.



Nemyslíme ale jen na věřící zájemce, snažíme se nabídnout inspirativní texty širokému čtenářskému okruhu. Mám zkušenost, že si v CMK počtou i lidé, kteří věřící nejsou. Věřím, že zvláště v současném tísnivém čase pandemie to může být i pro ně povzbudivé čtení.



Jan Paulas, Renáta Holčáková, Josef Pala (eds.): Cyrilometodějský kalendář 2021 (Katolický týdeník 2020)



ALENA SCHEINOSTOVÁ





Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Kultura, Články