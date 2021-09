Potomek sv. Ludmily na Tetíně

Vydání: 2021/39 Potomek sv. Ludmily na Tetíně, 21.9.2021, Autor: Tereza Zavadilová

Tisíce lidí v sobotu 18. září připutovaly do Tetína na Berounsku na Národní svatoludmilskou pouť. Slavnostní mši ke 1100. výročí umučení první české světice slavil pod širým nebem kardinál Christoph Schönborn.





Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl papežský legát kardinál Christoph Schönborn. Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra



„Je mi velkou ctí vyřídit vám osobní pozdrav od papeže Františka,“ přivítal poutníky papežský legát pro tuto slavnost, vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn, kterého lidé několikrát odměnili spontánním potleskem. Tento československý krajan strávil na Litoměřicku – tedy nedaleko jednoho ze dvou možných rodišť sv. Ludmily – prvních devět měsíců života, než byla jeho rodina po druhé světové válce odsunuta. „K mé lítosti jsem se nenaučil česky a omlouvám se za špatnou výslovnost,“ uvedl kardinál vícekrát. Nyní patří mezi nejbližší papežovy spolupracovníky (více v rozhovoru v příštím vydání KT).



V obsáhlém kázání kardinál Schönborn zmínil, že sv. Václav by nebyl vzorovým křesťanským vládcem bez své babičky. „Mnoho z vás si pamatuje nezastupitelnou roli babiček v ateistickém komunistickém režimu. Komunisté se jim vysmívali, ale také se jich báli. I v sekularizovaném světě jsou prarodiče nejlepšími zprostředkovateli víry,“ zdůraznil a připomněl, že letos se z pověření papeže slavil první Světový den prarodičů a seniorů. Kardinál se v kázání poutníků také otázal, „co znamená být křesťanskou menšinou v zemi, kde převažují ‚něcisté‘“. A připomněl slova papeže Benedikta XVI. z jeho návštěvy Česka roku 2009, že Češi se „nechtějí stát objektem misie a vydat všanc svobodu myšlení a chtění, ale otázka po Bohu zůstává i pro ně přítomná, i když nemohou uvěřit konkrétnímu způsobu, kterým se k nim obrací“. A na závěr kardinál vybídl: „Svatí žijí. Oni nejsou v muzeu. Proč bychom se jinak modlili ‚svatá Ludmilo, oroduj za nás‘?“



Překvapivý dárek



Ještě před mší sv. obdržel arcibiskup Schönborn od starosty Tetína darem certifikát, který na základě genealogického výzkumu prokazuje, že je jedním z potomků kněžny Ludmily. „Velice mě ta zpráva překvapila a ještě dnes to zavolám mamince. Ale jsem si jistý, že jsme všichni příbuzní skrze Adama a Evu,“ dodal kardinál s úsměvem po bohoslužbě po dotazu KT. Eleonore Schönbornová nedávno oslavila 101. narozeniny (rozhovor v KT 16), a jak kardinál při bohoslužbě uvedl, má patnáct pravnoučat, a vyřídil i její srdečné pozdravy poutníkům.



Jubilejní slavnost připravovalo šest spoluorganizátorů více než pět let, a to v návaznosti na ještě delší činnost Sdružení sv. Ludmily na Tetíně. „Jsem dojat, že je vás tu tolik,“ uvedl Martin Hrdlička, starosta Tetína.



Na pouť se vypravily také dvě seniorky z nedalekých Řevnic. „Je to tu nádherné. Jezdíme sem každý rok, ale tolik lidí jsme tu ještě neviděly. Dříve jsme chodily z Berouna pěšky,“ svěřily se. A na slavnost dorazili též zástupci jiných církví i zahraniční poutníci – mimo řeckokatolického biskupa z Ukrajiny to byl třeba zpravodaj časopisu „Posol“ lužickosrbské menšiny v saském Budyšíně (druhém možném rodišti sv. Ludmily) Ludwig Sachße. „Jsem moc rád, že na nás kardinál Schönborn v promluvě pamatoval,“ uvedl.



Během slavnosti byla předána dvě ocenění: Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého zakladatelce a předsedkyni Rodiny sv. Zdislavy Olze Michutové a Papežský rytířský řád sv. Silvestra předsedkyni Aliance pro rodinu Janě Jochové Trlicové .



Po mši sv. následoval rozmanitý program. Mimo koncertu Hradišťanu lidé zhlédli divadelní představení či prezentace o poutnických stezkách. Jeskyňář Ladislav Pecka, zastupitel obce Tetín a průvodce po tamních kostelech, zaznamenal při Celosvětovém srazu Bořivojů a Ludmila o víkendu 152 účastnic a 5 účastníků. Sobotní program uzavřela debata v zaplněném tetínském Komunitním centru sv. Ludmily, kam přijeli o odkazu světice debatovat teoložka Mireia Ryšková, abatyše česko-německého benediktinského opatství Venio Francesca Šimuniová, profesorka pracovního práva a členka Komunity Sant’Egidio Kristina Koldinská a církevní historik P. Tomáš Petráček. Ten zdůraznil Ludmilino „nemilitantní křesťanství, které ji motivovalo ustoupit do pozadí a které je lékem na sebelítost dnešních křesťanů“.



Varování před populismem



Hlavnímu programu předcházelo v pátek večer přivezení lebky sv. Ludmily na Tetín a modlitba za vlast, kterou přednesl kardinál Dominik Duka. „Sv. Ludmila je branou ke křesťanství,“ uvedl pražský arcibiskup. Biskup Zdenek Wasserbauer pak doporučil pouť na Tetín rodinám, které prožívají těžkosti. Po svatoludmilských nešporech připomněli prohlášení o česko-rakouském smíření z roku 2003 olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner a kardinál Christoph Schönborn. Ten ve své promluvě mj. varoval před „vzestupem nového nacionalismu a populismu v Evropě“, připomněl křesťanské základy EU a potřebu jednoty.



