Poslední slova Benedikta XVI.

Vydání: 2023/1 Poslední slova Benedikta XVI., 3.1.2023, Autor: Filip Breindl

„Svěřujeme milovaného emeritního papeže Benedikta XVI. Matce Boží, aby ho doprovázela na jeho cestě z tohoto světa k Bohu,“ prohlásil papež František při mši sv. na novoroční slavnost Matky Boží, Panny Marie. Zpráva o úmrtí jeho předchůdce zazněla z Vatikánu o silvestrovském dopoledni. Pohřeb se koná 5. ledna, ostatky emeritního papeže budou pak uloženy v kryptě svatopetrské baziliky.



Benedikt XVI. (1927–2022). Snímek Profimedia



František navštívil Benedikta XVI. v klášteře Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách po poslední generální audienci loňského roku 28. prosince, během níž zmínil zhoršený zdravotní stav svého předchůdce z let 2005–2013. „Rád bych vás všechny požádal o speciální modlitbu za emeritního papeže Benedikta, který v tichosti podporuje církev. Pamatujme na něj. Je velmi nemocný a prosíme Pána, aby ho utěšoval a podporoval v tomto svědectví lásky k církvi až do konce,“ uvedl František a všichni zpozorněli. K výzvě se připojila řada biskupských konferencí a mnoho společenství. Italská média v té době psala, že emeritní papež má potíže s dýcháním, a katolický list La Croix uvedl, že trpí problémy s ledvinami. Objevilo se i jméno osobního lékaře, italského kardiologa Patrizia Poliscy, který se staral i o Jana Pavla II., a rovněž zprávy o tom, že Benedikt odmítl nabídku hospitalizace a rozhodl se setrvat v klášteře Mater Ecclesiae, kde žil s malou komunitou.



Vatikánský mluvčí Matteo Bruni o zdravotních obtížích emeritního papeže mluvil bez podrobností a situaci popisoval jako stabilní, i když vážnou. „V noci emeritní papež dobře spal. Také ve svém pokoji odpoledne koncelebroval mši,“ řekl v pátek 30. prosince. O den později už oznamoval úmrtí, k němuž došlo po půl desáté dopoledne a – jak mnozí okomentovali – v den liturgické památky sv. papeže Silvestra I.



Benedikt XVI. zemřel ve věku 95 let bezmála deset let poté, co v únoru 2013 oznámil odchod z úřadu, první papežskou rezignaci za posledních zhruba 600 let. „S dojetím vzpomínáme na jeho osobu, tak vznešenou a laskavou,“ promluvil o svém předchůdci papež František při modlitbě nešpor 31. prosince. Dodal, že cítí vděčnost „za všechno dobré, co Benedikt vykonal, a zejména za jeho svědectví víry a modlitby v posledních letech, po jeho odchodu do důchodu.“



Odvaha a teologická hloubka



K úmrtí emeritního papeže se vyjádřila řada světových státníků, náboženských představitelů a dalších veřejně známých osobností (viz str. 3). Společným prvkem jejich hodnocení bylo ocenění teologické práce Josepha Ratzingera a také jeho rozhodnutí odejít z papežské služby v situaci, kdy necítil dostatek sil. Některé texty vyzdvihovaly i jeho trvalou vazbu k rodnému Bavorsku: v červnu 2020 Benedikt XVI. výjimečně vycestoval z Vatikánu a navštívil v Řezně svého vážně nemocného bratra, kněze Georga Ratzingera, který brzy poté zemřel.



Od pondělí je rakev s tělem emeritního papeže vystavena ve vatikánské bazilice. Pohřeb proběhne ve čtvrtek 5. ledna od 9.30 hod. (přenáší ČT i TV Noe) a pro církev půjde o novou zkušenost rozloučení s emeritním papežem, které povede jeho nástupce. Podle informací KT dorazí také český premiér Petr Fiala s několika českými a moravskými biskupy. Zádušní mše se konají po celém světě, i v našich farnostech a katedrálách – například v té pražské ve středu 4. ledna od 18.00 hod. nebo v brněnské 5. ledna od 17.30 hod. Předseda České biskupské konference Jan Graubner požádal české a moravské biskupy, aby nechali na církevních budovách vyvěsit černé prapory. Při bohoslužbách by měla zaznít tato přímluva: „Prosíme za zemřelého papeže Benedikta XVI.: Děkujeme ti, Bože, za život a dílo papeže Benedikta a prosíme tě, odplať mu životem věčným. Nám dopřej, abychom povzbuzeni jeho slovy a činy prohloubili náš vztah k tobě a upevnili víru v tebe.“ Arcibiskup Graubner také požádal, aby v době Benediktova pohřbu v tuzemsku vyzváněly kostelní zvony.



Vatikán po úmrtí emeritního papeže zveřejnil text jeho duchovní závěti, kterou sepsal v srpnu 2006, tedy v prvním roce svého pontifikátu (na str. 10). „Viděl jsem a vidím, jak se ze spleti hypotéz vynořila a znovu vynořuje rozumnost víry. Ježíš Kristus je skutečně cesta, pravda a život – a církev se všemi svými nedostatky je skutečně jeho tělem,“ napsal Benedikt XVI. před více než 16 lety. Nyní odešel ze světa se slovy „Pane, miluji tě“ pronesenými v italštině. Kolem třetí hodiny ráno je zaznamenala zdravotní sestra, která neuměla německy. „To byla jeho poslední srozumitelná slova, protože pak už se nedokázal vyjadřovat,“ uvedl Benediktův sekretář, arcibiskup Georg Gänswein. Po smrti emeritního papeže dorazil k jeho lůžku papež František a modlil se za svého předchůdce.



FILIP BREINDL

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články