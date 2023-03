Pohled do "církevních devadesátek"

Vydání: 2023/11 Inaugurace s požehnáním, 14.3.2023, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Perspektivy 11

Devadesátá léta neznamenala jen orlické vraždy nebo divokou privatizaci, ale také dobu nebývalého rozvoje náboženského života. Zaměřuje se na to připravovaný televizní dokument, pojmenovaný Církevní devadesátky.



O prvních letech svobody vypráví v dokumentu Církevní devadesátky i biskup Václav Malý. Snímek Martin Horálek



V tyto dny se před kamerami České televize vystřídali zástupci české církve, aby se ohlédli za děním 90. let, kdy si křesťané a celá společnost zvykali na nové, demokratické poměry. Vzniká dvoudílný dokument v cyklu Cesty víry, jehož první část se odvysílá premiérově v neděli 26. března.



Pod vedením režiséra Bedřicha Jeteliny v něm promluví vedle Mons. Tomáše Halíka arcibiskupové Graubner a Duka, moderátorka a řeholnice Angelika Pintířová či někdejší mluvčí České biskupské konference P. Miloslav Fiala a Daniel Herman. Zazní i svědectví lidí z ekumeny – např. evangelického faráře Miloše Rejchrta nebo duchovního husitské církve Martina Chadimy.



„Byla to doba velkých příležitostí, kdy církev přecházela z diktatury do svobodného působení. Mnoho věcí se v tehdejší euforické atmosféře dělalo snadno, ale zůstávaly i nevyřešené nebo nedostatečně citlivě vyřešené případy, které si aktéři těchto událostí nesli dál s sebou,“ předesílá autor námětu, historik Jaroslav Šebek. Jak říká, i jemu rozhovory přinesly řadu nových i překvapivých informací, třeba v pohledu na začleňování členů tzv. podzemní církve do oficiálních struktur.



Velkou péči tvůrci věnovali výběru hostů. „Hledali jsme osobnosti, které byly u toho, když se církve snažily zorientovat ve svobodných časech a najít cestu, kudy vykročit. Chtěli jsme oslovit co nejširší spektrum lidí, aby byl pohled na toto významné období našich dějin co nejucelenější,“ upřesňuje scenáristka Kateřina Rózsová s tím, že nikdo z oslovených účast neodmítl a neobjevila se otázka, na kterou by někdo nechtěl odpovídat. „I ve štábu bylo cítit, jak jsou všichni vtaženi do tématu, a doslova jsme se těšili na každého dalšího hosta,“ dodává Rózsová.



Mluvený poklad svědectví



Už teď, kdy se dokument stříhá, je ale jasné, že časově omezený formát dvou asi půlhodinových dílů nepostihne celou šíři odpovědí, které vydají na hodiny. „Natočený materiál považujeme za obrovský poklad, mapující zmíněné období očima pamětníků i přímých aktérů. Snad se do budoucna může stát i unikátní audiovizuální pamětí,“ doufá Rózsová.

Dokument bude po odvysílání k vidění v archivu na iVysílání ČT.



Církevní devadesátky 1–2. Režie Bedřich Jetelina, od 26. 3. od 11.50 na ČT2













