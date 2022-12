Plamínek z Betléma vybízí k radosti

Od 10. prosince je Betlémské světlo v Česku. Skauti ho převzali na ekumenické bohoslužbě ve Vídni a přivezli do Brna, odkud ho tuto sobotu rozvezou do celé republiky.



Z brněnské katedrály do celé republiky. Snímek Štěpán Langášek / Člověk a Víra



Přivezením plamínku zapáleným v Betlémě chtějí skauti přispět k utvoření nekonečného řetězu míru a radosti. „Letos více než kdy jindy považujeme Betlémské světlo za poselství míru a jsme v myšlenkách se všemi lidmi, na které dopadají důsledky válečných konfliktů – ať už na Ukrajině nebo kdekoliv jinde na světě,“ popisuje hlavní koordinátor Betlémského světla v Česku Jiří Dorazil. Jako inspiraci vybrali skauti dokonce úryvek z Bible: „Ukažte své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Moudrost shůry je čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí ti, kdo rozsévají pokoj“ (Řím 12,15–18).



Do Vídně se plamínek dostal letecky. V sobotu 10. prosince si ho tam převzaly skautské delegace z celé Evropy a ještě týž den večer s ním ta česká přijela vlakem do Brna. V neděli ho pak slavnostně předala v katedrále na Petrově biskupu Pavlu Konzbulovi. Hlavní „rozvozový den“ bude v sobotu 17. prosince, kdy skautští dobrovolníci plamínek dopraví vlaky do celé České republiky. Seznam tras, po kterých pojedou, a desítek doprovodných akcí je k dispozici na webu betlemskesvetlo.cz.



Vůbec poprvé Betlémské světlo přicestovalo v roce 1986 letadlem do rakouského Lince. K nám se dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády v prosinci 1989, a to do Českých Budějovic a Prahy. Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce Světlo ve tmě, která pomáhala lidem se zrakovým postižením. Organizátoři sbírky hledali způsob, jak poděkovat těm, kteří do sbírky přispěli. Nakonec pro ně začali dovážet plamínek zapálený v Betlémě. Předávání světla se odtud díky skautským organizacím rozšířilo do celého světa.



Zpívání pod okny i na trhu



Adventní a předvánoční programy se ale neomezují jen na plamínek z Betléma. Například v Čáslavi se každý večer potkávají desítky zpěváků a muzikantů ze širokého okolí a procházejí společně městem při akci „24 oken adventu“. Hlavní koncert se koná vždy u jednoho předem vybraného osvíceného okna, často v některém zákoutí, kam lidé běžně nepřijdou.



V centru Brna se až do 23. prosince koná „Advent na Zelňáku“, jehož součástí jsou trhy plné lidových řemesel i starých vánočních tradic, kdy byla doba o něco pomalejší a bylo více času na osobní setkání. Součástí jsou i charitativní stánky. Každý den odpoledne jsou na trzích také hudební vystoupení různých žánrů. Součástí akce je pak každou sobotu v podvečer zapalování adventní svíce s duchovním slovem a 22. prosince od 15 hodin i provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby na Biskupském dvoře.



Do pražského evangelického kostela u Martina ve zdi jsou pak 21. prosince od 17 hodin zváni ke společné modlitbě všichni, kdo během roku ztratili svého blízkého, a Vánoce tak pro ně budou i dny zármutku a stesku.



