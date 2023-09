„Pečuj“, zve festival stvoření

Vydání: 2023/35 Papež poprvé v Mongolsku, 29.8.2023, Autor: Alena Scheinostová

Mší svatou za planetu začíná 1. září na nádvoří kostela Panny Marie Sněžné v Praze ekologický festival Take Care (tzn. „pečuj“ či „starej se“), konaný pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera jako největší křesťanská akce letošní Doby stvoření od 1. září do 4. října.



Díky festivalu lze vyrazit třeba na výpravu do lesů. Snímek cestoutela.cz



Festival propojí přednášky, bohoslužby, divadlo nebo výtvarné umění a workshopy na různých místech v Praze, ale také třeba v Benešově, Berouně, Černošicích nebo Českých Budějovicích. „Chceme inspirovat k ekologickému obratu, ke změně smýšlení i chování k přírodě. Na programu je kolem padesáti rozmanitých akcí zhruba na dvaceti pěti místech,“ přibližují organizátoři z ekumenické platformy Karavana.



Papež inspirující



„Ekologický obrat“ či „ekologické obrácení“ je termín, který často používá papež František pro přehodnocení vztahu člověka ke stvoření a převzetí větší odpovědnosti za ně. Františkova encyklika Laudato si’ je hlavním inspiračním zdrojem festivalu Take Care, který se letos koná už pošesté. Veškerou nabídku akcí lze najít na webu festivaltakecare.cz.



Na exercicie nebo výstavu



Hned na 1. září organizátoři zvou připojit se ke společnému sledování východu slunce „tam, kde právě jsi“ – jak stojí v pozvánce. Slunce bude vycházet přibližně ve čtvrt na sedm. Do okolí Berouna lze vícekrát vyrazit na pěší výlet s průvodkyněmi, 9. září lze putovat krajinou do Hájku u Prahy. Bosí karmelitáni na Fortně a jezuité v Kolíně připravili dvojí víkendové exercicie. Na sebezkušenostní workshop zve Klášter Roudnice spojený s ekocentrem, v komunitní zahradě v Praze-Vinoři lze pracovat s půdou. V rámci festivalu bude též slavnostně otevřen nový klub Solná věž v dominikánském klášteře v Praze 1, a to 18. září večer. 20. září pak bude v Akademické farnosti celebrovat mši sv. za planetu P. Marek Vácha a naváže přednáškou o encyklice Laudato si’. Děti i dospělé zve k setkání, tvoření i společné modlitbě české Hnutí Laudato si’ na 23. září do salesiánského centra při farnosti sv. Terezie v Praze-Kobylisích. Na webu tohoto hnutí zitlaudatosi.cz jsou pak k dispozici tipy, informace a doporučení, jak se lze ke slavení Doby stvoření připojit modlitbou, na webu agas.cz připravil P. Petr Hruška souhrn veškerých letošních iniciativ i s návody k modlitbě i akci pro farnosti a jednotlivce, včetně českého překladu Průvodce slavením Doby stvoření, který každoročně připravuje světový ekumenický výbor Season of Creation.



ALENA SCHEINOSTOVÁ











Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články