Pastorace je možná i ve virtuálním světě

Originální způsob, jak se i za pandemie setkat s dospívajícími ze své diecéze, nabízí mohučský biskup Peter Kohlgraf. V neděli 18. dubna odpoledne se za nimi vydá do online světa hry Minecraft jako svůj vlastní „avatar“ (dvojník).





V herním prostředí Minecraftu narazíte například na 1 200 let starý bavorský klášter Münsterschwarzach. Repro KT





Herní avatar mohučského biskupa Petera Kohlgrafa. Repro KT



„Postavte spolu s biskupem památník koronaviru a vložte do něj vše, co vám běží hlavou,“ pozvala diecéze všechny zájemce od 10 do 18 let. V Minecraftu – nejpopulárnější počítačové hře na světě – hráči sami postupně dotvářejí herní svět ze stavebních bloků, pohybují se v něm v podobě avatarů a díky softwarovým nástrojům mohou mezi sebou komunikovat. Právě u počítačů nyní vlivem protipandemických opatření mládež tráví násobně více času. „Koronavirus je otravný! Pro vás, vaše přátele a rodiny a také pro mě. Jak to zvládáte? To mě opravdu zajímá,“ přidal se k pozvání osobně biskup Kohlgraf, který doufá, že při hře dojde i na hlubší rozhovory.



Německá církev využila Minecraft v pastoraci již dříve. Pro hru, jíž se od jejího vzniku roku 2009 vedle bezplatné demoverze prodalo po celém světě přes 200 milionů, vytvořil tým teologů, filozofů, pedagogů a počítačových expertů při Německé biskupské konferenci projekt „Holy Blocks“ (doslova Svaté stavební bloky). Ten obsahuje mnoho možností, jak ve virtuálním prostředí Minecraftu vést mládež k Bohu: nabízí například prostor pro společné vytváření prostředí biblických příběhů a jejich prožívání nebo příležitost pro skupinové modlitby a katecheze v kostelích a kaplích vztyčených v herním světě. Aby se prožitky propojily i s hmotným světem, nabízí církev možnost natočit vytvořený příběh na video a plánuje se zhmotňování vybudovaných projektů pomocí 3D tiskárny. Německé diecéze v uplynulém roce nabídly dětem v Minecraftu také různé soutěže, ale třeba i křížovou cestu nebo velikonoční jízdu na oslech do Jeruzaléma.



