Papežův teolog v klíčovém úřadě

Vydání: 2023/28 Prosby za radost a pokoj, 11.7.2023, Autor: Filip Breindl

Víc než personální změna: papež povolal do čela Dikasteria pro nauku víry – a také do kardinálského sboru – svého hlavního teologického poradce z Argentiny Víctora Manuela Fernándeze (60). Chce po něm, aby církev umožnila harmonický růst různých myšlenkových proudů.

„Dikasterium, kterému budete předsedat, v minulosti začalo používat nemorální metody. Byly doby, kdy se místo podpory teologického poznání prosazovaly možné doktrinální omyly. To, co očekávám od vás, je něco zcela jiného,“ napsal papež arcibiskupu Fernándezovi, který přichází z argentinské diecéze La Plata a s Františkem spolupracoval na řadě dokumentů včetně Laudato si‘ či Amoris laetitia. „Potřebujeme způsob myšlení, který dokáže přesvědčivě představit Boha, který miluje, odpouští, zachraňuje, osvobozuje, podporuje lidi a vyzývá je k bratrské službě,“ uvedl dále papež, který v loňské konstituci Praedicate evangelium o dikasteriu napsal, že „rozvíjí a ochraňuje celistvost katolické nauky o víře a morálce, přičemž čerpá z pokladu víry a hledá jeho stále hlubší pochopení tváří v tvář novým otázkám“. Podle papeže to nesmí znamenat prosazování jediného názoru, naopak růst církve přinášejí „různé linie filozofického, teologického a pastorálního myšlení, pokud se jim dovolí, aby se Duchem harmonizovaly v úctě a lásce“.

Za šestiletou službu František poděkoval dosavadnímu prefektovi, španělskému jezuitovi kardinálu Luisi Ladariovi Ferrerovi (79), naznačil ale také, že měl výhrady k některým dokumentům vypracovaným dikasteriem, protože nezahrnovaly jeho „aktuální magisterium“, nauku vyplývající z papežových encyklik a dopisů. Tento nesoulad se podle některých komentátorů týká například dokumentu z roku 2021, který zakazuje církevní požehnání párům stejného pohlaví – František teď dosavadního sekretáře dikasteria Giacoma Morandiho, který za zmíněným dokumentem stál, zbavil funkce a pověřil vedením italské diecéze Reggio Emilia-Guastalla. Arcibiskup Fernández po svém jmenování uvedl, že případné žehnání párům stejného pohlaví nesmí působit nejistotu stran manželství, které je svátostným svazkem muže a ženy.

V rozhovoru pro německý portál katholisch.de dal také najevo, že chce, aby dokumenty dikasteria Františkovu nauku obsahovaly. „Někdy má člověk dojem, že se donekonečna opakují již známé teologické argumenty. Jako by František nic neoznámil a neměl k předloženým otázkám co říci. Ale on už tolik přispěl!“ prohlásil argentinský teolog, který se prefektem stane v září.

Podle Františkova životopisce Austena Ivereigha je Fernándezovo jmenování klíčové v době, kdy církev prochází synodálním procesem, jehož součástí má být i vypořádání se zásadními teologickými otázkami – např. kolem přístupu žen k jáhenskému svěcení. „František se domnívá, že dikasterium má nyní plnit své funkce ani ne tak hlídáním a kontrolou ortodoxie, ale spíše otevíráním nových cest teologické reflexe,“ napsal Ivereigh pro britský The Tablet.

Arcibiskup Fernández v té souvislosti hovoří o „teologii v dialogu s konkrétním životem lidí, s jejich utrpením, údery osudu a nadějí“. Tvrdí, že úřad pod jeho vedením nebude stíhat nositele opozičních názorů v církvi: „Mě ani papeže by nikdy nenapadlo využívat naší moci k tomu, abychom ostatním ztěžovali život,“ sdělil. Jeho jmenováním papež udělal další krok v reformě dikasteria, které loni rozdělil na dvě sekce: jednu pro vlastní katolickou nauku a druhou pro řešení disciplinárních záležitostí včetně zneužívání. Fernández by podle papeže měl působit především v naukové sekci a „podporovat chápání víry ve službě evangelizace, zejména tváří v tvář otázkám, které klade pokrok vědy a vývoj společnosti“.

