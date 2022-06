Papežská audience pro premiéra Fialu

Nejen globální politika, ale i osobní cesta k víře nebo zkušenost se skrytou církví v období komunistické totality byla témata rozhovoru premiéra Petra Fialy s papežem Františkem. Svatý otec vůbec poprvé během svého pontifikátu udělil audienci předsedovi české vlády.





Premiér Petr Fiala s papežem Františkem probírali situaci v Česku i na Ukrajině. Snímek ČTK



„Vedli jsme dlouhý rozhovor o situaci v České republice, o náboženském životě u nás, ale hlavní část rozhovoru byla o situaci v Evropě, o válce na Ukrajině, o tom, jak Česká republika zvládá příliv uprchlíků. Papeži Františkovi velmi záleží na mírovém řešení konfliktu na Ukrajině. Vyjádřil silnou podporu ukrajinskému lidu a jsem rád, že jsme spolu o těchto záležitostech mohli mluvit,“ popsal Petr Fiala, který papeži jako dar předal rodinnou Bibli a také ukrajinský šál s mírovým motivem. Po audienci u Svatého otce jednal Fiala s vatikánským státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem a šéfem vatikánské diplomacie arcibiskupem Paulem Richardem Gallagherem. „Pořád je před námi neuzavřená česko-vatikánská smlouva. Naše vláda má za cíl dovést tu věc do konce a mluvili jsme o tom, jak to udělat,“ řekl k tomu premiér. Podle vatikánského komuniké při jednání „vyšla najevo touha po dalším upevnění a rozšíření spolupráce“.



Pozvání do Česka



Premiér pozval papeže k návštěvě České republiky. „Na nějakou reakci je ještě samozřejmě brzy. Zahraniční cesty Svatého otce jsou limitovány i jeho zdravotním stavem. Uvidíme, pozvání jsem papeži sdělil, a když to bude možné, jistě Českou republiku navštíví,“ poznamenal Petr Fiala. Český velvyslanec u Svatého stolce Václav Kolaja zmínil, že o papežskou návštěvu má zájem většina státníků přijíždějících do Vatikánu: „Chápeme, že pozvání dostává Svatý otec z různých částí světa, a musíme respektovat, že papež má své priority, kam chce cestovat, kde svou návštěvu vnímá jako nejpřínosnější.“



Naposledy audienci pro předsedu české vlády absolvoval ve Vatikánu v roce 2012 Petr Nečas u Benedikta XVI. O pět let později František přijal účastníky římského summitu EU včetně Bohuslava Sobotky. Petr Fiala ocenil, že dostal možnost setkání s papežem brzy po svém nástupu do premiérského úřadu. „Svědčí to o tom, že Vatikán vnímá hodnotový obrat naší vlády oproti minulé,“ soudí vicepremiér Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, který se vatikánské cesty také zúčastnil. „Je to známka toho, že vláda bere vážně část svého programového prohlášení o tom, že bude rozvíjet dialog se Svatým stolcem,“ komentoval pro KT velvyslanec Kolaja. Ocenil rozvoj česko-vatikánských vztahů na dalších úrovních a připomněl chystanou červencovou cestu kardinála Michaela Czerného do Česka, kde se také sejde s představiteli státu, či plánovanou zářijovou návštěvu ministra kultury Martina Baxy ve Vatikánu a další aktivity. „Četnost kontaktů evidentně narůstá a věřím, že i na vrcholné úrovni nebudeme mít opět desetiletou prodlevu a návštěvy Vatikánu se stanou běžnou součástí programu našich ústavních činitelů,“ uzavřel diplomat.



FILIP BREINDL, Řím





