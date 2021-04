Papež vyprošoval mír a uzdravení

Vydání: 2021/15 Opět jiné Velikonoce, 7.4.2021, Autor: Tereza Zavadilová

Papež František letos požehnal Městu a světu (Urbi et Orbi) z baziliky sv. Petra za přítomnosti 150 věřících. Ve svém poselství připomněl naději, kterou přináší vzkříšený Ježíš i do dnešní složité situace. Přimlouval se za očkování dostupné pro všechny, za obnovení bohoslužeb a modlil se za mír pro země sužované válkami.





VATIKÁN VE SVATÉM TÝDNU NAOČKOVAL přes sto sociálně znevýhodněných lidí a bezdomovců, o které pečuje Úřad apoštolské charity ve správě kardinála Konrada Krajewského. Na Velký pátek ráno je do vatikánské auly Pavla VI. osobně přišel pozdravit papež. Ve Vatikánu první očkovací dávku proti covidu-19 dostalo dosud 800 z celkových 1 200 klientů římské charity. Snímek ČTK



Papež na Boží hod velikonoční oslovil díky mediálním přenosům lidi po celém světě a kvůli pandemii opět netradičně – zevnitř baziliky sv. Petra. „Ježíš, Ukřižovaný, vstal z mrtvých, jak řekl. Aleluja!“ sdělil na úvod.



„Velikonoční zvěst neukazuje na přízrak, nevyjevuje magické zaklínadlo, neukazuje únikovou cestu z obtížné situace, kterou procházíme,“ pokračoval Svatý otec. „Pandemie je v plném proudu, sociální a ekonomická krize je velmi těžká, zejména pro nejchudší. Navzdory tomu neustávají ozbrojené konflikty a zbrojení se rozrůstá. To je skandál dneška.“ Papež však ujistil, že velikonoční zvěst přináší naději, která nezklame, protože „Zmrtvýchvstalý nese na svých rukou, nohou a boku otisky ran, které jsou věčnou pečetí jeho lásky k nám“.



Opětovně pak vyzval, aby nemocní koronavirem měli všude přístup k lékařské péči a aby se i v nejchudších zemích dostalo lidem očkování. Připojil, že vzkříšený Ježíš je útěchou nejen pro nemocné, ale také pro ty, kdo přišli o práci nebo mají ekonomické potíže. A citoval slova svého předchůdce Jana Pavla II. z návštěvy Haiti v roce 1983: „Je třeba, aby chudí mohli začít opět doufat.“ František na jeho slova navázal modlitbou za tuto všestranně zbídačenou karibskou zemi. Dále označil vzkříšeného Ježíše za naději pro mladé lidi, jimž za pandemie chybí škola. „Všichni potřebujeme žít v reálných, nikoli pouze virtuálních lidských vztazích, zejména ve věku, kdy se utváří náš charakter a osobnost,“ apeloval papež. A zvláště vzpomněl na pokojné demonstranty z řad mladých lidí v Myanmaru.



Modlitby za sužované země



Svatý otec nezapomněl ani na migranty a uprchlíky před válkami a bídou: „Děkuji zemím, které velkoryse přijímají trpící, zejména Libanonu a Jordánsku, jež hostí velmi mnoho uprchlíků syrského konfliktu.“ Vyzval též k ukončení „lomozu zbraní v milované a zmučené Sýrii“, kde miliony lidí žijí v nelidských podmínkách, dále v Jemenu, „jehož osud je obklíčen pohoršlivým tichem“, a také v Libyi, kde „lze konečně zahlédnout východisko z desetiletých sporů a krvavých střetů“.



Papež vyprošoval pokoj, bezpečí a smíření rovněž pro Izrael, Palestinu a Irák nebo ukončení násilí a terorismu v Africe – v oblasti Sahelu, Nigérii, etiopském regionu Tigraj či v mosambické provincii Cabo Delgado. Přimlouval se za vězně konfliktů na východě Ukrajiny a v Náhorním Karabachu a připomněl Světový den proti nášlapným minám (4. dubna): „O kolik lepší by byl svět bez těchto smrtonosných nástrojů!“



Na závěr vyzval k modlitbě za brzké ukončení pandemických omezení bohoslužeb a povzbudil: „Uprostřed nesnází nikdy nezapomínejme, že jsme uzdraveni Kristovými ranami. Když na sebe Ježíš přijal kříž, dal našemu utrpení smysl. Modleme se, aby se blahodárné účinky tohoto uzdravení rozšířily do celého světa.“



TEREZA ZAVADILOVÁ











