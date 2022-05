Papež vybral pražského arcibiskupa

Vydání: 2022/21 Papež vybral pražského arcibiskupa, 17.5.2022

Jan Graubner: „Před námi je úkol snižovat napětí a budovat, co je harmonické.“



Dlouho očekávané oznámení jména 37. pražského arcibiskupa učinil na svátek Panny Marie Fatimské Mons. Giuseppe Silvestrini, pověřený vedením nunciatury. Stalo se tak v pátek 13. května v pravé poledne v kapli Arcibiskupského paláce.



Společné foto na střeše Arcibiskupského paláce v Praze. Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra



Od rána toho dne se už šířily zvěsti, že „dnes to bude“. Ke slavnostnímu vyhlášení byli svoláni zaměstnanci úřadu, členové kapitul, místní biskupové a několik hostů. Nositelé „zaručených zpráv“ v kuloárech ještě v ten den skloňovali minimálně tři jména. Přítomnost moravského metropolity a předsedy ČBK Jana Graubnera už napovídala, že tu není jenom kvůli mimořádnosti dané chvíle.



Tušení, že by to mohl být právě olomoucký arcibiskup, stvrdil pak Mons. Silvestrini slovy: „Mám tu čest vás jménem Svatého otce informovat, že papež František přijal zřeknutí se úřadu arcibiskupa pražského ze strany pana kardinála Dominika Duky. Svatý otec je mu hluboce vděčný za vše, co pro církev v této zemi po tak dlouhé období svého episkopátu vykonal. Zároveň vám s radostí oznamuji, že papež František povolal na pražský arcibiskupský stolec Mons. Jana Graubnera, dosud metropolitu moravského a arcibiskupa olomouckého.“



Telefonát od prefekta



Bylo to velké překvapení nejen pro zaměstnance obou arcibiskupství, pražského i olomouckého. Když později oba arcibiskupové předstoupili před novináře, ujal se slova kardinál Dominik Duka, který zdůraznil, že rozhodnutí papeže Františka považuje za velmi racionální. „Moravský katolicismus je poslem nejen věrozvěstů Cyrila a Metoděje, ale také poslem A. C. Stojana, který dokázal zvládat různá napětí. A já věřím, že i Jan Graubner je zvládne lépe, než jsem je zvládal já. Přeji naší církvi do budoucna tohoto muže, který ponese pochodeň rovnováhy,“ uvedl kardinál Duka.



Nečekal jsem to



Dosavadní 73letý moravský metropolita vzápětí popsal své překvapení. „Především jsem očekával, že se hledání nového pražského arcibiskupa bude řešit v Čechách, a ne na Moravě,“ řekl s úsměvem a připomněl, že je jenom o málo mladší než kardinál Dominik Duka (79), který stolec sv. Vojtěcha opouští.



Kvůli jmenování telefonoval Janu Graubnerovi z Vatikánu přímo kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy. „Jen asi dvě hodiny před tímto rozhovorem jsem říkal svému generálnímu vikáři, že jsem zase něco zasklil a že bych se měl už hodně rychle balit na důchod,“ popisoval s nadhledem Jan Graubner. „Kardinál Ouellet mi říkal, že jde právě od Svatého otce a ten si myslí, že pražským arcibiskupem bych měl být já.“ Olomoucký arcibiskup mu namítl, že se blíží jeho kanonický věk odchodu do důchodu a že už nemá tolik sil. „Mně bylo 75 let už téměř před třemi lety,“ opáčil Mons. Ouellet a zeptal se jej, zda má nějaké větší zdravotní obtíže. „Zapomínám,“ řekl na to Jan Graubner. „To nevadí,“ zareagoval kardinál Ouellet a dal moravskému metropolitovi dva dny na rozmyšlenou, zda se ujme vedení pražské arcidiecéze.



Covid a příklad nuncia



Arcibiskup Jan Graubner se dále podělil o dva důležité momenty, které mu během několikadenního rozhodování přišly při modlitbě na mysl. „Když jsem byl před dvěma roky při covidu mezi životem a smrtí, řekl jsem si: ‚Jestli mě, Pane, odvoláš, jedinou mou nadějí je tvé milosrdenství. A jestli mě tu chceš ještě nechat, nebráním se, ale nechci pak nic pro sebe, jen to, co chceš ty.‘ Uvědomil jsem si, co jsem Pánu Bohu slíbil a jak jsem si to tímto sám sobě nalajnoval,“ popsal Jan Graubner s úsměvem.



Druhým momentem bylo letošní loučení s nunciem Charlesem D. Balvem, který nečekaně odcházel do Austrálie.



JIŘÍ MACHÁNĚ, TOMÁŠ KUTIL

