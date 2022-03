Papež: Válka je šílenství. Přestaňte

Na ukončení války na Ukrajině, která už ze země vyhnala přes jeden a půl milionu lidí, apeluje papež František a arcibiskup Jan Graubner. K míru zvaly i zvony evropských katedrál.





Do slovenské vesničky Ubľa přicházely o víkendu z Ukrajiny téměř výhradně ženy s dětmi. Odtud pokračovaly dál do vnitrozemí i do mnoha jiných evropských států. Více na str. 3. Snímek Lenka Fojtíková



„Na Ukrajině tečou řeky krve a slz. Nejde jen o vojenskou operaci, ale o válku, která rozsévá smrt, zkázu a utrpení,“ pojmenoval papež realitu, kterou Rusko stále popírá, po nedělní modlitbě Anděl Páně. Současně vyzval k zajištění humanitárních koridorů pro uprchlíky i usnadnění přístupu do obléhaných oblastí, ale především k tomu, aby se znovu začalo dodržovat mezinárodní právo. Papež poděkoval těm, kteří lidi na útěku přijímají, ale i novinářům.



Svatý otec také oznámil, že na pomoc lidem trpícím válkou se z Vatikánu mimořádně vydávají jeho nejbližší spolupracovníci. Konrad Krajewski, papežský almužník, zamířil v pondělí na ukrajinsko-polskou hranici. Michael Czerny, brněnský rodák a prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj, měl pak v úterý odjet do maďarských přijímacích center. „Svatý stolec je ochoten udělat cokoliv, aby se dal do služeb míru. Přítomnost obou kardinálů je přítomností nejen papeže, ale všech křesťanů, kteří chtějí říci: ‚Válka je šílenství! Přestaňte, prosím! Podívejte se na tu krutost!‘“ zvolal papež.



Další apely směřovaly k nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, k níž se hlásí ruský prezident, k patriarchu Kirillovi, který ruskou agresi podpořil (více v KT 10). Předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner mu napsal: „Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a konflikt mezi Ruskou federací, Ukrajinou a Běloruskem je v přímém rozporu s naší vírou, která hlásá, že máme stejnou důstojnost, že jsme bratři a sestry a že jsme bližní. Proto vás naléhavě prosím a žádám, abyste využil svého vlivu a jako nejvyšší duchovní představitel v zemi se zasadil o okamžité ukončení válečného konfliktu.“ S podobnými výzvami se na patriarchu obrátilo více církevních představitelů (i z řad jeho vlastní církve) včetně předsedy Federace asijských biskupských konferencí, myanmarského kardinála Charlese Boa. Osobně u Kirilla pak intervenoval apoštolský nuncius v Rusku Giovanni d’Anniello, uvedla agentura KAI.



Pomáhat a nebát se



Předseda ČBK se obrací prostřednictvím KT také na věřící v ČR: „Jako křesťané musíme mít odvahu odsoudit zlo, ale nesmíme propadnout nenávisti. Považuji za špatné, když někdo odsuzuje a trestá i Rusy, kteří žijí u nás a opravdu nemohou za to, co dělá jejich vláda.“ Předseda ČBK také ocenil ochotu, velkorysost i osobní nasazení mnoha lidí, kteří přispívají přes Charitu a jiné organizace, nabízejí nezištně ubytování uprchlíkům a pomáhají s jejich zabezpečením a obstaráním dokumentů, a dokonce pro běžence jezdí na hranice. „Většině z nás neuškodí, když sami budeme kvůli pomoci potřebným žít skromněji, ale neměli bychom pomáhat tak, že bychom se úplně zničili, protože pak bychom nemohli v pomáhání pokračovat,“ připojil a vyzval též k překonávání strachu: „Kristus nás ujišťuje: ‚Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny.‘ Důležité je, abychom my byli s ním.“ Svou výzvu zveřejnil i formou videa na webu cirkev.cz.



Z iniciativy evropské Asociace katedrál, jejímž členem je i kyjevská katedrála sv. Moudrosti sloužící nyní jako úkryt řeckokatolického arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka a dalších Kyjevanů, se ve čtvrtek 3. března v poledne rozezněly zvony mnoha evropských chrámů včetně několika českých. Z věže pařížské Notre Dame se rozezvučel tamní největší zvon Emmanuel. Žlutomodře – do barev ukrajinské vlajky – byly na znamení solidarity nasvíceny také různé budovy i chrámy na světě, jako gotická katedrála v německém Ulmu nebo vídeňský dóm.



TEREZA ZAVADILOVÁ, TOMÁŠ KUTIL, ALENA SCHEINOSTOVÁ





