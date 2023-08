Papež: V církvi je místo pro každého

„Co si s sebou odnášíme? Odpovídám třemi slovesy: zářit, naslouchat a nebát se,“ řekl papež František na závěr Světových dnů mládeže v Lisabonu. Na místě mu naslouchalo jeden a půl milionu mladých lidí, přes tři tisíce přijelo z Česka.



Radost nezkazilo mladým lidem ani velké vedro a nedostatek stínu. Snímek Viktorie Šupolová / Člověk a Víra



Papež s mladými lidmi prožil čtyři dny a opakovaně k nim mluvil o církvi, která je otevřená všem. „Rád bych vám, kteří jste alergičtí na prázdná slova, řekl jasně: v církvi je místo pro každého. ‚Otče, ale já jsem ubožák, je tu pro mě místo?‘ Je tu místo pro všechny, pro všechny společně,“ zdůraznil František při čtvrtečním zahájení Světových dnů mládeže (SDM) a účastníky vyzval, aby ve svém jazyce s ním skandovali slova „pro všechny“.



Pořadatelé SDM uvedli, že na čtvrteční zahájení akce v lisabonském Parku Eduarda VII. dorazilo asi 800 tisíc lidí a stejný počet o den později papeže provázel při pobožnosti křížové cesty. Na 1,5 milionu mladých lidí z více než 200 zemí se pak zúčastnilo vyvrcholení festivalu: sobotní vigilie a nedělní mše svaté v Parku Tejo u ústí stejnojmenné řeky. Od papeže slyšeli povzbuzení. „Sám Ježíš vám tady dnes říká: Nebojte se, nebojte se, dodejte si odvahy, nebojte se,“ opakoval Svatý otec Kristova slova z evangelia o proměnění na hoře Tábor. Stejnou výzvu používal – a nejen vůči mladým lidem – i sv. Jan Pavel II., který v 80. letech tradici SDM založil.



„Sám Ježíš na vás nyní hledí, pohlíží na vás,“ pokračoval František při nedělní homilii. „Zná vás, zná srdce každého z vás, zná život každého z vás, zná radosti, smutek, úspěchy a selhání, zná vaše srdce. Nezáříme, když vystavujeme dokonalý, uspořádaný a pěkně upravený obraz, i když se tak cítíme silní a úspěšní. Ne. Jsme prosyceni světlem, záříme, teprve když přijmeme Ježíše a naučíme se milovat jako on,“ dodal papež.



Není třeba se bát



Papežovo povzbuzení k odvaze ocenila 27letá Marta ze Zlínska. Podle ní Františkova slova účastníkům zněla silně „po náročné pouti předchozího dne, kdy jsme na místo setkání šli pěšky několik hodin, sháněli si složitě jídlo, tlačili se v davu a pak se moc nevyspali na prašné zemi.“ „I po tom všem, co jsme tady celý týden zažívali, to znělo úplně jinak,“ přiblížila pro KT mladá žena. „Chci si ten pocit uchovat. Není třeba se bát,“ slíbila si Marta.



Výzva k odvaze podle papeže souvisí s vizí církve, která se nikomu neuzavírá. „Jděte, a když upadnete, vstaňte,“ řekl František při křížové cestě. „V životě není nic zadarmo. Za všechno se platí. Jen jedna věc je zdarma: Ježíšova láska. S ní a s poutnickou touhou kráčejme s nadějí,“ dodal.



Mladí lidé reagovali na papežova slova hlasitě a živelně, několikrát ale nad velkým shromážděním zavládlo úplné ticho. Stalo se tak i v okamžiku, kdy papež účastníky křížové cesty vyzval, aby v duchu uvažovali nad tím, které věci je nutí plakat. „Všichni jsme v životě plakali a stále pláčeme. A tam je Ježíš, pláče s námi, protože nás doprovází v temnotě, která nás k pláči vede,“ povzbudil František.



Sen o míru



S některými mladými lidmi se Svatý otec sešel osobně, třeba při závěrečném poděkování dobrovolníkům SDM, kdy vyslechl svědectví tří z nich. V pátek se skupinou jiných účastníků poobědval, tři další vyzpovídal a setkal se také s poutníky z Turecka, kteří přijeli z oblastí zasažených únorovým zemětřesením, a s několika desítkami ukrajinských poutníků. Válku v jejich vlasti zmiňoval František několikrát. „Cítím velký smutek kvůli milované Ukrajině, která stále velmi trpí,“ řekl před nedělní modlitbou Anděl Páně a dodal: „Dovolte mi, starému muži, abych se s vámi mladými podělil o sen, který mám: sen o míru, sen o mladých lidech, kteří se modlí za mír, žijí v míru a budují mírumilovnou budoucnost.“



Papež v Lisabonu oznámil, že příští Světové dny mládeže bude hostit jihokorejské hlavní město Soul. Do Asie tato akce zamíří podruhé v historii po setkání ve filipínské Manile v roce 1995. Uskuteční se až v roce 2027 (obvyklý interval je tříletý), protože předtím církev čeká Svatý rok. „Těším se na setkání s vámi v roce 2025 v Římě, abychom společně oslavili Jubileum mládeže!“ ohlásil v portugalské metropoli František.



