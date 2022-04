Papež svěřil svět pod ochranu Marie

Věřící na všech kontinentech se v pátek 25. března spojili s papežem Františkem v modlitbě, kterou odevzdali Ukrajinu a Rusko do rukou Matky Boží. Akt zasvěcení lidstva Neposkvrněnému Srdci Panny Marie následoval měsíc od vypuknutí války.



Papež zasvětil lidstvo Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ve vatikánské svatopetrské bazilice. Snímek ČTK



„Není to kouzelné zaříkávání, ale duchovní úkon dětí, které se utíkají k Matce – jako vyděšené děti, které se jdou k mamince vyplakat a hledat u ní ochranu,“ zdůraznil papež František na vysvětlenou při kající bohoslužbě o slavnosti Zvěstování Páně ve svatopetrské bazilice, která zasvěcení předcházela. Ministrovali čeští bohoslovci z Papežské koleje Nepomucenum.



„V těchto dnech do našich domovů nadále vstupují výjevy smrti a zprávy o umírání, bomby ničí domovy našich bezbranných ukrajinských bratrů a sester. V nitru pociťujeme svou bezmoc a neschopnost a potřebujeme slyšet: ‚Neboj se.‘ Nepostačuje však jen lidské ujišťování, je nezbytná Boží přítomnost, jistota božského odpuštění, které zahlazuje zlo, tlumí zášť, navrací srdci pokoj. Vraťme se k Bohu a jeho odpuštění,“ vyzval v homilii Svatý otec, který – než přistoupil k oltáři – se sám v rámci tradiční postní iniciativy „24 hodin pro Pána“ vyzpovídal.



„Chceme-li změnu světa, musí se především změnit naše srdce,“ navázal papež a zdůraznil: „Ve spojení s biskupy a věřícími celého světa bych rád slavnostně předložil Neposkvrněnému Mariinu Srdci vše, co prožíváme, znovu Marii zasvětil církev a celé lidstvo, a zvláště národy Ukrajiny a Ruska. Vkládáme do tohoto čirého, nedotčeného Srdce vše, co máme a čím jsme, aby nás Matka, kterou nám Pán daroval, chránila a opatrovala.“



Poté František předstoupil před mariánskou sochu umístěnou vprostřed baziliky a přednesl zásvětnou modlitbu (viz str. 10), kterou Vatikán předem rozeslal v pětatřiceti jazycích do světa. Jak upozornily Vatican News, taková jazyková rozmanitost nemá v novodobých dějinách Svatého stolce obdobu. „Matko Boží a naše, slavnostně svěřujeme a zasvěcujeme sebe, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu, tvému Neposkvrněnému Srdci. Přijmi tento náš čin, který konáme s důvěrou a láskou, dej, ať přestane válka a ať je na světě mír,“ pomodlil se František.



Příslib z Fatimy



Žádost o zasvěcení Ruska a Ukrajiny přednesla sama Maria v roce 1917 při zjevení v portugalské Fatimě. Proto se zásvětný akt konal ve stejnou dobu také zde, přímo v Kapli zjevení, a to za účasti 15 tisíc poutníků. Předsedal mu papežský almužník kardinál Konrad Krajewski (v mezičase mezi dvěma cestami na Ukrajinu), účastnilo se ho 25 portugalských biskupů, zástupci ukrajinské komunity či prezident Marcelo Rebelo de Sousa.



Ke Svatému otci se připojili i věřící na Ukrajině. V poutním chrámu Matky Boží v Zarvanici na západě země se modlili před zdejší zázračnou mariánskou ikonou řeckokatoličtí biskupové v čele s metropolitou Svjatoslavem Ševčukem, jak píše informační portál tamní řeckokatolické církve news.ugcc.ua. „Každý z vás řekne jednou svým dětem, vnukům a pravnukům, že toto byl okamžik vítězství – chvíle, kdy jsme předali osud Ukrajiny do rukou blahoslavené Panny Marie,“ obrátil se pak arcibiskup Ševčuk k přítomným a zopakoval: „Náš osud je nyní v bezpečných rukou Matky.“



Spolu se svým arcibiskupem Paolem Pezzim se modlili také věřící v Moskvě a lidé v dalších čtyřech ruských diecézích. V České republice se zapojili biskupové v katedrálách i jednotlivé farnosti, přidali se též čeští poutníci v Nazaretě.



