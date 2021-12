Papež: Sami si nevystačíme

Vydání: 2022/1 Papež: Sami si nevystačíme, 28.12.2021, Autor: Tereza Zavadilová

O slavnosti Narození Páně 25. prosince přednesl papež v poledne tradiční poselství Urbi et orbi (Městu a světu). Modlil se za mír na Blízkém východě, Ukrajině či v Africe, prosil za migranty, zajatce i oběti násilí.

„Boží Slovo, jež stvořilo svět a dává smysl dějinám i lidskému putování, se stalo tělem a přišlo přebývat mezi nás. Slovo se stalo tělem, aby s námi vedlo dialog. Bůh sám, Otec, Syn a Duch Svatý, je dialog, věčné a nekonečné společenství lásky a života,“ zahájil papež promluvu. Téma dialogu poté zasadil do kontextu pandemie. „Naše schopnost žít ve společenských vztazích je vystavena těžké zkoušce; narůstá tendence uzavírat se do sebe, vystačit si sám, přestat vycházet, setkávat se a podílet se na společném díle,“ vyjmenoval. A připojil varování, že toto hrozí i v mezinárodních vztazích.



Papež upozornil na přetrvávající konflikty ve světě, na které si lidé za dlouhá léta už „zvykli“, jak shrnuje Vatican News. „Hrozí, že neuslyšíme bolestný a zoufalý nářek mnoha našich bratrů a sester,“ varoval František. Zvláště vybídl k solidaritě s obyvateli Sýrie, Iráku, Jemenu, Izraele a Palestiny. „Nezapomínejme na Betlém, místo, kde Ježíš spatřil světlo světa a které prožívá těžké časy kvůli ekonomickým potížím způsobeným pandemií, jež brání poutníkům v cestě do Svaté země,“ dodal. Vzpomněl též na kritickou situaci v Libanonu. A pokračoval: „Dítě Ježíši, daruj mír a svornost Blízkému východu a celému světu. Podpoř ty, kdo se angažují v humanitární pomoci lidem nuceným opustit svou vlast; utěš afghánský národ, těžce zkoušený již více než 40 let konflikty.“ V papežových modlitbách zůstává i Myanmar, Ukrajina, Etiopie, oblast Sahelu, země severní Afriky, Súdán a Jižní Súdán a též americký kontinent.



František zmínil také utrpení migrantů, vojenských a civilních zajatců či politických vězňů, ženy trpící násilím nebo šikanované či zneužívané nezletilé. Neopomněl osamělost mnohých seniorů a vybídl k jednotě rodin. Zdůraznil rovněž, že je třeba překonat současnou zdravotní krizi. „Kéž jsou lidská srdce štědrá, aby se potřebná léčba, zejména vakcíny, dostala k nejpotřebnějším skupinám obyvatel,“ uvedl. A promluvu uzavřel apelem na péči o přírodu – „společný domov“.



Dialog jako nástroj míru



Na 1. ledna nového roku připadá 55. Světový den míru, tentokrát na téma „Mezigenerační dialog, výchova a práce jako nástroje k budování trvalého míru“, k němuž papež zveřejnil poselství. Dialog mezi generacemi je podle něj „třetí a vždy schůdnou cestou“ mezi sobeckou netečností a násilným protestem. „Technologický a hospodářský rozvoj mnohdy generace rozdělil, kdežto nynější (pandemická) krize vyjevuje důležitost jejich spojenectví: staří lidé uchovávají paměť, zatímco mladá pokolení nesou dějiny kupředu,“ zdůrazňuje. Papež vybízí mj. k tomu, aby země snížily náklady na zbrojení a zvýšily investice do vzdělávání a vytváření důstojných pracovních příležitostí. „Pouze třetina světové populace v produktivním věku dnes dosáhne na sociální zabezpečení,“ připomíná František.



TEREZA ZAVADILOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Články