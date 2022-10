Papež apeluje na Putina

Vydání: 2022/41 Papež apeluje na Putina, 4.10.2022, Autor: Filip Breindl

„Tato strašná a nepředstavitelná rána lidstva místo toho, aby se hojila, stále více krvácí a hrozí, že se rozšíří,“ prohlásil 2. října o ruské válce proti Ukrajině papež František a vyzval Rusko k uzavření míru.



Olena Zelenská u patriarchy Bartoloměje. Snímek Twitter Oleny Zelenské



„Moje výzva je určena především prezidentovi Ruské federace, kterého prosím, aby zastavil tuto spirálu násilí a smrti, a to i v zájmu svého lidu,“ apeloval papež na Vladimira Putina. Na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se pak obrátil s prosbou, aby byl otevřen „všem seriózním návrhům na mír“. Mezinárodní společenství se má podle Františka všemi diplomatickými prostředky zasadit o to, aby boje přinášející utrpení nepokračovaly.



Válce na Ukrajině věnoval papež mimořádně celou nedělní promluvu před polední modlitbou namísto obvyklé reflexe evangelia. Od začátku války papež nikdy nezašel tak daleko, hodnotí to francouzský deník La Croix. Po devíti letech vybočil z rámce setkání s věřícími na Svatopetrském náměstí, píše rakouská agentura Kathpress. Tehdy se zabýval válkou v Sýrii.



Buča, Irpiň, Mariupol, Izjum, Záporoží – jmenoval papež místa spojená s mučením ukrajinských civilistů a vyjádřil obavy z vývoje. „Hluboce lituji vážné situace v posledních dnech, kdy došlo k dalším akcím v rozporu se zásadami mezinárodního práva. Zvyšuje se tak riziko nukleární eskalace až k obavám z nekontrolovatelných a katastrofických následků na celém světě,“ řekl František s narážkou na prohlášení Kremlu o anexi části ukrajinského území.



Olena Zelenská se 2. října v Istanbulu setkala s cařihradským pravoslavným patriarchou Bartolomějem I. „Nadále svědčí o nelidské povaze ruské války, neustále se modlí za mír na Ukrajině a stará se o naše vysídlené osoby ve světě,“ prohlásila manželka ukrajinského prezidenta. Ten patriarchovi na dálku poděkoval za podporu Ukrajiny, píše agentura RISU.



Ruští biskupové k mobilizaci



Katoličtí biskupové Ruska v reakci na ruskou mobilizaci upozornili, že povolání do armády je oprávněné jen v případě nutné obrany nebo zastavení konfliktu. Ruský stát má dodržovat svou vlastní ústavu, která dovoluje nahradit službu ve zbrani jiným způsobem – naléhají. „Pokud jde o duchovní a řeholníky katolické církve, je zcela vyloučeno, aby se účastnili válečných akcí, a to jak podle církevních pravidel, tak podle mezinárodních úmluv,“ dodávají biskupové.



Ještě v sobotu se papež sešel s ukrajinskou zmocněnkyní pro práva vojáků Aljonou Verbyckou. O obsahu soukromé audience Vatikán neinformoval, šlo o další z řady papežových setkání se zástupci politického či církevního života Ukrajiny.



Jezuitský časopis La Civiltà Cattolica minulý týden zveřejnil obsah papežova rozhovoru s jezuity při návštěvě Kazachstánu z 15. září. František tam prozradil, že se zapojil do jednání o výměně zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou, k níž došlo na konci září a týkala se asi 200 lidí, včetně obránců Mariupolu. Papež také uvedl, že zatím nemá v plánu návštěvu Kyjeva. „Ale uvidíme,“ řekl s tím, že do budoucna cestu nevylučuje.



FILIP BREINDL







Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články