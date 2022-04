Památník internace v Králíkách

Kardinál Dominik Duka, biskup Antonín Basler a benediktinský arciopat Prokop Siostrzonek se společně ocitli za mřížemi vyšetřovací cely Státní bezpečnosti. Nikoliv v době komunistického režimu, ale při žehnání realistických prostor expozice Památníku obětem internace v Králíkách.





Kardinál Dominik Duka, biskup Antonín Basler (uprostřed) a arciopat Prokop Siostrzonek (vpravo) při prohlídce Památníku obětem internace. Snímek autor



Jedno z největších internačních center pro řeholníky, které na Hoře Matky Boží v Králíkách v Orlických horách zřídil komunistický režim v letech 1950–1961, připomíná od minulého pátku nová expozice v muzeu přímo na náměstí. Přesunula se sem z areálu kláštera, kde sídlila deset let a kde je nyní návštěvnické centrum. Na slavnostním otevření nové rozsáhlejší expozice se 1. dubna sešli zástupci kongregací a řádů, jejichž někdejší členové nezákonnou detenci v Králíkách zažili. „Bylo to na pět set řeholníků, kteří byli komunistickým režimem násilím deportováni na zdejší poutní místo, které se tak stalo jedním z největších centralizačních klášterů v rámci tzv. Akce K. Mnozí z nich pak byli pro svou víru a způsob života dále souzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce. A řada jich na následky útrap zemřela. Pamětníci dnes už prakticky nežijí,“ uvedl při otevření Richard M. Sicha, ředitel místního muzea.



Živá paměť



Při bohoslužbě v chrámu sv. Michaela archanděla předčítal během mše svaté jména některých internovaných řeholníků br. Martin Richard Macek, představený milosrdných bratří. Zástupci jednotlivých řádů i věřících při tom přinášeli na oltář svíce. „V našich modlitbách zde vzpomínáme na všechny, kteří nás již předešli a obětovali svůj život, ale prosby směřují i k dnešní situaci ve světě, za padlé, trpící a ty, kteří museli opustit svůj domov,“ zdůraznil br. Martin Richard Macek.



Expozice památníku zahrnuje informační panely a předměty ze sbírek mužských řeholí, oděvy a různé osobní věci někdejších odsouzených nebo zavražděných členů III. odboje. Podařilo se získat i exponáty z pozůstalosti jednoho z vyšetřovatelů StB Vladimíra Zavadilíka. K vidění je též největší model tehdejšího Centralizačního kláštera Králíky s okolními, už neexistujícími hospodářskými budovami.



Druhý sál pak návštěvníky seznámí s přípravou různých procesů s řeholníky a jejich pronásledováním ze strany StB. Je zde zachycen celý systém perzekuce duchovních: internace, vzetí do vazby, vyšetřování, předání soudu a odsouzení. Při prohlídce se návštěvníci ocitnou i mezi mřížemi v zatemněné prostoře – věrné kopie „vazební“ kanceláře StB, kde se odehrávaly výslechy.



„Živá paměť je důležitá. Tady mohou zejména mladí lidé zblízka vidět, co mohli slyšet ve škole, od rodičů a snad i pamětníků. Mohou se dotknout bolestné historie a vědět, že v naší zemi byli relativně nedávno nezákonně vězněni, a dokonce i zabíjeni lidé – a že obětí byla církev i naše řehole,“ připomněl dominikán Dominik Duka v poslední části památníku věnované věznicím, táborům a krutým podmínkám v nich. Návštěvníci mohou zažít na vlastní kůži přinejmenším temnou atmosféru táborů nucené práce. Prostory zahrnují samovazbu, lékařskou ordinaci a repliky místností vězeňského baráku s umývárnou, kde dokonce protéká ledová voda.



Památník obětem internace je otevřen vždy od čtvrtka do neděle (ostatní dny pro skupiny na objednání, informace na webu pamatnik.militaryclub.info).



JIŘÍ MACHÁNĚ





