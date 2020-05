Oživit spolupráci v církvi

Vydání: 2020/19 ČBK povede Jan Graubner, 5.5.2020, Autor: Jiří Gračka

Hlavním úkolem je evangelizace, diecéze ale budou řešit i ekonomiku – uvědomuje si nově zvolený předseda ČBK arcibiskup JAN GRAUBNER a ujišťuje, že „s Boží pomocí všechno zvládneme“.



Stálá rada ČBK: (zleva) ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David, králové-hradecký biskup Jan Vokál (místopředseda), olomoucký arcibiskup Jan Graubner (předseda), litoměřický biskup Jan Baxant a generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. Snímek Monika Klimentová



V čele ČBK nejste poprvé. V čem jsou výhody či nevýhody předchozí zkušenosti?



Když jsem před dvaceti lety nastupoval do této služby poprvé, byla situace hodně jiná. Tehdy doznívala Sametová revoluce, vše se budovalo a bylo více nadšení. Dnes máme více zkušeností, ale obecně vládne únava a je více skepse. Tehdy byl například kněžský seminář plný, dnes je seminaristů málo jako ještě nikdy. Na druhé straně je třeba říct, že máme více církevních škol a Charita je několikanásobně větší, kaplani jsou nejen v armádě, ale i ve věznicích a nemocnicích.



Co především budete muset řešit? Které budou klíčové starosti?



Jako prioritu vidím oživení spolupráce v církvi, abychom mohli lépe sloužit společnosti. I věřící jsou součástí společnosti, která je poznamenaná egocentrismem a uzavíráním se do bublin, jež ztrácejí schopnost komunikace a spolupráce s jinými bublinami. Potřebná otevřenost není bezbřehost, ale vzájemná úcta a spolupráce pro vyšší dobro, než je osobní nebo skupinový zájem.



Máte z něčeho konkrétního obavy?



Mám naději, že spoustu problémů, které jsou před námi, s Boží pomocí zvládneme. Bez Boží pomoci bychom to museli vzdát, protože úkoly mnohonásobně přesahují naše síly. Každý den mám obavy o řadu věcí, ale zakouším, že mě to vede k důvěrnějšímu životu s Bohem. Hlavním úkolem je evangelizace, protože kvůli tomu církev existuje, ale taky musím vidět, že všechny diecéze budou brzy řešit těžké ekonomické problémy.



Měl by ten, kdo stane v čele biskupského sboru, mít zvláštní schopnosti, které jsou pro výkon této služby užitečné?



Na to se ptejte někoho jiného. Já nevím, jestli mám potřebné schopnosti a kompetence. Já vím, že mi bratři biskupové dali důvěru, a budu se snažit ji nezklamat. Často myslím na svatého Pavla, který na začátku prvního listu Korinťanům ukazuje, že Bůh si vyvolil ty, kteří neznamenají nic, aby se nikdo nemohl vynášet, aby bylo jasné, že jde o dílo Boží a jeho milost.



