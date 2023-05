Otevřít druhým dveře

2.5.2023, Autor: Filip Breindl

Desetitisíce lidí pod ranními slunečními paprsky mířily v neděli na budapešťské náměstí Lajose Kossutha. V sousedství známého parlamentu sloužil papež František mši sv. na závěr své třídenní návštěvy Maďarska.



Svatý otec dostal při setkání s mladými lidmi v Budapešti několik dárků typických pro Maďarsko: kromě tokajského vína také legendární Rubikovu kostku. Vlevo biskup Ferenc Palánki z diecéze Debrecen-Nyíregyháza. Snímek Profimedia



„Isten áld meg a magyart!“ Slovy z úvodu maďarské státní hymny (Bůh žehnej Maďarům) papež zakončil svou promluvu před nedělní mariánskou modlitbou Regina coeli. František dával po celou dobu hostitelské zemi najevo své sympatie, jako třeba právě maďarskými slovy ve svých promluvách, ale pronášel také zřetelné výtky: když v homilii hovořil o obrazu Krista jako otevřených dveřích, prohlásil, že je „smutné a zraňující, když vidíme dveře zavírané před tím, kdo je cizí, jiný, chudý, zavírané před migranty“. Podobně se obrátil i do církevních řad, když řekl, že není správné se uzavírat před těmi, kteří v našich očích nesplňují pravidla. Mluvil také o nacionálně-populistických politicích, kteří ohrožují evropskou jednotu.



Současně Svatý otec ocenil, že se Maďarsko hlásí ke svým tisíciletým křesťanským kořenům, pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny a je v opozici vůči liberálním proudům ze západní Evropy, které zdůrazňují např. „právo na potrat“. „V tom se spoléhá na podporu křesťanů z východní Evropy s jejich žulovou vírou,“ komentoval to pro agenturu KNA z Budapešti německý vatikanista Ludwig Ring-Eifel. „Na druhé straně chce papež přispět k tomu, aby se církev, politika a společnosti ve východní Evropě staly otevřenějšími a připravenějšími k dialogu a nehledaly svou oporu v nostalgických představách minulosti,“ dodal vatikanista.



Hranice, které nerozdělují



Maďarský primas, kardinál Peter Erdö, na konci mše prohlásil, že papež přijel k letité východní hranici západního křesťanství. „Je krásné, když hranice nepředstavují místa, která oddělují, ale styčné body, a když věřící v Krista zdůrazňují především lásku, která nás spojuje, a ne historické, kulturní a náboženské rozdíly, které nás rozdělují,“ reagoval František.



V Budapešti opakovaně poukazoval na blízkost války na Ukrajině, s níž má Maďarsko společnou hranici. „Požehnaná Panno, opatruj národy, které tak těžce trpí. Zvláště pak bdi nad sousedním sužovaným ukrajinským lidem a ruským lidem, které jsou ti zasvěceny,“ řekl před nedělní mariánskou modlitbou. Na zpáteční cestě do Říma se ho novináři v letadle ptali, zda o zprostředkování míru pro Ukrajinu hovořil s premiérem Viktorem Orbánem nebo při setkání s pravoslavným metropolitou Hilarionem, bývalým blízkým spolupracovníkem moskevského patriarchy Kirilla I. „Jsem připraven udělat vše, co bude nutné. Probíhá nějaká mise, a až bude veřejná, budu o ní mluvit,“ odpověděl František. A dodal, že Vatikán chce nadále zprostředkovávat výměnu zajatců mezi válčícími stranami a pomoci s návratem dětí odvlečených do Ruska z okupovaných území.



Další cesty



Po dotazu na hospitalizaci před Svatým týdnem dodal, že se nyní cítí dobře. „Uvidím, jak na tom budu,“ uvedl k plánované letní cestě na světové setkání mládeže v Lisabonu. Kromě toho chce navštívit středomořské biskupy ve francouzské Marseille, vycestovat do Mongolska a příští rok poprvé jako papež přijet do rodné Argentiny. V Budapešti působil František velmi uvolněně, zejména při sobotním setkání s mladými lidmi, při nedělní mši ale už na něm byla znát únava, která se projevila i v lehce chraptícím hlasu. Vstal jen při závěrečném pozdravení, které lidé opětovali máváním bílými kloboučky, jimiž se chránili proti slunci.



FILIP BREINDL, Budapešť

