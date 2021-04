Opět jiné Velikonoce

Vydání: 2021/15 Opět jiné Velikonoce, 7.4.2021

Navzdory všem pandemickým opatřením a omezením se na bohoslužby o Velikonocích dostala spousta lidí. A přitom legálně. Farnosti totiž nejen přidávaly mše svaté, ale využívaly i venkovní prostranství a přicházely s dalšími nápady.





Velikonoční vigilie s františkány pod širým nebem na ostrově Štvanice v Praze.Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra



Například v Osové Bítýšce si farníci prošli o Velkém pátku křížovou cestu pod širým nebem u Tří dvorů. Díky příznivému počasí se tam uskutečnily také velkopáteční obřady. Neděli Zmrtvýchvstání Páně pak (podobně jako na řadě jiných míst) oslavili na farní zahradě. „Chtěli jsme dát farníkům možnost prožít Velikonoce, jak jsou zvyklí. V kostele by to kvůli hygienickým opatřením nebylo možné. Pod širým nebem jsme ale mohli zachovat všechna předepsaná nařízení včetně povinných rozestupů a samozřejmě všichni měli roušky,“ řekl KT tamní farář P. Jiří Jeniš. Kdyby to počasí nedovolilo, sloužil by kněz spolu s kaplanem P. Tomášem Žižkovským mši svatou v kapli a věřící by vše mohli sledovat prostřednictvím Youtube kanálu online.



Farnosti na zahradách



Některé farnosti se rozhodly uspořádat pod širým nebem i velikonoční vigilii. Františkáni ji v Praze prožili uprostřed Vltavy – na ostrově Štvanice. Zájem o ni byl veliký – už na Zelený čtvrtek byla všechna místa rezervována. Farnost u katedrály v Plzni slavila zase celé triduum v Meditační zahradě v Plzni-Doudlevcích. V přímém přenosu místní televize TV21.cz se konaly venku obřady také ve Šlapanicích v brněnské diecézi. Farnost využila zahradu za kostelem, kde se díky zákonu o shromažďovacím právu mohlo sejít až sto lidí. I zde využili registraci, a na obřadech se tak mohla vystřídat prakticky celá farnost.



V kostele sv. Ondřeje v Blatnici pod Svatým Antonínkem se kvůli hygienickým opatřením může každé bohoslužby zúčastnit pouze osmadvacet věřících. Rezervace na Velikonoce tak byly rychle obsazené. Ti, kdo se do kostela nedostali, mohli obřady prožít na prostranství před vchodem, kam je díky reproduktoru přenášen zvuk. „Uvnitř kostela by nám se synem samozřejmě bylo tepleji, ale jsme moc vděční, že se můžeme i takto účastnit bohoslužeb. Pocházím ze Slovenska, kde se lidé už dlouhé týdny na mše svaté nedostanou vůbec a nemohou chodit ani ke svátostem,“ zmínila Alexandra Bartoníková.



V Liberci zase využili venkovní prostory pro nejmenší věřící. „Pro děti jsme měli připravenou velikonoční hru. Na třech místech v Liberci, spojených s pašijovými událostmi, hledaly šifru. Na každý den velikonočního tridua měly připravené video, které je uvedlo do událostí toho dne a nabídlo způsob, jak den prožít, případně hry,“ prozradil františkán Ondřej Bernard Mléčka.



LENKA FOJTÍKOVÁ, TOMÁŠ KUTIL













Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články