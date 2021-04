Oltář z Brna se stěhuje do Říma

Vydání: 2021/16 Co nám covid dal a vzal, 13.4.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Minulou středu byla zahájena demontáž obětního stolu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. Poté 1,1 tuny těžký oltář, jehož autorem je řezbář, sochař a restaurátor Jaroslav Vaněk, čeká cesta do Itálie.





Minulou středu začala v brněnské katedrále na Petrově demontáž oltáře, který zde byl umístěn v osmdesátých letech. Snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra



Brněnský biskup Vojtěch Cikrle totiž oltář daruje do kaple sv. Jana Nepomuckého v Papežské koleji Nepomucenum v Římě. „Vážíme si rozhodnutí pana biskupa, které jsme s radostí přivítali,“ uvedl rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě P. Roman Czudek. Pro instalaci v seminární kapli je třeba připravit statické vypodložení kněžiště, odborných kamenických prací se ujme akademický sochař Petr Váňa. Podle rektora Czudka se oltář stane symbolickým pojítkem mezi katolickou církví v České republice a papežskou kolejí v Římě.



V brněnské katedrále bude následně instalován nejen nový obětní stůl, ale také ambon, sedadlo pro celebranta, oltářní svícny, svícen pro paškál a procesní kříže.



„Nové vybavení presbytáře bude zhotoveno podle návrhu tvůrčího kolektivu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné. Jejich návrh zvítězil ve výtvarné soutěži na úpravu liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, která byla vyhlášena v únoru roku 2019. Jejím cílem bylo sjednocení dominantních prvků v současném presbytáři,“ uvedla mluvčí biskupství Martina Jandlová.



Jak dále upozornila, nové vybavení presbytáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle požehná 21. května, kdy si Brno připomíná den výročí posvěcení katedrály. K vložení do obětního stolu biskup vybral ostatky svaté Zdislavy. Na Petrově se věřící poté budou moci ve svých modlitbách obracet nejen k patronům katedrály a celé brněnské diecéze sv. Petru a Pavlu, ale také k vyhledávané a uctívané patronce rodin.



„Zdislava z Křižanova byla úžasnou ženou. V duchovní oblasti vyvěrala její krása z napojení na Boha. Právě z něho čerpala prostřednictvím modlitby a svátostí vše potřebné k tomu, co na ní i dnes obdivujeme. Jako železo ponořené do ohně přebírá jeho vlastnosti, začíná svítit, hřát, a navíc se stává tvárným, stávala se do Boha ponořená Zdislava milující dívkou, manželkou, matkou i lékařkou nemocných a chudých. Ti s důvěrou vyhledávali její pomoc a byli zázračně uzdravováni tělesně i duchovně. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny je stále živé,“ připomněl hlavní rysy světice biskup Vojtěch Cikrle. Zdislava byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou 21. května 1995 v Olomouci. Loni uplynulo 800 let od jejího narození.



LENKA FOJTÍKOVÁ

